затем продолжается пешком по тропе длиной 2,5 километра. Участники увидят крутые скальные обрывы, водопады и бирюзовые купели, где можно искупаться. Гид расскажет о древних легендах, целебных растениях и научит разговаривать с горным ручьем. Экскурсия подходит для туристов с хорошей физической подготовкой старше 12 лет. Необходима удобная обувь и купальные принадлежности. Начало маршрута в поселке Якорная Щель, до которого можно добраться на электропоезде из Лазаревского или Лоо

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вглубь субтропиков

От Якорной Щели мы проедем на автомобиле повышенной проходимости по живописному лесистому ущелью реки Хаджипсе. Дальше нас ждет пешая тропа протяженностью 2,5 километра. Мы отправимся вглубь густого субтропического леса, сквозь который изредка пробиваются лучи солнца. Вы увидите крутые скальные обрывы реки, покрытые папоротниками, мхами и лишайниками, по которым живописно струится вода. В верхнем течении Хаджипсе мы подойдем к водопадам и купелям с чистой бирюзовой водой, в которые можно будет окунуться. А во время привала я приготовлю чай из родниковой воды на костре.

Целебные растения

Во время прогулки я расскажу много интересного об особенностях этой территории, ее уникальном климате и рельефе, древней и новейшей истории этих мест. Поделюсь информацией о растениях, которые встретятся на пути — в том числе о лекарственных и эндемичных видах, и расскажу об их целебных свойствах, известных только моему народу. Вы узнаете, как звучат названия растений на русском, латинском и древнем шапсугском языках. И зададите вопросы древнему духу леса, который, согласно легенде, говорит голосом лесного ручья, давая возможность услышать каждому свое.

Организационные детали