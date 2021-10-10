Отзыв на: Каньон и водопады Наджиго Е Елена 5 Замечательная экскурсия. Побывали в совершенно невероятном месте. Увидели потрясающей красоты водопады. Узнали много интересного о здешних местах. Очень понравился рассказ о коренных жителях этих мест адыгах. Большое спасибо Марии за такую великолепную экскурсию

Отзыв на: Долина реки Шахе: прошлое и настоящее Е Елена 5 Спасибо за проведённую экскурсию! Мария великолепно знает историю коренных жителей Адыгов, грамотная спокойная речь, профессиональное вождение, экскурсия построена на изложении легенд, как реальных историй подтверждённых фактами. Мария очень ответственно относится к своему делу, подобрала комфортное для нас время для проведения экскурсии, встретила, проводила. Мария, удачи Вам, и до встречи, обязательно к Вам вернёмся!

Отзыв на: Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош Е Елена 5 Очень впечатлены маршрутом. Красота - дух захватывает. Получили чудесные впечатления и приятные эмоции. Гид Алексей провёл нас, неспортивных женщин элегантного возраста, так бережно, что мы почти не заметили трудностей. Кофе, сваренный Алексеем на пляже после спуска, был так кстати. Рекомендую и маршрут и гида.

Отзыв на: Долина реки Шахе: прошлое и настоящее А Анна 5 Очень понравилась экскурсия, особенно сама долина и самшитовый лес. Мария очень хороший рассказчик и очень ориентированна на туристов. Сам формат очень удобный и если не любите толпы людей обращайтесь к Марии.

Отзыв на: Из Лазаревского — в каньон Прохладный Ю Юлия 5 Экскурсия не сложная, подходит для любого уровня подготовки. Места красивые, водопады, горная река, лес. Можно искупаться. Гид спокойный и коммуникабельный, отличный водитель, любит и знает природу родного края. Приготовил кофе и горные травы на горелке. Весь маршрут соответствовал описанию. Единственное, накануне были частично разрушены деревянные конструкции, из-за чего маршрут получился короче, показалось маловато. Но от гида это никак не зависело. Рекомендую, кто желает совершить неутомительную экскурсию на природу.

Отзыв на: Долина реки Шахе: прошлое и настоящее Т Татьяна 5 Благодаря гиду мы открыли для себя много нового о коренном населении -адыгах. Маша рассказывала о них с большой любовью. Великолепные пейзажи, спокойная манера вождения, неспешное повествование-от всего этого и получаешь удовольствие от экскурсии

Отзыв на: Поход по заповедному лесу — к горам Индюк К Катя 5 Супер! Все понравилось:)

Отзыв на: Аул Тхагапш — аул «Под богом» М Марина 5 Экскурсия получилась такой, какой мы ее и хотели видеть. Во-первых индивидуальная, без шумных толп, без "эх, прокачу" джиппингом по горным речкам, тихая, спокойная, с пешим маршрутом. Во-вторых Маша владеет хорошим багажом знаний, а главное очень трепетно относится к природе и окружающей среде, с любовью относится к месту, о котором ведет рассказ.

Отзыв на: Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе Е Евгений 5 Отличный треккинг, не сложный и очень интересный. Прямо отключает от рутины и проблем и погружает в мир природы. Дошли до безумно красивого ущелья с каскадами водопадов и поднимались по нему вверх. Купались, загорали, рвали чайные листья, спасли стрекозу из красной книги, увидели окаменелости древних растений и насекомых. Слава постоянно помогал женской половине команды, там где нужно было подниматься, много рассказал про дольмены и местную жизнь. Рекомендую тем, кто не хочет ехать на экскурсию, где толпы туристов, а хочет побыть один на один с природой и посетить места, где практически не ступала нога человека.