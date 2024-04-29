Индивидуальные экскурсии в Лазаревском с личным гидом

Найдено 20 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Лазаревском, цены от 5 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Уникальные дольмены Калэжтам и природные ландшафты долины Аше
Этот маршрут приведет вас к уединенным дольменам Лазаревского. Насладитесь природой, узнайте о культуре адыгов и освежитесь в горной реке
Начало: Мы заберём вас рядом с местом, где вы остановились...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Поход к скале «Тещин нос»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Лазаревского)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош из Лазаревского
Приглашаем на уникальную автомобильно-пешеходную экскурсию по живописным уголкам Туапсинского района, где природа создала настоящие шедевры
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского: путешествие к скрытым красотам
Погрузитесь в мир дикой природы с эксклюзивным треккингом к водопадам Лазаревского. Незабываемые впечатления гарантированы
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
60005 400 за всё до 3 чел.
Поход для новичков «Два ущелья»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Чары Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
14 000 за всё до 6 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Три секретных водопада из Лазаревского: природное великолепие и отдых
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к секретным водопадам, где вы насладитесь красотой природы и уникальными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Аул Тхагапш и притоки реки Псезуапсе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Аул Тхагапш и водопады реки Псезуапсе: природные чудеса Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Лазаревского: гигантские валуны, бурные водопады и загадочная Тигровая пещера ждут вас
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Каньоны реки Бешенка
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Каньоны реки Бешенка: природное чудо Лазаревского
Вас ждет путешествие по каньонам реки Бешенка, где водопады и купели с чистой водой оставят незабываемые впечатления
Начало: Лазаревское
Расписание: Ежедневно с 07:00
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
На краю земли - Салохаул
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим местам Лазаревского
Погрузитесь в приключение по неизведанным тропам Лазаревского, где каждый шаг открывает что-то новое и волнующее
Начало: Заберу на авто
Расписание: Ежедневно, время договорное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Индивидуальная
10 часов
Пеший тур на гору Индюк: приключение среди скал и легенд
Взгляните на мир с высоты горы Индюк, где природа и история переплетаются в уникальный ландшафт
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Дольмены в окрестностях Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Дольмены в окрестностях Сочи
Загадочные древние сооружения, треккинг по лесу, любопытные версии происхождения мегалитов
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Ущелье реки Куапсе в Лазаревском: треккинг к сокровищам природы
Погрузитесь в мир неизведанных красот ущелья реки Куапсе. Вас ждут водопады, гроты и древние дольмены в компании захватывающих легенд
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 12 чел.
Пешком к истокам реки Хаджипсе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Пешком к истокам реки Хаджипсе: индивидуальная экскурсия в Лазаревском
Коренной житель Лазаревского проведет экскурсию по субтропическим джунглям. Путь вдоль реки Хаджипсе, водопады, купели и древние легенды ждут вас
Начало: В поселке Якорная Щель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
59995 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    29 апреля 2024
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Алексей оказался кладезем знаний по местной флоре и фауне. Наш поход помимо красочных мест и захватывающих пейзажей был наполнен интересными
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    фактами об окружающем мире. Водопады один другого ярче, а потом незабываемый вид с обрыва высотой почти 200 метров. Все это запомнится надолго. Надо учитывать, что маршрут не совсем прогулочный. Специальных навыков не требуется, но попотеть немного придется.

  • С
    Сергей
    25 апреля 2024
    Поход для новичков «Два ущелья»
    Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
  • Ю
    Юрий
    9 апреля 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
  • О
    Ольга
    29 августа 2023
    Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
    Экскурсия очень понравилась, всё очень интересно и познавательно. Очень красивое место, очень хороший гид Мадин, который всё рассказал, объяснил, просто замечательная экскурсия, рекомендую
  • Н
    Наталья
    17 августа 2023
    Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
    Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили обычную "попсовую" экскурсию "33
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    водопада" в прекрасное путешествие в прошлое местного народа, в потаенные уголки таинственного горного леса вдоль русла реки Шахе. Прогулка получилась уютной и невероятно познавательной. Время экскурсии точно рассчитано, при этом без спешки, толп туристов, без навязывания покупок на различных "фермах и плантациях". Если ехать по этому маршруту - то только с Мадином.

    Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратилиОгромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратилиОгромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили
  • П
    Павел
    11 августа 2023
    Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
    Экскурсию провел Мадин. Всё понравилось, особенно сюрпризы. Рекомендую.
    Экскурсию провел Мадин. Всё понравилось, особенно сюрпризы. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
    Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
  • Л
    Лукин
    20 июля 2023
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Прошли маршрут с гидом Вячеславом. Просто в восторге! Горные реки, подвесные мосты, крутой подъем и спуск по каменистому хребту (весьма
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    непростой), шикарный вид с вершины, затерянные в горах водопады с купелями (добираться непросто-местами по скальным козьим тропам). Дикая природа, отсутствие людей, шум воды и пение птиц. И очень вкусный местный чай с травами и местным медом сразу после холодного каменного бассейна у водопада. Нашим двум подросткам внезапно тоже все понравилось-это, кстати, заслуга гида - который знает как увлечь людей разных возрастов. Для информаци будущим путешественникам - маршрут достаточно сложный, по словам гида - средняя категория сложности -особенно для пожилых людей с лишним весом. Лучше надеть не шорты, а спортивные брюки (треники)- так как царапаются колючие кусты и ветки, желательны хорошие кроссовки с жесткой подошвой или треккинговые ботинки. Воды брать - литра по два на человека. Взять плавки и запасные футболки. В остальном - во всем поможет профессиональный гид. Вообще - рекомендуем как команду гидов Алексея, так и сам вид активного отдыха и уникальные маршруты.

  • И
    Инна
    2 июля 2023
    Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
    Экскурсовод Мадин рассказал нам обо всем, что мы видели вокруг, о деревьях, о травах, о местных животных о каменных породах,
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    о характере реки Аше, как и кто стоил дольмены. Он знал ответ на любой вопрос. Давно мы мечтали о такой экскурсии. Неделю назад ездили по этой же дороге на водопады, на модном новом джипе, водитель ни сказал ни слова про то, что мы видели вокруг, только музыку громко врубал. Как говорится, почувствуйте разницу. Если вы любознательны и вам хотелось бы узнать побольше об этих краях, то вам обязательно надо ехать именно на эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
  2. Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
  3. Поход к скале «Тещин нос»
  4. Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
  5. Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Лазаревского)
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каньон Прохладный
  2. Тигровая пещера
  3. Игристый водопад
  4. Берендеево царство
  5. Скала Тещин нос
  6. аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в июне 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "Индивидуальные" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 5 400 до 17 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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