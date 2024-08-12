Авторский треккинг к водопадам Лазаревского

Погрузитесь в нетронутую природу Лазаревского. Пройдите по секретным тропам, насладитесь водопадами и тишиной Тигровой пещеры
Авторский маршрут позволяет увидеть красивейшие места Лазаревского, куда редко добираются туристы.
Вдоль ручья Хекуай можно добраться до водопада Игристый, пройти по живописному каньону, искупаться в горной реке и насладиться тишиной в читать дальше
Тигровой пещере. Маршрут несложный, но предполагает спуски и подъемы, движение по лесным тропам и руслу ручья. В стоимость включен трансфер и чай/кофе у водопада. Дополнительно оплачивается эко. сбор за посещение Сочинского национального парка
5
3 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌲 Уникальные маршруты
🏞 Живописные водопады
🌊 Купание в горной реке
🦇 Исследование пещеры
🚶♂️ Легкий треккинг
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Игристый водопад
Тигровая пещера
Каньон
Описание экскурсии
Игристый водопад на ручье Хекуай
Мы прогуляемся вверх по течению живописного горного ручья Хекуай. Не спеша исследуем русло ручья и окружающий его лес, насладимся прохладой и уединением. А вскоре услышим звук срывающегося со скалы водного потока и окажемся у 18-метрового водопада Игристый. Здесь вы сможете передохнуть, сделать отличные фотографии, а в солнечную погоду даже отыщете радугу в прохладных брызгах.
Секретными тропами — к Тигровой пещере
Затем мы свернем с проторенных маршрутов: как местный житель я изучил все уголки в окрестностях Лазаревского, поэтому помогу вам почувствовать себя первопроходцами. Мы спустимся в прохладный каньон, куда редко ступает нога туриста, отыщем еще 4 водопада, выпьем у одного из них горячего чаю, а потом искупаемся в верховье горной реки Псезуапсе. Кроме того, мы заглянем в просторную пещеру Тигровая, прикоснемся к ее текстурным сводам, а те, кто хотят испытать свои органы чувств, смогут в глубине пещеры на минуту выключить фонарики и оказаться в абсолютной тишине и темноте.
Организационные детали
Протяженность пешеходной части 7-9 км
Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу ручья, поэтому не подойдет для детей до 14 лет
В стоимость включено: трансфер из Лазаревского и обратно, чай/кофе у водопада
Дополнительно оплачивается эко. сбор за посещение Сочинского национального парка (200 руб. с человека)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Лазаревском
Провели экскурсии для 296 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алексей и я представляю команду профессиональных гидов. Мы родом из Сочи, каждый их нас окончательно и бесповоротно влюблен в горы и море и с удовольствием поделится с вами этой любовью. Наша основная специализация — это авторские индивидуальные экскурсии и походы по природным достопримечательностям Черноморского побережья с выездом из Лазаревского (Сочи) и Туапсе.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Любовь
12 авг 2024
Спасибо. Нам все понравилось. Не смотря на протяженность и подъемы ноги на следующий день не болели а положительные эмоции и фото остались!
М
Марина
28 июл 2022
Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули в пещеру, прошли по подвесному мосту. Не всегда смотрели по сторонам, чаще смотрели под ноги. Советуем всем любителям активного отдыха и природных красот. Алексей отличный гид, тактичный и внимательный.
Наталия
16 июн 2022
Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то, что мало кто знает. Покажет вам те места природы о которых вы даже не читать дальше
подозревали! Время и километраж пролетели так быстро, но в памяти останутся на всю жизнь. Очень советую сходить на авторский треккинг. Отдельно огромное🤝 Алексею! Спасибо вам что вы есть🤗! От нашей маленькой группы. Незабываемое впечатление. 👍👍👍