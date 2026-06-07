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Экскурсия к водопадам Наджиго замечательная, красивая природа, извилистые тропки, величественные водопады. Узнали много интересной информации от нашего проводника Мадина. Спасибо читать дальшеуменьшить
ему огромное! Рассказал и показал про местную растительность: деревья, кустарники и цветы, рассказал историю адыгов и многое другое. Экскурсия пролетела незаметно. Были с ребёнком 7 лет, ребёнок очень доволен, попробовал корешки, походил с большущим лопухом как зонтом, попрыгал по камешкам. Все остались довольны)
это было супер- классное путешествие. ехали с громкой музыкой, водитель -профессионал. с нами в машине были дети 4 и 7 читать дальшеуменьшить
лет, им было комфортно и весело также как и взрослым. ну и конечно великолепный маршрут по горной тропе с водопадами. живописно, а какой там воздух,ребят!!! рекомендуем обязательно побывать в этом путешествии!
Очень много эмоций, красиво, интересно. Маршрут хороший, посмотрели все красивые места. Машина удобная, ехать комфортно. Нужно учитывать свои физические возможности, но мы все три запланированных точки осилили. Однозначно рекомендую этого гида. Удачи!
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в августе 2026
Сейчас в Лазаревском можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 2700 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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