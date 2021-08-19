Мы отправимся в сторону аула Тхагапш, где в реку Псезуапсе впадают два ее притока. Здесь южная природа создала настоящие шедевры, многие из которых вы увидите:
Кроме топовых мест мы исследуем и малоизвестные — но не менее впечатляющие. Я проведу вас к затерянным каньонам с каскадами водопадов. Здесь мы сделаем привал с чаем, сваренным на горелке, а затем продолжим погружение в сказочный мир. Вы пройдете вдоль горной реки под нависающими скалами, покрытыми густым лесом. Отыщете водопад удивительной красоты — путь к нему охраняют лианы, свисающие с вершин каньона. А после вернетесь в Лазаревское, обновленные и наполненные после встречи с первозданной природой.