Вы увидите самую большую буддийскую статую и мантру в России, обелиск «Центр Азии», скульптуру «Царская охота», покрутите буддийский барабан «Мани Хурту», узнаете о тувинском горловом пении, об истории проникновения и распространения буддизма и о шаманизме.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая позволит вам за 2,5 часа погрузиться в удивительный мир Тувы! В ходе путешествия вы познакомитесь с главными достопримечательностями города и откроете для себя богатую тувинскую культуру, традиции и обычаи этого региона. На экскурсии вы увидите самую большую буддийскую статую и мантру в России, а также обелиск «Центр Азии». Узнаете, почему географический центр Азии находится именно в Туве, и посетите скульптуру «Царская охота», где вас ждет рассказ об охоте с ловчими птицами, кошачьими и собаками. Мы также расскажем, почему одомашнивание северного оленя произошло именно здесь. Вас ждет незабываемая панорама, открывающая потрясающий вид на Енисей, степь и Саянские горы. Там же находится самая большая статуя Будды Шакьямуни и буддийская мантра «Ом мани падме хум», о которых вы узнаете больше на нашей экскурсии. Мы посетим буддийский храм Цеченлинг, где познакомимся с северным ответвлением буддизма Махаяны, а также увидим тувинский музыкально-драматический театр имени Виктора Кок-оола, узнав интересные факты об истории этого театра. Не упустите возможность узнать о тувинском горловом пении в Центре тувинской культуры и увидеть памятник хоомейжи Конгар-оолу Одару. Мы расскажем о его вкладе в мировую музыку. Кроме того, вы сможете покрутить буддийский молитвенный барабан «Мани хурту» и узнать о его значении. В завершение экскурсии вы посетите Дом с мезонином, образец сибирского деревянного зодчества, и памятник тувинскому актеру Максиму Мунзуку, запечатленному в образе знаменитого проводника Дерсу Узала. Мы поделимся с вами интересными фактами о съемках советско-японского фильма «Дерсу Узала». И, конечно же, у вас будет возможность сделать потрясающие фотографии на память! Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя уникальный мир Тувы! Важная информация:
Экскурсия пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панораму, с которой раскрывается потрясающий вид на Енисей, степь и Саянские горы
- Буддийский храм Цеченлинг
- Обелиск «Центр Азии»
- Скульптура «Царская охота»
- Центр тувинской культуры и памятник хоомейжи Конгар-оол Одару
- Дом с мезонином - образец сибирского деревянного зоодчества
- Тувинский музыкальный драмтеатр имени Виктора Кок-оола
- Буддийский молитвенный барабан «Мани хурту»
- Памятник тувинскому актеру Максиму Мунзуку
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Линые расходы
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Информационный центр туризма Республики Тыва
Завершение: Памятник Максиму Мунзуку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.