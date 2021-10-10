Экскурсии Лазаревского

Все экскурсии в Лазаревском

Доступно 31 экскурсия 🚌 в Лазаревском на 2021 год, 43 ⭐ отзыва, цены от 900₽, посетите достопримечательности: Гора Ахун, 33 водопада. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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33 водопада и настоящее кавказское застолье
11ч
1 500
за 1 чел.
33 водопада и настоящее кавказское застолье
Лазаревское - один самый популярный курортов на берегу Черного моря
ежедневно
Легендарный каскад «33 Водопада» и Кавказское застолье
11ч
1 200
за 1 чел.
Легендарный каскад «33 Водопада» и Кавказское застолье
Главная идея путешествия - сделать его по-настоящему уютным и даже семейным
Среда, суббота, воскресенье
Каньон и водопады Наджиго
Индивидуальная экскурсия
5
9
3 250
за 1-3 чел.
Каньон и водопады Наджиго
Насладиться нетронутой природой Западного Кавказа и узнать о местных традициях, этикете и быте
"Красная Поляна" : три курорта и шоу олимпийских фонтанов
10ч
1 700
за 1 чел.
"Красная Поляна" : три курорта и шоу олимпийских фонтанов
Всего за день вы увидите главные достопримечательности в окрестностях Сочи
Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Индивидуальная экскурсия
4.6
10
4ч 30м
3 250
за 1-3 чел.
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Узнать о местной природе, истории и этнографии в путешествии по первозданному лесу
Джип-тур по Абхазии
10ч
2 600
за 1 чел.
Джип-тур по Абхазии
Недалеко от Сочи находится чудесный край - Абхазия
Ежедневно, кроме понедельника. Время по согласованию.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
4ч 30м
2 600
за 1-3 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
10ч
1 200
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Все самые популярные локации Сочи - в одной экскурсии всего за день! Вы получите представление об...
Ежедневно в 10:00
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Индивидуальная экскурсия
5
4
7 000
за 1-7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Исследовать скрытые природные сокровища Лазаревского в компании опытного проводника
Экскурсия с посещением Горы Ахун и Агурского ущелья
1 000
за 1 чел.
Экскурсия с посещением Горы Ахун и Агурского ущелья
Мы полюбуемся на виды сочинского побережья со смотровой башни горы Ахун
Ежедневно 13:00
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 500
за 1-4 чел.
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
2 200
за 1 чел.
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Вас ждет необычная экскурсия, где вы переправитесь через реку Шахе на джипах
Ежедневно в 10:00 и 16:00
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Индивидуальная экскурсия
5
5
10 000
за 1-4 чел.
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-7 чел.
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Это колоритная экскурсия, во время которой вы восхититесь величием национального парка 33 водопада и...
Ежедневно в 10:00 и 16:00
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
4ч 30м
3 250
за 1-3 чел.
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Путешествие к труднодоступным дольменам в окрестностях Лазаревского и погружение в культуру адыгов
На краю земли - Салохаул
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
На краю земли - Салохаул
Вы не первый раз в Сочи
Ежедневно, время договорное
Поход к скале «Тещин нос»
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-7 чел.
Поход к скале «Тещин нос»
Посетить неизведанные уголки Краснодарского края в компании опытного проводника
Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 000
за 1-7 чел.
Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе
ежедневно с 7:00
Поход для новичков «Два ущелья»
Индивидуальная экскурсия
5
3
6 000
за 1-4 чел.
Поход для новичков «Два ущелья»
Прогуляться по колхидскому лесу и полюбоваться озером, водопадами, каньонами
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Индивидуальный тур
10ч
10 000
за 1-7 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Монолитные скальные изваяния из песка, прорывающие зелёную шапку леса, торчащие как пики
ежедневно с 7:00
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-4 чел.
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Погулять по многовековому колхидскому лесу и увидеть самый высокий мост на опорах в стране
Каньоны реки Бешенка
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 000
за 1-7 чел.
Каньоны реки Бешенка
Два прохладных каньона наполненных водопадами и купелями с чистой водой лазурного цвета, экзотическими...
Ежедневно с 07:00
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-4 чел.
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
Преодолеть русло реки Хекуай, побывать в Тигровой пещере и отыскать секретные водопады
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
900
за 1 чел.
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
На автобусе в группе до 30 человек мы отправимся туда, где открывается самая красивая панорама Сочи:...
Вторник, суббота в 13:00

Последние отзывы «Экскурсии Лазаревского»

  • Отзыв на: Каньон и водопады Наджиго
    Е
    Елена
    10 октября 2021
    5
    Замечательная экскурсия. Побывали в совершенно невероятном месте. Увидели потрясающей красоты водопады. Узнали много интересного о здешних местах. Очень понравился рассказ о коренных жителях этих мест адыгах. Большое спасибо Марии за такую великолепную экскурсию
  • Отзыв на: Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
    Е
    Елена
    7 октября 2021
    5
    Спасибо за проведённую экскурсию! Мария великолепно знает историю коренных жителей Адыгов, грамотная спокойная речь, профессиональное вождение, экскурсия построена на изложении легенд, как реальных историй подтверждённых фактами. Мария очень ответственно относится к своему делу, подобрала комфортное для нас время для проведения экскурсии, встретила, проводила. Мария, удачи Вам, и до встречи, обязательно к Вам вернёмся!
  • Отзыв на: Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
    Е
    Елена
    14 сентября 2021
    5
    Очень впечатлены маршрутом. Красота - дух захватывает. Получили чудесные впечатления и приятные эмоции. Гид Алексей провёл нас, неспортивных женщин элегантного возраста, так бережно, что мы почти не заметили трудностей. Кофе, сваренный Алексеем на пляже после спуска, был так кстати. Рекомендую и маршрут и гида.
  • Отзыв на: Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
    А
    Анна
    12 сентября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия, особенно сама долина и самшитовый лес. Мария очень хороший рассказчик и очень ориентированна на туристов. Сам формат очень удобный и если не любите толпы людей обращайтесь к Марии.
  • Отзыв на: Из Лазаревского — в каньон Прохладный
    Ю
    Юлия
    11 сентября 2021
    5
    Экскурсия не сложная, подходит для любого уровня подготовки. Места красивые, водопады, горная река, лес. Можно искупаться. Гид спокойный и коммуникабельный, отличный водитель, любит и знает природу родного края. Приготовил кофе и горные травы на горелке. Весь маршрут соответствовал описанию. Единственное, накануне были частично разрушены деревянные конструкции, из-за чего маршрут получился короче, показалось маловато. Но от гида это никак не зависело. Рекомендую, кто желает совершить неутомительную экскурсию на природу.
  • Отзыв на: Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
    Т
    Татьяна
    9 сентября 2021
    5
    Благодаря гиду мы открыли для себя много нового о коренном населении -адыгах. Маша рассказывала о них с большой любовью. Великолепные пейзажи, спокойная манера вождения, неспешное повествование-от всего этого и получаешь удовольствие от экскурсии
  • Отзыв на: Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
    К
    Катя
    30 августа 2021
    5
    Супер! Все понравилось:)
  • Отзыв на: Аул Тхагапш — аул «Под богом»
    М
    Марина
    19 августа 2021
    5
    Экскурсия получилась такой, какой мы ее и хотели видеть. Во-первых индивидуальная, без шумных толп, без "эх, прокачу" джиппингом по горным речкам, тихая, спокойная, с пешим маршрутом. Во-вторых Маша владеет хорошим багажом знаний, а главное очень трепетно относится к природе и окружающей среде, с любовью относится к месту, о котором ведет рассказ.
  • Отзыв на: Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Е
    Евгений
    19 августа 2021
    5
    Отличный треккинг, не сложный и очень интересный. Прямо отключает от рутины и проблем и погружает в мир природы. Дошли до безумно красивого ущелья с каскадами водопадов и поднимались по нему вверх. Купались, загорали, рвали чайные листья, спасли стрекозу из красной книги, увидели окаменелости древних растений и насекомых. Слава постоянно помогал женской половине команды, там где нужно было подниматься, много рассказал про дольмены и местную жизнь. Рекомендую тем, кто не хочет ехать на экскурсию, где толпы туристов, а хочет побыть один на один с природой и посетить места, где практически не ступала нога человека.
  • Отзыв на: Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
    М
    Мария
    18 августа 2021
    5
    Это было прекрасно, с какой стороны ни подойди: гид суперопытный и классный, хороший маршрут - не просто погулять, но преодолеть себя и порадоваться своему упорству, получив в награду такой вид, что и от высоты и от красоты голова кругом!
🇷🇺