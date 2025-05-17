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нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита) смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.