Коренной житель Лазаревского проведет экскурсию по субтропическим джунглям. Путь вдоль реки Хаджипсе, водопады, купели и древние легенды ждут вас
Экскурсия в Лазаревском предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу субтропических джунглей. Коренной житель и следопыт проведет вас по живописному маршруту вдоль реки Хаджипсе.
Путешествие начинается с автомобильной поездки по лесистому ущелью, читать дальше
затем продолжается пешком по тропе длиной 2,5 километра. Участники увидят крутые скальные обрывы, водопады и бирюзовые купели, где можно искупаться. Гид расскажет о древних легендах, целебных растениях и научит разговаривать с горным ручьем. Экскурсия подходит для туристов с хорошей физической подготовкой старше 12 лет. Необходима удобная обувь и купальные принадлежности.
Начало маршрута в поселке Якорная Щель, до которого можно добраться на электропоезде из Лазаревского или Лоо
6 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальные субтропические джунгли
🏞 Живописные скальные обрывы
💧 Купание в бирюзовых водопадах
🌱 Знания о лекарственных растениях
🔥 Чай из родниковой воды на костре
📜 Древние легенды и истории
Что можно увидеть
Скальные обрывы реки Хаджипсе
Водопады
Лесные купели
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вглубь субтропиков
От Якорной Щели мы проедем на автомобиле повышенной проходимости по живописному лесистому ущелью реки Хаджипсе. Дальше нас ждет пешая тропа протяженностью 2,5 километра. Мы отправимся вглубь густого субтропического леса, сквозь который изредка пробиваются лучи солнца. Вы увидите крутые скальные обрывы реки, покрытые папоротниками, мхами и лишайниками, по которым живописно струится вода. В верхнем течении Хаджипсе мы подойдем к водопадам и купелям с чистой бирюзовой водой, в которые можно будет окунуться. А во время привала я приготовлю чай из родниковой воды на костре.
Целебные растения
Во время прогулки я расскажу много интересного об особенностях этой территории, ее уникальном климате и рельефе, древней и новейшей истории этих мест. Поделюсь информацией о растениях, которые встретятся на пути — в том числе о лекарственных и эндемичных видах, и расскажу об их целебных свойствах, известных только моему народу. Вы узнаете, как звучат названия растений на русском, латинском и древнем шапсугском языках. И зададите вопросы древнему духу леса, который, согласно легенде, говорит голосом лесного ручья, давая возможность услышать каждому свое.
Организационные детали
Экскурсия начинается в поселке Якорная Щель (из Лазаревского или Лоо можно доехать на электропоезде до станции «Якорная Щель», время в пути 20-30 минут)
Экскурсия подходит путешественникам с хорошей физической подготовкой без хронических заболеваний. Старше 12 лет.
В летнее время необходима обувь для перехода ручьев вброд (тапочки для моря предпочтительнее). В холодный период предоставляются резиновые сапоги.
Возьмите с собой удобную обувь, бутылку воды, легкий перекус и купальные принадлежности по желанию
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — ваша команда гидов в Лазаревском
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насыщенности, наиболее приемлемы по стоимости. На каждой экскурсии мы помогаем экскурсантам глубоко изучить природу Западного Кавказа — от времен пещерных людей и по сей день. Наиболее интересно для нас обозначить, как жизнь коренных народов связана с окружающей природой. А также мы разбираем, как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности — темами, которые интересны желающим разобраться в своем внутреннем мире и обрести гармонию.