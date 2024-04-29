1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальные дольмены Калэжтам и природные ландшафты долины Аше
Этот маршрут приведет вас к уединенным дольменам Лазаревского. Насладитесь природой, узнайте о культуре адыгов и освежитесь в горной реке
Начало: Мы заберём вас рядом с местом, где вы остановились...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош из Лазаревского
Приглашаем на уникальную автомобильно-пешеходную экскурсию по живописным уголкам Туапсинского района, где природа создала настоящие шедевры
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского: путешествие к скрытым красотам
Погрузитесь в мир дикой природы с эксклюзивным треккингом к водопадам Лазаревского. Незабываемые впечатления гарантированы
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
60005 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Три секретных водопада из Лазаревского: природное великолепие и отдых
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к секретным водопадам, где вы насладитесь красотой природы и уникальными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Озеро Рица - жемчужина Абхазии: Групповая экскурсия из Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, посетив ее знаменитые места, включая Озеро Рица, без спешки и с комфортом
Начало: Адлерский ж/д вокзал на остановке автобуса Лаврова
Расписание: Ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дольмены в окрестностях Сочи
Загадочные древние сооружения, треккинг по лесу, любопытные версии происхождения мегалитов
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Пешком к истокам реки Хаджипсе: индивидуальная экскурсия в Лазаревском
Коренной житель Лазаревского проведет экскурсию по субтропическим джунглям. Путь вдоль реки Хаджипсе, водопады, купели и древние легенды ждут вас
Начало: В поселке Якорная Щель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
59995 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим29 апреля 2024Алексей оказался кладезем знаний по местной флоре и фауне. Наш поход помимо красочных мест и захватывающих пейзажей был наполнен интересными
- ССергей25 апреля 2024Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
- ЮЮрий9 апреля 2024отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
- ООльга29 августа 2023Экскурсия очень понравилась, всё очень интересно и познавательно. Очень красивое место, очень хороший гид Мадин, который всё рассказал, объяснил, просто замечательная экскурсия, рекомендую
- ННаталья17 августа 2023Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили обычную "попсовую" экскурсию "33
- ППавел11 августа 2023Экскурсию провел Мадин. Всё понравилось, особенно сюрпризы. Рекомендую.
- ННаталья9 августа 2023Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
- ММария1 августа 2023Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
- ЛЛукин20 июля 2023Прошли маршрут с гидом Вячеславом. Просто в восторге! Горные реки, подвесные мосты, крутой подъем и спуск по каменистому хребту (весьма
- ИИнна2 июля 2023Экскурсовод Мадин рассказал нам обо всем, что мы видели вокруг, о деревьях, о травах, о местных животных о каменных породах,
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Лазаревского и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август