Что вас ожидает

Места притяжения Лазаревского

Мы отправимся в сторону аула Тхагапш, где в реку Псезуапсе впадают два ее притока. Здесь южная природа создала настоящие шедевры, многие из которых вы увидите:

Каменный завал с огромными валунами размером с 3-этажные дома. Между ними вьется горная река, образуя пороги и купели. Мы заберемся на один из самых высоких камней, отдохнем под раскидистым дубом, а после отправимся дальше — к небольшим озерам и каскадам, скрытым от посторонних глаз.

с огромными валунами размером с 3-этажные дома. Между ними вьется горная река, образуя пороги и купели. Мы заберемся на один из самых высоких камней, отдохнем под раскидистым дубом, а после отправимся дальше — к небольшим озерам и каскадам, скрытым от посторонних глаз. Игристый водопад , поджидающий нас на втором притоке: это самый большой водопад Лазаревского района высотой около 18 метров.

, поджидающий нас на втором притоке: это самый большой водопад Лазаревского района высотой около 18 метров. Тигровая пещера — её протяженность около 145 метров, а длина проходимой части зависит уровня воды (обычно не менее 50 метров). Мы пройдем по прохладным каменным гротам и прикоснемся к стенам с интересной многослойной структурой.

И сокровища, которых нет на карте

Кроме топовых мест мы исследуем и малоизвестные — но не менее впечатляющие. Я проведу вас к затерянным каньонам с каскадами водопадов. Здесь мы сделаем привал с чаем, сваренным на горелке, а затем продолжим погружение в сказочный мир. Вы пройдете вдоль горной реки под нависающими скалами, покрытыми густым лесом. Отыщете водопад удивительной красоты — путь к нему охраняют лианы, свисающие с вершин каньона. А после вернетесь в Лазаревское, обновленные и наполненные после встречи с первозданной природой.

Маршрут треккинга

Каменный завал с валунами, водопадами и купелями

Водопад Игристый

Секретные каньоны, озера и водопады

Тигровая пещера

Организационные детали

Маршрут низкого уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, купальник, перекус и воду

Что входит в стоимость, а что — нет