Представьте себе место, где каждый шаг открывает что-то новое и невероятное: каскадные водопады, которые словно спускаются с небес, увитые лианами каньоны, в которых каждый камень рассказывает свою историю, и каменные

купели, приглашающие на мгновение забыть о суете и окунуться в прохладные объятия природы. Во время этой экскурсии вы станете частью удивительного мира, где величественные валуны размером с многоэтажные дома украшают ландшафт, а тайные пещеры и каменные завалы хранят в себе истории тысячелетий. Ваш путь пройдет через аул Тхагапш, где в реку Псезуапсе впадают ее живописные притоки. Здесь вы встретите Игристый водопад - самый большой водопад Лазаревского района, и Тигровую пещеру, где прохладные каменные гроты откроют вам свои секреты. Но на этом приключения не заканчиваются, ведь вас ждут и сокровища, которых нет на карте: затерянные каньоны с каскадами водопадов и водопад удивительной красоты, охраняемый лианами. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в мир первозданной природы, где каждый найдет что-то свое. Приготовьтесь стать первооткрывателями, ведь то, что вы увидите, останется с вами навсегда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для треккинга к притокам реки Псезуапсе - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, осадки минимальны, а природа раскрывается во всей красе. Май и октябрь также подходят для посещения, но возможны дожди и прохладные дни. В остальное время года маршрут доступен, но стоит быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам, что может повлиять на комфорт путешествия.

Сейчас август — это идеальное время.