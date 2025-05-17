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Пешие туры-прогулки в Приозерске с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Приозерске, цены от 37 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На остров за приключениями: семейный палаточный лагерь на Ладоге с вожатыми и няней
Пешая
7 дней
На остров за приключениями: семейный палаточный лагерь на Ладоге с вожатыми и няней
Сплотиться и перезагрузиться всей семьёй, влюбиться в природу Койонсаари и получить новые навыки
Начало: Посёлок Терву, лагерь, 12:00 (ближайшая ж/д станци...
29 июн в 12:00
6 июл в 12:00
40 000 ₽ за человека
Дети Робинзона. Палаточный лагерь на Вуоксе
Пешая
7 дней
3 отзыва
Дети Робинзона. Палаточный лагерь на Вуоксе
Начало: Ленинградская область, Приозерск
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
37 500 ₽ за человека
Новый год на острове Хавус в Карелии
Пешая
5 дней
3 отзыва
Новый год на острове Хавус в Карелии
Начало: Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
99 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2025
    Новый год на острове Хавус в Карелии
    Отдельная благодарность Анне экскурсоводу и организаторам. Побольше таких программ.
  • О
    Оксана
    17 мая 2025
    Новый год на острове Хавус в Карелии
    Слов просто нет! Одни положительные эмоции! Воспоминания на всю жизнь! Спасибо приветливому персоналу за заботу и отлично проведенное время!
  • С
    Светлана
    17 мая 2025
    Новый год на острове Хавус в Карелии
    Все было организовано четко по таймингу, мы нигде не опаздывали. Если вы не знаете, куда поехать в необычное место - обязательно выбирайте этот тут.
    Все было организовано четко по таймингу, мы нигде не опаздывали. Если вы не знаете, куда поехать в необычное место - обязательно выбирайте этот тутВсе было организовано четко по таймингу, мы нигде не опаздывали. Если вы не знаете, куда поехать в необычное место - обязательно выбирайте этот тутВсе было организовано четко по таймингу, мы нигде не опаздывали. Если вы не знаете, куда поехать в необычное место - обязательно выбирайте этот тут
  • Н
    Надежда
    10 января 2025
    Детская Ладога «На уровень выше» 3+
    Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
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    нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита) смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

  • В
    Волкова
    6 января 2025
    Детская Ладога «На уровень выше» 3+
    Всё до мелочей было отлично!
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Детская Ладога «На уровень выше» 3+
    Организация отличная.

Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску в категории «Пешеходные»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На остров за приключениями: семейный палаточный лагерь на Ладоге с вожатыми и няней
  2. Дети Робинзона. Палаточный лагерь на Вуоксе
  3. Новый год на острове Хавус в Карелии
Сколько стоит тур в Приозерске в июне 2025
Сейчас в Приозерске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 37 500 до 99 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Приозерске на 2025 год по теме «Пешеходные», 6 ⭐ отзывов, цены от 37500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август