Пешком к истокам реки Хаджипсе

Коренной житель Лазаревского проведет экскурсию по субтропическим джунглям. Путь вдоль реки Хаджипсе, водопады, купели и древние легенды ждут вас
Экскурсия в Лазаревском предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу субтропических джунглей. Коренной житель и следопыт проведет вас по живописному маршруту вдоль реки Хаджипсе.

Путешествие начинается с автомобильной поездки по лесистому ущелью,
читать дальше

затем продолжается пешком по тропе длиной 2,5 километра. Участники увидят крутые скальные обрывы, водопады и бирюзовые купели, где можно искупаться. Гид расскажет о древних легендах, целебных растениях и научит разговаривать с горным ручьем. Экскурсия подходит для туристов с хорошей физической подготовкой старше 12 лет. Необходима удобная обувь и купальные принадлежности.

Начало маршрута в поселке Якорная Щель, до которого можно добраться на электропоезде из Лазаревского или Лоо

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Уникальные субтропические джунгли
  2. 🏞 Живописные скальные обрывы
  3. 💧 Купание в бирюзовых водопадах
  4. 🌱 Знания о лекарственных растениях
  5. 🔥 Чай из родниковой воды на костре
  6. 📜 Древние легенды и истории

Что можно увидеть

  • Скальные обрывы реки Хаджипсе
  • Водопады
  • Лесные купели
Пешком к истокам реки Хаджипсе
Пешком к истокам реки Хаджипсе
Пешком к истокам реки Хаджипсе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вглубь субтропиков

От Якорной Щели мы проедем на автомобиле повышенной проходимости по живописному лесистому ущелью реки Хаджипсе. Дальше нас ждет пешая тропа протяженностью 2,5 километра. Мы отправимся вглубь густого субтропического леса, сквозь который изредка пробиваются лучи солнца. Вы увидите крутые скальные обрывы реки, покрытые папоротниками, мхами и лишайниками, по которым живописно струится вода. В верхнем течении Хаджипсе мы подойдем к водопадам и купелям с чистой бирюзовой водой, в которые можно будет окунуться. А во время привала я приготовлю чай из родниковой воды на костре.

Целебные растения

Во время прогулки я расскажу много интересного об особенностях этой территории, ее уникальном климате и рельефе, древней и новейшей истории этих мест. Поделюсь информацией о растениях, которые встретятся на пути — в том числе о лекарственных и эндемичных видах, и расскажу об их целебных свойствах, известных только моему народу. Вы узнаете, как звучат названия растений на русском, латинском и древнем шапсугском языках. И зададите вопросы древнему духу леса, который, согласно легенде, говорит голосом лесного ручья, давая возможность услышать каждому свое.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в поселке Якорная Щель (из Лазаревского или Лоо можно доехать на электропоезде до станции «Якорная Щель», время в пути 20-30 минут)
  • Экскурсия подходит путешественникам с хорошей физической подготовкой без хронических заболеваний. Старше 12 лет.
  • В летнее время необходима обувь для перехода ручьев вброд (тапочки для моря предпочтительнее). В холодный период предоставляются резиновые сапоги.
  • Возьмите с собой удобную обувь, бутылку воды, легкий перекус и купальные принадлежности по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Якорная Щель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лазаревского

ИндивидуальныеПешеходныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездные

Похожие экскурсии из Лазаревского

Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Уникальные дольмены Калэжтам и природные ландшафты долины Аше
Этот маршрут приведет вас к уединенным дольменам Лазаревского. Насладитесь природой, узнайте о культуре адыгов и освежитесь в горной реке
Начало: Мы заберём вас рядом с местом, где вы остановились...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского: путешествие к скрытым красотам
Погрузитесь в мир дикой природы с эксклюзивным треккингом к водопадам Лазаревского. Незабываемые впечатления гарантированы
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лазаревском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лазаревском
ХорошоТам