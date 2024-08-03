Увидеть символы региона и прочувствовать Страну Души
Абхазия прекрасна круглый год! Под снежным одеялом или в буйстве зелени — вы влюбитесь в эту страну после нашего путешествия.
Мы заедем в курортные городки, по пути к великолепному озеру Рица полюбуемся ущельями и водопадами, а в Новом Афоне посетим храм Симона Канонита и, если захотите, осмотрим громадную пещеру. И конечно, поговорим о культуре, традициях и быте региона.
Первая остановка в исторической части города. Вы рассмотрите знаменитый ресторан «Гагрипш» и услышите о Принце Ольденбургском. Прогуляетесь вдоль парка по набережной и увидите визитную карточку города — Колоннаду.
Сказочная дорога на Рицу
По пути к звезде Кавказа вас ждут истинно абхазские пейзажи: горные реки, утопающие в мшистых лесах, и «Каменный мешок» — величественный Юпшарский каньон. Я раскрою легенды водопадов Мужские и Девичьи слёзы, а у Голубого озера расскажу о его необычном цвете. И конечно, мы увидим озеро Рица — вы убедитесь, что в жизни оно даже прекраснее, чем на фото.
Новый Афон
В первую очередь посетим Симоно-Кананитский монастырь: в 1875 году его основали русские монахи, пришедшие из монастыря святого Пантелеимона со Святой горы Афон в Греции. Прогуляемся в городском парке с прудами, где обитают черные и белые лебеди, и поговорим об истории этого места. Увидим рукотворный водопад, над которым расположилась сказочная железнодорожная станция Псхырдзха. А если захотите, направимся в Ново-Афонскую пещеру — природный подземный дворец.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия начинается на ж/д вокзале в Гагре либо на границе с Абхазией, куда легко и удобно добраться на «Ласточке» Все наши автомобили — просторные, комфортные иномарки.
Программа гибкая: перед началом экскурсии мы обсудим план маршрута и выберем интересующие вас локации
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билет в Рицинский парк — 700 руб. /чел., 8-12 лет — 200 руб., до 7 лет бесплатно
Билет в Новоафонскую пещеру — 700 руб. /чел. (по желанию), дети до 7 лет бесплатно
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — ваша команда гидов в Лазаревском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 915 туристов
Я родился и вырос в Абхазии, по образованию — историк. Являюсь лицензированным гидом 1-й категории Министерства туризма Республики Абхазия. Провожу экскурсии с 2007 года, работаю в составе команды замечательных гидов, влюбленных в свою страну и дело. С радостью покажем вам нашу Абхазию и ответим на любые вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Впервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". В Гагре нас встретил гид Ираклий. Он много интересного и удивительного рассказал об Абхазии. Очень доброжелательный и приятный собеседник. Успели посмотреть Гагру, водопады, Голубое озеро, озеро Рица, Новоафонский монастырь, пещеру и многое другое. Наша семья осталась довольна экскурсией. Планируем вернуться в Абхазию ещё раз.
+1
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О
Олеся
Ездили 17 августа 2024 в Абхазию. За нами приехал Даниэль. Нам все очень понравилось! Посетили очень интересные и красивые места!Даниэль замечательный гид, который знает историю своего народа, очень эрудированный,с чувством читать дальшеуменьшить
юмора и спокойный (мы были с двумя детьми,8 и 10 лет. Даже не заметили,как быстро и увлекательно прошло время. Маршрут очень интересный. Где нам нравилось -останавливались. Отдельное спасибо за обед в Абхазском дворике и за медовый погреб с дегустацией! Взяли 4 горшочка меда и 2 получили в подарок. Поездка прошла спокойно, водит Даниэль аккуратно. Всем советуем брать экскурсию,получите массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений!
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А
Анастасия
Путешествие прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Даниэлю, рассказал много интересных легенд и познавательную информацию про историю Абхазии. Отдельное ему спасибо за комфорт, безопасное вождение и гостеприимство. Чудесный край с красивейшей, первозданной природой, планируем вернуться ещё🥳
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Надежда
Огромное спасибо!!!! Все было очень круто!!!!
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Сергей
Это был великолепный тур по Абхазии! Рекомендую!
Нам даже не пришлось ехать до границы самим. Исполнитель доехал до нас в Лазаревское.
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Александр
Большое спасибо за проведённое время. Большая благодарность Роману. Внимательный, интересный собеседник. Мы узнали много интересного про Абхазию. Будет возможность, приедем ещё раз.
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