Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая позволит вам за 2,5 часа погрузиться в удивительный мир Тувы! В ходе путешествия вы познакомитесь с главными достопримечательностями города и откроете для себя богатую тувинскую культуру, традиции и обычаи этого региона. На экскурсии вы увидите самую большую буддийскую статую и мантру в России, а также обелиск «Центр Азии». Узнаете, почему географический центр Азии находится именно в Туве, и посетите скульптуру «Царская охота», где вас ждет рассказ об охоте с ловчими птицами, кошачьими и собаками. Мы также расскажем, почему одомашнивание северного оленя произошло именно здесь. Вас ждет незабываемая панорама, открывающая потрясающий вид на Енисей, степь и Саянские горы. Там же находится самая большая статуя Будды Шакьямуни и буддийская мантра «Ом мани падме хум», о которых вы узнаете больше на нашей экскурсии. Мы посетим буддийский храм Цеченлинг, где познакомимся с северным ответвлением буддизма Махаяны, а также увидим тувинский музыкально-драматический театр имени Виктора Кок-оола, узнав интересные факты об истории этого театра. Не упустите возможность узнать о тувинском горловом пении в Центре тувинской культуры и увидеть памятник хоомейжи Конгар-оолу Одару. Мы расскажем о его вкладе в мировую музыку. Кроме того, вы сможете покрутить буддийский молитвенный барабан «Мани хурту» и узнать о его значении. В завершение экскурсии вы посетите Дом с мезонином, образец сибирского деревянного зодчества, и памятник тувинскому актеру Максиму Мунзуку, запечатленному в образе знаменитого проводника Дерсу Узала. Мы поделимся с вами интересными фактами о съемках советско-японского фильма «Дерсу Узала». И, конечно же, у вас будет возможность сделать потрясающие фотографии на память! Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя уникальный мир Тувы! Важная информация:

Экскурсия пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.