В первой части путешествия Вы
Программа тура по дням
Таежный серпантин
Встреча гостей.
10:00 Выезд в Природный парк «Ергаки». Один из самых удивительных уголков природы Сибири. Живописные горно-таежные ландшафты, необычайные по своей красоте и многогранности.
Остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей. Таежные целебные сборы, фито чай, настойки и масла из хвои. Мази и целебные снадобья.
Обед в кафе. Заселение в отель после 15:00 ч.
Свободное время.
Общее расстояние ок 230 км. Время в пути около 3-х часов. Дорога комфортная, асфальт, частично горный серпантин.
Каменный город
Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходный маршрут «Каменный город». Это фантастическое собрание каменных изваяний. Очертание скал напоминают крепостные стены и башни, фигуры людей, птиц и животных.
Это настоящая жемчужина Саян, которую, несомненно, стоит посетить. Маленький аналог природного заповедника Столбы в г. Красноярск. Необычайно живописное место. Природное место силы и притяжения.
Ланч на природе.
Возвращение в отель.
Продолжительность самого маршрута: 6 км (туда и обратно).
До начала тропы в Каменный город вас доставляют на технике повышенной проходимости ГАЗ/УАЗ — ок. 17 км. Пешеходная тропа частично оборудована лестницами и перилами.
Выдаются ланчи, самостоятельно несем их в своих рюкзаках.
Озеро «Светлое»
Завтрак.
Выезд на маршрут до озера «Светлое». Озеро «Светлое» считается самым красивым в Ергаках.
Водная гладь озера находится в «стакане» окружающих гор, вода в озере совершенно неподвижна и напоминает поверхность зеркала, где отражаются даже самые мелкие детали природного пейзажа. Великолепные виды и фотоснимки.
Ланч на природе.
Возвращение в отель.
Продолжительность самого маршрута: 15 км (туда и обратно).
Маршрут сложен из-за постоянного подъема по куруму и скользких троп. Рекомендуем для лиц с хорошей физической подготовкой.
Выдаются ланчи, самостоятельно несем их в своих рюкзаках.
Висячий камень
Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень». Каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.
Ланч на природе.
Возвращение в отель.
Продолжительность самого маршрута: 14 км (туда и обратно).
Маршрут сложен. Рекомендуем для лиц с хорошей физической подготовкой. Тропа оборудована, маркирована, частично есть перила, есть места для отдыха.
Выдаются ланчи, самостоятельно несем их в своих рюкзаках.
Погружение в кочевую культуру
Завтрак. Освобождение номеров.
11:30 Выезд на программу в Туву.
Республика Тува — кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения — «хоомей».
Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея. Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков.
Огромная стела символизирующая центр Азии и царской охоты. Площадь Арата, где находится символ города — Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.
Размещение в отеле.
Общий километраж дня 220 км, комфортная дорога.
Священное место для монахов и монгольских ханов
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу.
Священное место Бурган-Изи (След Будды). На том месте на горе установлен субурган «Дючен Лхабаб», что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни». Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма.
Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве. След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны. Восхождение по священной лестнице к Следу Будды.
Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой. Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.
Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.
Посещение юрты кочевников — Чабанская стоянка. Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.
Возвращение в отель.
Продолжительность экскурсии — 11 часов.
Общий километраж дня 280 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Этническая Тува в золоте скифов
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото». Национальный музей Тувы — достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана.
Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.
Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг».
Обед в кафе. Выезд в г. Абакан.
Возвращение в г. Абакан. Размещение в отеле.
Гастрономический ужин в кафе* (оплата дополнительно).
Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Проводы группы.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:
Б/о «Ергаки» 3* + отель «Кызыл Гранд и СПА» 5* + отель «Азия» 4*:
- одноместное размещение — 170 000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 159 000рублей с человека.
Б/о «Ергаки» 3* + отель «Буян-Бадырги» 3* + отель «Азия» 4*:
- одноместное размещение — 139 000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 132 000 рублей с человека.
Б/о «Ергаки» 3* + отель «Буян-Бадырги» 3* + отель «Абакан» 4*:
- одноместное размещение — 137 000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 127 000 рублей с человека.
Б/о «Ергаки» 3* + отель «Буян-Бадырги» 3* + отель «Аzimut» 3*:
- одноместное размещение — 137 000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 127 000 рублей с человека.
Б/о «Ергаки» 3* + отель «Буян-Бадырги» 3* + отель «Персона» 3*
- одноместное размещение — 130 000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 124 000 рублей с человека.
Варианты проживания
База отдыха Ергаки
База «Ергаки» расположена в природном парке Сибири. Это место подойдёт для активных, любящих приключения и путешествия, людей. Нескучный досуг гарантирован каждому гостю.
Для расселения отдыхающих имеются разнообразные варианты жилья: одноэтажные и двухэтажные гостиничные корпуса, отдельно стоящие деревянные домики, современный отель «FreeRide». Апартаменты могут разместить от двух до восьми человек в одном номере. Одновременно гостевой дом может принять более двухсот гостей.
На территории базы есть вместительная парковка, беседки для пикника, мангалы. Доступен высокоскоростной интернет.
В зимний сезон к услугам любителей активного отдыха горнолыжные трассы Сибирского парка, на границе Красноярского края и Тувы. В летнее время отдыхающим предлагаются туристические маршруты и восхождения на вершины и перевалы. В пунктах проката имеется необходимый спортивный инвентарь.
Банный комплекс приглашает на оздоровительные процедуры. Для этого имеется 4 бани, фитобочки и японская баня Фаруко.
Взрослые могут оставить своих детей в детской комнате «Ергуша» под присмотром опытного воспитателя.
База специализируется на проведении корпоративных вечеринок, детских праздников, свадеб и других мероприятий. Персонал поможет в организации и проведении любого торжества на высшем уровне.
По заказу гостей организовываются всевозможные экскурсионные маршруты: велосипедные прогулки, сплавы по горным рекам, пешие маршруты в сопровождении инструктора.
Питание гостей осуществляется в кафе ресторанного типа. Завтраки включены в стоимость проживания в номере. Для приготовления еды на огне имеются мангалы и шампура.
Для гостей работает СПА – салон с кедровыми бочками и массажным кабинетом.
«Ергаки» предоставляет сервис высокого европейского уровня. Администрация заботиться о комфортном проживании и приятном досуге своих постояльцев.
База отдыха находится в Красноярском крае, рядом с озером Ойское, в горах Западного Саяна, на высоте 1510 метров.
Отель КЫЗЫЛ Гранд Отель и СПА
Отель «AZIMUT Кызыл» с общим лаунджем и фитнес-центром расположен в городе Кызыл. При отеле работают бар и ресторан. В этом 5-звездочном отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi, осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории отеля установлен банкомат. Среди других удобств — крытый бассейн, хаммам и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ. В числе удобств всех номеров письменный стол и чайник. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.
Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать. Посещение спа и бассейна строго от 18 лет.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
В отеле AZIMUT Kyzyl работает сауна.
К услугам гостей спа-салон, парикмахерская и бизнес-центр.
Гостиница «Буян-Бадыргы» 3
Гостиница «Буян Бадыргы» находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.
Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории «Люкс», «Стандарт», «Студио», «Улучшенный люкс», в которых гость сможет отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.
Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.
Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.
В шаговой доступности есть ресторан «Буян-Бадыргы», кафе «Пицца-Роллы» и гастроном «Южный» и «Звезда» находятся в шаговой доступности.
Отель «Абакан»
Отель «Абакан» расположен в одноименном городе. Высококвалифицированный персонал всегда готов помочь в решении вопросов, возникших во время проживания. Постояльцам предлагается воспользоваться массой услуг, для того, чтобы отдых прошел на высоком уровне.
Капитальный ремонт в отеле был произведен в 2023 году. Номерной фонд составляли так, чтобы любой путешественник мог подобрать идеальный вариант как для себя, так для компании друзей или же семьи. Заселиться гости смогут в двухместные и одноместные номера, апартаменты, люксы и студио.
Завтрак включен в стоимость, поэтому каждое утро гостей будут ожидать сытные и вкусные блюда.
Для тех, кто привык много работать или необходимо провести конференцию, имеется вместительный конференц-зал, встречи в которых пройдут с успехом, благодаря современной технике.
Поблизости находится театр драмы имени Лермонтова, а также краеведческий музей им. Кызласова. До остальных достопримечательностей легко добраться на общественном транспорте, так как отель находится всего в 0,3 км от центра города.
Бизнес-отель «Азия»
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
Персона
В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.
Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.
В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.
Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.
Азимут
Современный отель, расположенный в самом сердце Республики Хакасия, станет идеальной отправной точкой для незабываемых путешествий по живописному краю. Здесь гармонично сочетаются уют и современный комфорт: для гостей предусмотрены стильные, полностью оборудованные номера, где каждая деталь продумана до мелочей. Широкий спектр услуг и теплая атмосфера сделают ваше пребывание по-настоящему приятным и наполненным заботой, будь то деловая поездка или отдых.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки + обеды или ланч на природе
- Входные билеты
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины по туру 10000 руб. с чел. на все дни
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
В первый день время в пути ок 3-х часов. Дорога горный серпантин, гостям, которые плохо переносят длительные переезды, рекомендуем предусмотреть средства от укачивания.
Встреча гостей в аэропорту г. Абакан, а также на жд вокзале. Рекомендуемое время прибытия в город до 10:00 ч. Гостям необходимо заранее сообщить время своего прибытия в Абакан. Информация по встрече с гидом отправляется туристам за три дня до начала тура.
Размер группы: от 12 до 25 человек. В случае недобора группы, возможно объединение всех групп выезжающих в Туву (по понедельникам).
Трансферы групповые, предоставляются согласно программе в первый и последний день тура. В случае, если гости прибывают в Хакасию раньше дат тура, то необходимо заранее заказывать индивидуальный трансфер, а также гости могу воспользоваться услугами такси.
Проживание в комфортабельных гостиницах, все номера благоустроенные (туалет и душ в номере).
Питание: завтрак (со второго дня тура) + обед или ланч на природе. Ужины гости могут докупить дополнительно, заранее при бронировании или самостоятельно в гостиницах по меню.
В горах Ергаки сотовая связь и интернет: Теле2. Можно купить сим карту у администратора.
Рекомендуем забронировать доп. ночи в г. Абакане после или до тура, а также забронировать доп. экскурсии по Хакасии.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.