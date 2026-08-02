На комфортабельном внедорожнике мы отправимся исследовать первозданную природу в окрестностях Лазаревского! Вы пройдете по тропинкам волшебного леса, постоите под струями водопадов и заглянете в могучие ущелья. Ощутите таинство горного мира и подышите кристально чистым воздухом.
Описание экскурсии
День на лоне природы
Вы посетите два невероятно живописных ущелья: Мамедово и Свирское. Погуляете по сказочному лесу и полюбуетесь завораживающими водопадами с необычными и романтическими названиями: «Борода Мамеда», «Счастье», «Любовь», «Молодость» и «Чудо-Красотка». А также побываете в каньоне Прохладный с тремя высокими водопадами.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Тойота. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 250 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Лазаревском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 189 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Роман, я учтивый, общительный и отзывчивый человек. Люблю путешествия и природу. С радостью поделюсь с вами красотой дикого Сочи и первозданной Абхазии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Роману! Отвез в 2 ущелья и вернул обратно в целости и сохранности😊 Ездили с ребёнком 7ми лет, все очень понравилось🧡
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Очень интересные маршруты. Красивые водопады и каньоны. Ребёнку было тяжеловато, но мы справились) осталось море впечатлений. Рекомендую)))
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Ж
Очень много эмоций, красиво, интересно. Маршрут хороший, посмотрели все красивые места. Машина удобная, ехать комфортно. Нужно учитывать свои физические возможности, но мы все три запланированных точки осилили. Однозначно рекомендую этого гида. Удачи!
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А
Незабываемые впечатления за один день: мощь водопада, тишина леса, свежий воздух. Всё супер, спасибо!
все отлично организованно, незабываемо. 10/10, поеду ещё!
все отлично организованно, незабываемо. 10/10, поеду ещё!
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Т
Замечательная экскурсия, именно то, что я хотела. Хорошо погуляли по красивым местам. Гид учитывает пожелания и состояние туриста.
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Прекрасная поездка! Море впечатлений! Места невероятной красоты!!!
Роман подъехал точно ко времени; машина максимально комфортабельная; боялась, что будет укачивать на серпантине, но ехали максимально мягко и аккуратно.
Отдельное спасибо за приятную и
Роман подъехал точно ко времени; машина максимально комфортабельная; боялась, что будет укачивать на серпантине, но ехали максимально мягко и аккуратно.
Отдельное спасибо за приятную и
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