Представьте себе место, где каждый шаг открывает что-то новое и невероятное: каскадные водопады, которые словно спускаются с небес, увитые лианами каньоны, в которых каждый камень рассказывает свою историю, и каменные
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в первозданную природу
- 🏞 Уникальные природные локации
- 🚶♂️ Активный отдых и треккинг
- 🌊 Освежение в горной реке
- 🧗♂️ Захватывающие виды с валунов
- 🧭 Исследование малоизвестных мест
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для треккинга к притокам реки Псезуапсе - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, осадки минимальны, а природа раскрывается во всей красе. Май и октябрь также подходят для посещения, но возможны дожди и прохладные дни. В остальное время года маршрут доступен, но стоит быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам, что может повлиять на комфорт путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Каменный завал
- Игристый водопад
- Тигровая пещера
- Секретные каньоны
Описание экскурсии
Места притяжения Лазаревского
Мы отправимся в сторону аула Тхагапш, где в реку Псезуапсе впадают два её притока, один из которых мы посетим. Здесь южная природа создала настоящие шедевры, многие из которых вы увидите:
- Игристый водопад, поджидающий нас на втором притоке: это самый большой водопад Лазаревского района высотой около 18 метров.
- Тигровая пещера — её протяженность около 145 метров, а длина проходимой части зависит уровня воды (обычно не менее 50 метров). Мы пройдём по прохладным каменным гротам и прикоснёмся к стенам с интересной многослойной структуры.
И сокровища, которых нет на карте
Кроме топовых мест мы исследуем и малоизвестные — но не менее впечатляющие. Я проведу вас к затерянным каньонам с каскадами водопадов. Здесь мы сделаем привал с чаем, сваренным на горелке, а затем продолжим погружение в сказочный мир. Вы пройдёте вдоль горной реки под нависающими скалами, покрытыми густым лесом. Отыщете водопад удивительной красоты — путь к нему охраняют лианы, свисающие с вершин каньона. А после вернётесь в Лазаревское, обновлённые и наполненные после встречи с первозданной природой.
Маршрут треккинга
- Водопад Игристый
- Секретные каньоны, озера и водопады
- Тигровая пещера
- Смотровая площадка
Организационные детали
- Маршрут низкого уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
- С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, купальник, перекус и воду
Что входит в стоимость, а что — нет
- Дополнительно оплачивается вход на рекреационные объекты (в нашем маршруте их будет 2): 200 руб. /чел. (детям до 10 лет бесплатно)
- Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Лазаревском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных треккингов. Любовь к горам зародилась с детства — бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В небесной канцелярии решили, что моя экскурсия должна пройти в дождь, хотя наши синоптики оный в тот день и не обещали. Тем не менее, чем ближе мы с Вячеславом были
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Е
Абсолютно всё понравилось. Было сложно, интересно и познавательно (т. к. не все из нас до этого ходили в горы, возраст участников от 9 лет до 66). Удивительные растения, чистый воздух, тишина и отсутствие людей, а это значит, что ты отдыхаешь и душой и телом. Спасибо Вячеслав за отличный день:-)
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М
Это прекрасное путешествие в сказку, Слава - самый настоящий гид, какой должен быть. Рекомендовано к обязательному посещению.
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О
Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава профессионально ориентировал нас, смотрел, чтобы мы всё делали правильно. Слава
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Л
Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
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Т
Интересный маршрут, красивый водопад, даже была радуга! Очень красиво в каньон, лианы спадают к воде, скалы… И собрали грибы их очень много сейчас! И Вячеслав хорошо знает места, советует где пройти более удобнее, в общем, подстроился под нашу физ подготовку)
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