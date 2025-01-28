Мобильный квест в Кызыле «Сила девяти драгоценностей из Мёртвого царства»

Злой владыка Эрлик-Ловун хаан решил захватить мир — он собирает несметную армию нечисти. Остановить его может храбрый богатырь Танаа-Херел, но сказочному герою нужна ваша помощь.
Вам предстоит найти девять драгоценностей, которые обладают волшебной силой и могут победить злого хаана. На кону судьба сказочного и нашего миров!
Вам предстоит найти девять драгоценностей, которые обладают волшебной силой и могут победить злого хаана. На кону судьба сказочного и нашего миров!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Решая задания квеста, вы посетите интересные локации, рассмотрите памятники и узнаете любопытные факты о городе.
Вы увидите:
- Скульптурный комплекс «Центр Азии»
- Памятник «Царская охота»
- Субурган (буддийскую ступу)
- Парк Героям Революции
- Мемориал «Кызыл кош»
- Площадь Арата
- Памятный столб «Нулевой километр»
Организационные детали
- Квест подходит взрослым и детям от 12 лет
- Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время с 07.00 до 23.00
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У скульптурного комплекса «Центр Азии»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Кызыле
Провёл экскурсии для 442 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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