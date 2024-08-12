Авторский треккинг к водопадам Лазаревского

Погрузитесь в нетронутую природу Лазаревского. Пройдите по секретным тропам, насладитесь водопадами и тишиной Тигровой пещеры
Авторский маршрут позволяет увидеть красивейшие места Лазаревского, куда редко добираются туристы.

Вдоль ручья Хекуай можно добраться до водопада Игристый, пройти по живописному каньону, искупаться в горной реке и насладиться тишиной в
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Тигровой пещере. Маршрут несложный, но предполагает спуски и подъемы, движение по лесным тропам и руслу ручья. В стоимость включен трансфер и чай/кофе у водопада. Дополнительно оплачивается эко. сбор за посещение Сочинского национального парка

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные маршруты
  • 🏞 Живописные водопады
  • 🌊 Купание в горной реке
  • 🦇 Исследование пещеры
  • 🚶‍♂️ Легкий треккинг
    • Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
    Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
    Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

    Что можно увидеть

  • Игристый водопад
  • Тигровая пещера
  • Каньон

    • Описание экскурсии

    Игристый водопад на ручье Хекуай

    Мы прогуляемся вверх по течению живописного горного ручья Хекуай. Не спеша исследуем русло ручья и окружающий его лес, насладимся прохладой и уединением. А вскоре услышим звук срывающегося со скалы водного потока и окажемся у 18-метрового водопада Игристый. Здесь вы сможете передохнуть, сделать отличные фотографии, а в солнечную погоду даже отыщете радугу в прохладных брызгах.

    Секретными тропами — к Тигровой пещере

    Затем мы свернем с проторенных маршрутов: как местный житель я изучил все уголки в окрестностях Лазаревского, поэтому помогу вам почувствовать себя первопроходцами. Мы спустимся в прохладный каньон, куда редко ступает нога туриста, отыщем еще 4 водопада, выпьем у одного из них горячего чаю, а потом искупаемся в верховье горной реки Псезуапсе. Кроме того, мы заглянем в просторную пещеру Тигровая, прикоснемся к ее текстурным сводам, а те, кто хотят испытать свои органы чувств, смогут в глубине пещеры на минуту выключить фонарики и оказаться в абсолютной тишине и темноте.

    Организационные детали

    • Протяженность пешеходной части 7-9 км
    • Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу ручья, поэтому не подойдет для детей до 14 лет
    • В стоимость включено: трансфер из Лазаревского и обратно, чай/кофе у водопада
    • Дополнительно оплачивается эко. сбор за посещение Сочинского национального парка (200 руб. с человека)

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Л
    12 авг 2024
    Спасибо. Нам все понравилось. Не смотря на протяженность и подъемы ноги на следующий день не болели а положительные эмоции и фото остались!
    М
    28 июл 2022
    Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули в пещеру, прошли по подвесному мосту. Не всегда смотрели по сторонам, чаще смотрели под ноги. Советуем всем любителям активного отдыха и природных красот. Алексей отличный гид, тактичный и внимательный.
    Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянулиСегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянулиСегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули
    Наталия
    16 июн 2022
    Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то, что мало кто знает. Покажет вам те места природы о которых вы даже не
    читать дальше

    подозревали! Время и километраж пролетели так быстро, но в памяти останутся на всю жизнь. Очень советую сходить на авторский треккинг. Отдельно огромное🤝 Алексею! Спасибо вам что вы есть🤗! От нашей маленькой группы. Незабываемое впечатление. 👍👍👍

    Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то,Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то,Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то,

    Входит в следующие категории Лазаревского

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