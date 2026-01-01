-
Детский сплав по реке Вуокса в Карелии
Начало: Ленинградская область, Приозерск
«Уникальная возможность насладиться природой в кругу семьи и новых друзей»
27 июн в 10:00
11 июл в 10:00
17 800 ₽
19 000 ₽ за человека
Дорогами викингов: мужской поход по Ладоге на драккаре (всё включено)
Выживать в дикой природе, управлять ладьёй, оттачивать боевые навыки и пировать с единомышленниками
Начало: Ленинградская область, Приозёрский район, пос. Бер...
«Погрузим вещи в драккар и выйдем в Ладожское озеро к шхерам»
18 мая в 12:00
1 июн в 12:00
60 000 ₽ за человека
На остров за приключениями: семейный палаточный лагерь на Ладоге с вожатыми и няней
Сплотиться и перезагрузиться всей семьёй, влюбиться в природу Койонсаари и получить новые навыки
Начало: Посёлок Терву, лагерь, 12:00 (ближайшая ж/д станци...
«Вы попробуете жить в ритме природы, когда время течёт иначе, а каждый момент наполнен вниманием»
14 июн в 14:00
21 июн в 14:00
45 000 ₽ за человека
