На остров за приключениями: семейный палаточный лагерь на Ладоге с вожатыми и няней
Сплотиться и перезагрузиться всей семьёй, влюбиться в природу Койонсаари и получить новые навыки
Начало: Посёлок Терву, лагерь, 12:00 (ближайшая ж/д станци...
29 июн в 12:00
6 июл в 12:00
40 000 ₽ за человека
Дети Робинзона. Палаточный лагерь на Вуоксе
Начало: Ленинградская область, Приозерск
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
37 500 ₽ за человека
Новый год на острове Хавус в Карелии
Начало: Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
99 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий17 мая 2025Отдельная благодарность Анне экскурсоводу и организаторам. Побольше таких программ.
- ООксана17 мая 2025Слов просто нет! Одни положительные эмоции! Воспоминания на всю жизнь! Спасибо приветливому персоналу за заботу и отлично проведенное время!
- ССветлана17 мая 2025Все было организовано четко по таймингу, мы нигде не опаздывали. Если вы не знаете, куда поехать в необычное место - обязательно выбирайте этот тут.
- ННадежда10 января 2025Детская Ладога «На уровень выше» 3+Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ВВолкова6 января 2025Детская Ладога «На уровень выше» 3+Всё до мелочей было отлично!
- ООльга10 сентября 2024Детская Ладога «На уровень выше» 3+Организация отличная.
Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску в категории «Пешеходные»
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