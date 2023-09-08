Увидеть знаковые места столицы Тувы и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Кызыл — особенное место на карте страны. Это уютный зелёный город, где большинство населения исповедует буддизм. На примере храма Цеченлинг вы расшифруете местные религиозные особенности и традиции. Кроме того, посетите главную площадь и центр тувинской культуры. Узнаете о жизни кочевников и горловом пении.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы осмотрим главные достопримечательности города: скульптурный комплекс «Центр Азии», площадь Арата, буддийский храм Цеченлинг и центр тувинской культуры. За 2 часа вы:
- Увидите самую большую статую Будды в России
- Покрутите буддийские барабаны и рассмотрите храмовые реликвии
- Прикоснётесь к древней культуре кочевников и узнаете о горловом пении
- Увидите замечательные работы Даши Намдакова и раскроете историю их создания
- Сделаете потрясающие фото в самом центре Азии
И это ещё не всё!
Организационные детали
- Мы можем добавить в программу недавно открытый монастырь Тубтен Шедруб Линг. Из центра до него можно добраться на такси за 10 минут.
- По запросу можно провести экскурсию на автомобиле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Центра Азии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Кызыле
Меня зовут Жанна, я профессиональный гид-экскурсовод, одна из команды Проводников смыслов. Родилась и всю жизнь живу в Кызыле. Стараюсь преподнести информацию так, чтобы мои гости полюбили Туву так, как люблю её я. И нахожу отклик в сердцах людей. Мне нравится, когда путешественники погружаются в ауру нашей земли, интересуются нашей древней культурой и традициями. Нет для меня большей благодарности, чем горящие глаза моих гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Захар
8 сен 2023
Кызыл встретил нас дождем, не проливным, но неприятным. Потом попытка заселения в гостиницу, где нам впаривали не тот номер. И пока мы пытались победить неспешного администратора, Жанна нас терпеливо ждала и даже подбадривала. Всю пешеходную! экскурсию мы перемещались между объектами на автомобиле, что нам любезно нашла Жанна. Очень увлекательно рассказывала, гуляя с нами по заявленным точкам под дождем и не сильно боясь намокнуть. И мы не просто гуляли - нас еще и познакомили с кучей интересного народа, рассказали куда ходить кушать, где искать сувенирку, и как организовать путешествие на удаленные от Кызыла точки. Благодаря авто и вопреки дождю мы побывали в большем количестве мест, чем было запланировано, да и сама экскурсия длилась дольше. А еще Жанна нам неосторожно сказала звонить, если будут вопросы, чем мы нагло и пользовались. С учетом того, что про Кызыл почти никто с "Большой земли" не знает - такие экскурсии и экскурсоводы просто лучшее, что может с вами, а с нами уже случилось!
Андрей
25 авг 2023
Отличная экскурсия. Жанна всё хорошо рассказала и показала
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