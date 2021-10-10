Все экскурсии в Лазаревском
Доступно 31 экскурсия 🚌 в Лазаревском на 2021 год, 43 ⭐ отзыва, цены от 900₽, посетите достопримечательности: Гора Ахун, 33 водопада. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
11ч
1 500₽
за 1 чел.
33 водопада и настоящее кавказское застолье
Лазаревское - один самый популярный курортов на берегу Черного моря
ежедневно
11ч
1 200₽
за 1 чел.
Легендарный каскад «33 Водопада» и Кавказское застолье
Главная идея путешествия - сделать его по-настоящему уютным и даже семейным
Среда, суббота, воскресенье
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 250₽
за 1-3 чел.
Каньон и водопады Наджиго
Насладиться нетронутой природой Западного Кавказа и узнать о местных традициях, этикете и быте
10ч
1 700₽
за 1 чел.
"Красная Поляна" : три курорта и шоу олимпийских фонтанов
Всего за день вы увидите главные достопримечательности в окрестностях Сочи
Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
3 250₽
за 1-3 чел.
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Узнать о местной природе, истории и этнографии в путешествии по первозданному лесу
10ч
2 600₽
за 1 чел.
Джип-тур по Абхазии
Недалеко от Сочи находится чудесный край - Абхазия
Ежедневно, кроме понедельника. Время по согласованию.
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
2 600₽
за 1-3 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
10ч
1 200₽
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Все самые популярные локации Сочи - в одной экскурсии всего за день! Вы получите представление об...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
7 000₽
за 1-7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Исследовать скрытые природные сокровища Лазаревского в компании опытного проводника
2ч
1 000₽
за 1 чел.
Экскурсия с посещением Горы Ахун и Агурского ущелья
Мы полюбуемся на виды сочинского побережья со смотровой башни горы Ахун
Ежедневно 13:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 500₽
за 1-4 чел.
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
6ч
2 200₽
за 1 чел.
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Вас ждет необычная экскурсия, где вы переправитесь через реку Шахе на джипах
Ежедневно в 10:00 и 16:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Индивидуальная экскурсия
6ч
15 000₽
за 1-7 чел.
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Это колоритная экскурсия, во время которой вы восхититесь величием национального парка 33 водопада и...
Ежедневно в 10:00 и 16:00
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
3 250₽
за 1-3 чел.
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Путешествие к труднодоступным дольменам в окрестностях Лазаревского и погружение в культуру адыгов
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500₽
за 1-4 чел.
На краю земли - Салохаул
Вы не первый раз в Сочи
Ежедневно, время договорное
Индивидуальная экскурсия
7ч
7 000₽
за 1-7 чел.
Поход к скале «Тещин нос»
Посетить неизведанные уголки Краснодарского края в компании опытного проводника
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-7 чел.
ежедневно с 7:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Поход для новичков «Два ущелья»
Прогуляться по колхидскому лесу и полюбоваться озером, водопадами, каньонами
Индивидуальный тур
10ч
10 000₽
за 1-7 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Монолитные скальные изваяния из песка, прорывающие зелёную шапку леса, торчащие как пики
ежедневно с 7:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Погулять по многовековому колхидскому лесу и увидеть самый высокий мост на опорах в стране
Индивидуальная экскурсия
7ч
10 000₽
за 1-7 чел.
Каньоны реки Бешенка
Два прохладных каньона наполненных водопадами и купелями с чистой водой лазурного цвета, экзотическими...
Ежедневно с 07:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
Преодолеть русло реки Хекуай, побывать в Тигровой пещере и отыскать секретные водопады
5ч
900₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
На автобусе в группе до 30 человек мы отправимся туда, где открывается самая красивая панорама Сочи:...
Вторник, суббота в 13:00
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Лазаревского»
- Отзыв на: Каньон и водопады НаджигоЕЕлена10 октября 2021Замечательная экскурсия. Побывали в совершенно невероятном месте. Увидели потрясающей красоты водопады. Узнали много интересного о здешних местах. Очень понравился рассказ о коренных жителях этих мест адыгах. Большое спасибо Марии за такую великолепную экскурсию
- ЕЕлена7 октября 2021Спасибо за проведённую экскурсию! Мария великолепно знает историю коренных жителей Адыгов, грамотная спокойная речь, профессиональное вождение, экскурсия построена на изложении легенд, как реальных историй подтверждённых фактами. Мария очень ответственно относится к своему делу, подобрала комфортное для нас время для проведения экскурсии, встретила, проводила. Мария, удачи Вам, и до встречи, обязательно к Вам вернёмся!
- ЕЕлена14 сентября 2021Очень впечатлены маршрутом. Красота - дух захватывает. Получили чудесные впечатления и приятные эмоции. Гид Алексей провёл нас, неспортивных женщин элегантного возраста, так бережно, что мы почти не заметили трудностей. Кофе, сваренный Алексеем на пляже после спуска, был так кстати. Рекомендую и маршрут и гида.
- ААнна12 сентября 2021Очень понравилась экскурсия, особенно сама долина и самшитовый лес. Мария очень хороший рассказчик и очень ориентированна на туристов. Сам формат очень удобный и если не любите толпы людей обращайтесь к Марии.
- Отзыв на: Из Лазаревского — в каньон ПрохладныйЮЮлия11 сентября 2021Экскурсия не сложная, подходит для любого уровня подготовки. Места красивые, водопады, горная река, лес. Можно искупаться. Гид спокойный и коммуникабельный, отличный водитель, любит и знает природу родного края. Приготовил кофе и горные травы на горелке. Весь маршрут соответствовал описанию. Единственное, накануне были частично разрушены деревянные конструкции, из-за чего маршрут получился короче, показалось маловато. Но от гида это никак не зависело. Рекомендую, кто желает совершить неутомительную экскурсию на природу.
- ТТатьяна9 сентября 2021Благодаря гиду мы открыли для себя много нового о коренном населении -адыгах. Маша рассказывала о них с большой любовью. Великолепные пейзажи, спокойная манера вождения, неспешное повествование-от всего этого и получаешь удовольствие от экскурсии
- ККатя30 августа 2021Супер! Все понравилось:)
- Отзыв на: Аул Тхагапш — аул «Под богом»ММарина19 августа 2021Экскурсия получилась такой, какой мы ее и хотели видеть. Во-первых индивидуальная, без шумных толп, без "эх, прокачу" джиппингом по горным речкам, тихая, спокойная, с пешим маршрутом. Во-вторых Маша владеет хорошим багажом знаний, а главное очень трепетно относится к природе и окружающей среде, с любовью относится к месту, о котором ведет рассказ.
- ЕЕвгений19 августа 2021Отличный треккинг, не сложный и очень интересный. Прямо отключает от рутины и проблем и погружает в мир природы. Дошли до безумно красивого ущелья с каскадами водопадов и поднимались по нему вверх. Купались, загорали, рвали чайные листья, спасли стрекозу из красной книги, увидели окаменелости древних растений и насекомых. Слава постоянно помогал женской половине команды, там где нужно было подниматься, много рассказал про дольмены и местную жизнь. Рекомендую тем, кто не хочет ехать на экскурсию, где толпы туристов, а хочет побыть один на один с природой и посетить места, где практически не ступала нога человека.
- ММария18 августа 2021Это было прекрасно, с какой стороны ни подойди: гид суперопытный и классный, хороший маршрут - не просто погулять, но преодолеть себя и порадоваться своему упорству, получив в награду такой вид, что и от высоты и от красоты голова кругом!