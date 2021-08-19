Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе

Исследовать скрытые природные сокровища Лазаревского в компании опытного проводника

5
4 отзыва
Живописные каскадные водопады, увитые лианами каньоны, каменные купели, пещеры и каменные завалы — вот лишь часть локаций, которые откроются вам во время нашего насыщенного похода.

Приготовьтесь на время стать первооткрывателями: забраться на валуны размером с многоэтажный дом, освежиться в горной реке и дойти до сказочно красивых мест, которых нет на карте.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе

Что вас ожидает

Места притяжения Лазаревского

Мы отправимся в сторону аула Тхагапш, где в реку Псезуапсе впадают два ее притока. Здесь южная природа создала настоящие шедевры, многие из которых вы увидите:

  • Каменный завал с огромными валунами размером с 3-этажные дома. Между ними вьется горная река, образуя пороги и купели. Мы заберемся на один из самых высоких камней, отдохнем под раскидистым дубом, а после отправимся дальше — к небольшим озерам и каскадам, скрытым от посторонних глаз.
  • Игристый водопад, поджидающий нас на втором притоке: это самый большой водопад Лазаревского района высотой около 18 метров.
  • Тигровая пещера — её протяженность около 145 метров, а длина проходимой части зависит уровня воды (обычно не менее 50 метров). Мы пройдем по прохладным каменным гротам и прикоснемся к стенам с интересной многослойной структурой.

И сокровища, которых нет на карте

Кроме топовых мест мы исследуем и малоизвестные — но не менее впечатляющие. Я проведу вас к затерянным каньонам с каскадами водопадов. Здесь мы сделаем привал с чаем, сваренным на горелке, а затем продолжим погружение в сказочный мир. Вы пройдете вдоль горной реки под нависающими скалами, покрытыми густым лесом. Отыщете водопад удивительной красоты — путь к нему охраняют лианы, свисающие с вершин каньона. А после вернетесь в Лазаревское, обновленные и наполненные после встречи с первозданной природой.

Маршрут треккинга

  • Каменный завал с валунами, водопадами и купелями
  • Водопад Игристый
  • Секретные каньоны, озера и водопады
  • Тигровая пещера

Организационные детали

  • Маршрут низкого уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
  • С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, купальник, перекус и воду

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительно оплачивается вход на рекреационные объекты (в нашем маршруте их будет 2): 200 руб. /чел. (детям до 10 лет бесплатно)
  • Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных туров. Любовь к горам зародилась с детства, бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые красивые водопады, каньоны, гроты и пещеры:) Открою для вас не известные даже местным жителям места, от которых дух захватывает. С удовольствием проведу вас в сказочный мир, наполненный силой и незабываемой красотой, где вы сможете по-новому взглянуть на мир.
Задать вопрос

4 настоящих отзыва от туристов

Е
19 авг 2021
Отличный треккинг, не сложный и очень интересный. Прямо отключает от рутины и проблем и погружает в мир природы. Дошли до безумно красивого ущелья с каскадами водопадов и поднимались по нему вверх. Купались, загорали, рвали чайные листья, спасли стрекозу из красной книги, увидели окаменелости древних растений и насекомых. Слава постоянно помогал женской половине команды, там где нужно было подниматься, много рассказал про дольмены и местную жизнь. Рекомендую тем, кто не хочет ехать на экскурсию, где толпы туристов, а хочет побыть один на один с природой и посетить места, где практически не ступала нога человека.
К
10 авг 2021
Хочу поделиться своими впечатлениями о незабываемом путешествии в затерянный мир! На каждом шагу нас переполняли эмоции от красоты и уникальности нашей природы, которую видишь своими глазами. Эти каньоны, хрустально-чистые горные реки, водопады, ущелья с лианами, ощущение как будто мы попали в другой мир! Выражаем огромную благодарность Вячеславу, нашему экскурсоводу! В походе он проявил себя, как опытный, грамотный и уверенный в себе профессионал своего дела. Отмечу, что выбрали не зря индивидуальный тур, преимуществом которого является ориентир именно на нас. С Вячеславом мы с легкостью преодолевали различные препятствия в пути, даже наш 9 летний ребёнок не имеющий навыков в таких видах досуга преодолел этот путь, благодаря нашему инструктору. Мы восхищены походом в этот сказочный мир! За экскурсиями будем обращаться только к Вячеславу!
Н
3 авг 2021
Удивительное приключение. Спасибо Вячеславу. Полностью подстроился под наши возможности и желания. Получили массу удовольствия. Слава - приятный собеседник. Кроме информации по самой экскурсии -подсказывает по любым вопросам, связанным с отдыхом. Огромное спасибо!
На следующую экскурсию - однозначно к Славе.
В
16 июля 2021
Спасибо Вячеславу за экскурсию. Все было супер. Мне и детям очень понравилось. Мы побывали в настоящем походе, прошли неизведанными тропами и получили массу незабываемых впечатлений. Рекомендую людям любящим походы и природу.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лазаревского

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детейГоры🏆Активный отдых🏡ВыездныеТреккинг и походы

Еще несколько похожих предложений в Лазаревском

Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-4 чел.
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
Преодолеть русло реки Хекуай, побывать в Тигровой пещере и отыскать секретные водопады
Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 000
за 1-7 чел.
Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе
ежедневно с 7:00
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
4ч 30м
3 250
за 1-3 чел.
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Путешествие к труднодоступным дольменам в окрестностях Лазаревского и погружение в культуру адыгов
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
2 200
за 1 чел.
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Вас ждет необычная экскурсия, где вы переправитесь через реку Шахе на джипах
Ежедневно в 10:00 и 16:00
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
4ч 30м
2 600
за 1-3 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-7 чел.
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Это колоритная экскурсия, во время которой вы восхититесь величием национального парка 33 водопада и...
Ежедневно в 10:00 и 16:00
Каньоны реки Бешенка
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 000
за 1-7 чел.
Каньоны реки Бешенка
Два прохладных каньона наполненных водопадами и купелями с чистой водой лазурного цвета, экзотическими...
Ежедневно с 07:00
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-4 чел.
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Погулять по многовековому колхидскому лесу и увидеть самый высокий мост на опорах в стране
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Индивидуальная экскурсия
5
5
10 000
за 1-4 чел.
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 500
за 1-4 чел.
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Индивидуальный тур
10ч
10 000
за 1-7 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Монолитные скальные изваяния из песка, прорывающие зелёную шапку леса, торчащие как пики
ежедневно с 7:00
33 водопада и настоящее кавказское застолье
11ч
1 500
за 1 чел.
33 водопада и настоящее кавказское застолье
Лазаревское - один самый популярный курортов на берегу Черного моря
ежедневно

Вячеслав проводит ещё 3 экскурсии

Поход к скале «Тещин нос»
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-7 чел.
Поход к скале «Тещин нос»
Посетить неизведанные уголки Краснодарского края в компании опытного проводника
Дольмены в окрестностях Сочи
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-7 чел.
Дольмены в окрестностях Сочи
Загадочные древние сооружения, треккинг по лесу, любопытные версии происхождения мегалитов
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Отыскать секретные локации на популярном маршруте и узнать о них самое интересное
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лазаревском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лазаревском
🇷🇺