Абхазия прекрасна круглый год! Под снежным одеялом или в буйстве зелени — вы влюбитесь в эту страну после нашего путешествия. Мы заедем в курортные городки, по пути к великолепному озеру Рица полюбуемся ущельями и водопадами, а в Новом Афоне посетим храм Симона Канонита и, если захотите, осмотрим громадную пещеру. И конечно, поговорим о культуре, традициях и быте региона.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Курортная Гагра

Первая остановка в исторической части города. Вы рассмотрите знаменитый ресторан «Гагрипш» и услышите о Принце Ольденбургском. Прогуляетесь вдоль парка по набережной и увидите визитную карточку города — Колоннаду.

Сказочная дорога на Рицу

По пути к звезде Кавказа вас ждут истинно абхазские пейзажи: горные реки, утопающие в мшистых лесах, и «Каменный мешок» — величественный Юпшарский каньон. Я раскрою легенды водопадов Мужские и Девичьи слёзы, а у Голубого озера расскажу о его необычном цвете. И конечно, мы увидим озеро Рица — вы убедитесь, что в жизни оно даже прекраснее, чем на фото.

Новый Афон

В первую очередь посетим Симоно-Кананитский монастырь: в 1875 году его основали русские монахи, пришедшие из монастыря святого Пантелеимона со Святой горы Афон в Греции. Прогуляемся в городском парке с прудами, где обитают черные и белые лебеди, и поговорим об истории этого места. Увидим рукотворный водопад, над которым расположилась сказочная железнодорожная станция Псхырдзха. А если захотите, направимся в Ново-Афонскую пещеру — природный подземный дворец.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается на ж/д вокзале в Гагре либо на границе с Абхазией, куда легко и удобно добраться на «Ласточке»

Все наши автомобили — просторные, комфортные иномарки.

Все наши автомобили — просторные, комфортные иномарки. Программа гибкая: перед началом экскурсии мы обсудим план маршрута и выберем интересующие вас локации

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Билет в Рицинский парк — 700 руб. /чел., 8-12 лет — 200 руб., до 7 лет бесплатно

Билет в Новоафонскую пещеру — 700 руб. /чел. (по желанию), дети до 7 лет бесплатно

Пересечение границы