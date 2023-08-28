1 день

Таежный серпантин

Встреча гостей.

10:00 Выезд в Природный парк «Ергаки». Один из самых удивительных уголков природы Сибири. Живописные горно-таежные ландшафты, необычайные по своей красоте и многогранности.

Остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей. Таежные целебные сборы, фито чай, настойки и масла из хвои. Мази и целебные снадобья.

Обед в кафе. Заселение в отель после 15:00 ч.

Свободное время.

Общее расстояние ок 230 км. Время в пути около 3-х часов. Дорога комфортная, асфальт, частично горный серпантин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160