Кызыл встретил нас дождем, не проливным, но неприятным. Потом попытка заселения в гостиницу, где нам впаривали не тот номер. И пока мы пытались победить неспешного администратора, Жанна нас терпеливо ждала и даже подбадривала. Всю пешеходную! экскурсию мы перемещались между объектами на автомобиле, что нам любезно нашла Жанна. Очень увлекательно рассказывала, гуляя с нами по заявленным точкам под дождем и не сильно боясь намокнуть. И мы не просто гуляли - нас еще и познакомили с кучей интересного народа, рассказали куда ходить кушать, где искать сувенирку, и как организовать путешествие на удаленные от Кызыла точки. Благодаря авто и вопреки дождю мы побывали в большем количестве мест, чем было запланировано, да и сама экскурсия длилась дольше. А еще Жанна нам неосторожно сказала звонить, если будут вопросы, чем мы нагло и пользовались. С учетом того, что про Кызыл почти никто с "Большой земли" не знает - такие экскурсии и экскурсоводы просто лучшее, что может с вами, а с нами уже случилось!