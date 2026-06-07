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Экскурсии в Лазаревском

Найдено 14 экскурсий в Лазаревском, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
Джиппинг
На машине
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
Два таинственных ущелья и живописные водопады за 1 день
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Джиппинг
На машине
3.5 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2700 ₽ за человека
Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
На машине
4.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
Путешествие к труднодоступным дольменам в окрестностях Лазаревского и погружение в культуру адыгов
Начало: Мы заберём вас рядом с местом, где вы остановились...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
На машине
4.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Каньон и водопады Наджиго
На машине
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каньон и водопады Наджиго
Насладиться нетронутой природой Западного Кавказа и узнать о местных традициях, этикете и быте
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 3 чел.
Аул Тхагапш - аул «Под богом»
На машине
4.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аул Тхагапш - аул «Под богом»
Узнать о местной природе, истории и этнографии в путешествии по первозданному лесу
Начало: Место где Вы остановились в Лазаревском
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Чары Абхазии
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии
Увидеть символы региона и прочувствовать Страну Души
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
Сегодня в 10:00
10 авг в 07:00
от 13 700 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-путешествие в Каньон Прохладный
Джиппинг
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-путешествие в Каньон Прохладный
Побывать в окрестностях Лазаревского, где силы природы оживают в камнях и воде
Начало: В пределах Лазаревского
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2700 ₽ за человека
Затерянный мир: треккинг к реке Хекуай
Пешая
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Затерянный мир: треккинг к реке Хекуай
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Аул Тхагапш и притоки реки Псезуапсе
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Аул Тхагапш и притоки реки Псезуапсе
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Поход к скале «Тёщин нос»
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тёщин нос»
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Каньоны реки Бешенка
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Каньоны реки Бешенка
Начало: Лазаревское
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Что посмотреть в Лазаревском на экскурсиях?

Туристы едут сюда за загаром, за морем и пляжным релаксом, за горным воздухом и красивыми пейзажами. Здесь можно улучшить здоровье в санаториях, насладиться местными красотами, архитектурными памятниками и уникальным ландшафтом: живописные ущелья, величественные горы, крутые скалы, таинственные дольмены и стоянки древних людей и сохранившиеся руины старинны построек состоят под присмотром ЮНЕСКО, а уникальные растения имеют статус краснокнижных

Местные экскурсоводы

Время на отдыхе не идет, а летит. Получить концентрат впечатлений можно, если купить экскурсии на нашем сайте. Продуманные маршруты и профессиональные экскурсоводы обеспечат поток самой нужной и полезной информации. Куда поехать на экскурсию в Лазаревское, подскажут ваши предпочтения: благо есть выбор. Такое обилие красивых интересных мест требует хорошей навигации. Ее мы гарантируем, если вы купите у нас экскурсионный тур

Последние отзывы на экскурсии

П
Каньон и водопады Наджиго
Дата посещения: 7 июн 2026
Экскурсия к водопадам Наджиго замечательная, красивая природа, извилистые тропки, величественные водопады. Узнали много интересной информации от нашего проводника Мадина. Спасибо
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ему огромное! Рассказал и показал про местную растительность: деревья, кустарники и цветы, рассказал историю адыгов и многое другое. Экскурсия пролетела незаметно. Были с ребёнком 7 лет, ребёнок очень доволен, попробовал корешки, походил с большущим лопухом как зонтом, попрыгал по камешкам. Все остались довольны)

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Андрей
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Экскурсия понравилась, от начала до конца все было интересно.
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Евгения
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
Огромное спасибо Роману! Отвез в 2 ущелья и вернул обратно в целости и сохранности😊 Ездили с ребёнком 7ми лет, все очень понравилось🧡
Огромное спасибо Роману! Отвез в 2 ущелья и вернул обратно в целости и сохранности😊 Ездили с ребёнком 7ми лет, все очень понравилось🧡
Огромное спасибо Роману! Отвез в 2 ущелья и вернул обратно в целости и сохранности😊 Ездили с ребёнком 7ми лет, все очень понравилось🧡
Огромное спасибо Роману! Отвез в 2 ущелья и вернул обратно в целости и сохранности😊 Ездили с ребёнком 7ми лет, все очень понравилось🧡
Огромное спасибо Роману! Отвез в 2 ущелья и вернул обратно в целости и сохранности😊 Ездили с ребёнком 7ми лет, все очень понравилось🧡+4
Огромное спасибо Роману! Отвез в 2 ущелья и вернул обратно в целости и сохранности😊 Ездили с ребёнком 7ми лет, все очень понравилось🧡
Огромное спасибо Роману! Отвез в 2 ущелья и вернул обратно в целости и сохранности😊 Ездили с ребёнком 7ми лет, все очень понравилось🧡
Огромное спасибо Роману! Отвез в 2 ущелья и вернул обратно в целости и сохранности😊 Ездили с ребёнком 7ми лет, все очень понравилось🧡
Огромное спасибо Роману! Отвез в 2 ущелья и вернул обратно в целости и сохранности😊 Ездили с ребёнком 7ми лет, все очень понравилось🧡
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Светлана
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
Очень интересные маршруты. Красивые водопады и каньоны. Ребёнку было тяжеловато, но мы справились) осталось море впечатлений. Рекомендую)))
Очень интересные маршруты. Красивые водопады и каньоны. Ребёнку было тяжеловато, но мы справились) осталось море впечатлений. Рекомендую)))
Очень интересные маршруты. Красивые водопады и каньоны. Ребёнку было тяжеловато, но мы справились) осталось море впечатлений. Рекомендую)))
Очень интересные маршруты. Красивые водопады и каньоны. Ребёнку было тяжеловато, но мы справились) осталось море впечатлений. Рекомендую)))
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М
Джип-путешествие в Каньон Прохладный
это было супер- классное путешествие. ехали с громкой музыкой, водитель -профессионал. с нами в машине были дети 4 и 7
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лет, им было комфортно и весело также как и взрослым. ну и конечно великолепный маршрут по горной тропе с водопадами. живописно, а какой там воздух,ребят!!! рекомендуем обязательно побывать в этом путешествии!

это было супер- классное путешествие. ехали с громкой музыкой, водитель -профессионал. с нами в машине были
это было супер- классное путешествие. ехали с громкой музыкой, водитель -профессионал. с нами в машине были
это было супер- классное путешествие. ехали с громкой музыкой, водитель -профессионал. с нами в машине были
это было супер- классное путешествие. ехали с громкой музыкой, водитель -профессионал. с нами в машине были
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П
Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
Спасибо Мадину за отличный поход по местам силы, интересные рассказы, приятные беседы и прекрасную компанию. Никуда не бегали, смотрели всё без суеты и с удовольствием.
Спасибо Мадину за отличный поход по местам силы, интересные рассказы, приятные беседы и прекрасную компанию. Никуда
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Л
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Андриналин от путишествия. путешествия на высоте
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Ж
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
Очень много эмоций, красиво, интересно. Маршрут хороший, посмотрели все красивые места. Машина удобная, ехать комфортно. Нужно учитывать свои физические возможности, но мы все три запланированных точки осилили. Однозначно рекомендую этого гида. Удачи!
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А
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
Незабываемые впечатления за один день: мощь водопада, тишина леса, свежий воздух. Всё супер, спасибо!

все отлично организованно, незабываемо. 10/10, поеду ещё!
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Т
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
Замечательная экскурсия, именно то, что я хотела. Хорошо погуляли по красивым местам. Гид учитывает пожелания и состояние туриста.
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Всего 123 отзыва в Лазаревском

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Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому

Самые популярные экскурсии в Лазаревском
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Из Лазаревского - к водопадам и ущельям;
  2. Из Лазаревского - в аул Тхагапш;
  3. Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше;
  4. Долина реки Шахе: прошлое и настоящее;
  5. Каньон и водопады Наджиго.
Что посмотреть в Лазаревском
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Скала Тещин нос;
  2. Тигровая пещера.
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в августе 2026
Сейчас в Лазаревском можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 2700 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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