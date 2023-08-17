Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лазаревского

Я расскажу о причерноморских адыгах-шапсугах, коренных жителях долины Шахе. Вы узнаете, как окружающая природа создала их внешность, быт, культуру и мировоззрение. Какие события происходили в долине с древних времен до наших дней и как они повлияли на ее обитателей. А также покажу места, где разворачивались легендарные события адыгского эпоса: священную рощу Ахына и поляну сражения Вазермеса Мугу с драконом.
Экосистема долины Шахе
Вы узнаете, какие изменения произошли в растительном, животном мире и ландшафте долины Шахе за последние 200 лет. Посетите все ее знаковые достопримечательности: Тюльпанное дерево, 33 водопада в урочище Джегош, памятники Павшим в Кавказскую и Великую Отечественную войны. Познакомитесь с особенностями национальной кухни адыгов и по желанию посетите небольшое уютное кафе. В завершение искупаетесь в освежающих водах Шахе, берущих начало в горных вершинах Кавказа.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек и рассчитана на путешественников старше 12 лет
Экосбор Сочинского национального парка не включен в стоимость — 300 ₽ с чел.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Головинка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — Организатор в Лазаревском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 561 туриста
Мы создаём отдых с душой. Покажем вам Лазаревский район — место, где горы встречаются с морем, а время будто замирает. Не работаем с потоком. Вы — наш гость, а не клиент.
Никаких шумных автобусов. Только тишина, величие скал и кристальные реки.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили обычную "попсовую" экскурсию "33 водопада" в прекрасное путешествие в прошлое местного народа, в потаенные читать дальшеуменьшить
уголки таинственного горного леса вдоль русла реки Шахе. Прогулка получилась уютной и невероятно познавательной. Время экскурсии точно рассчитано, при этом без спешки, толп туристов, без навязывания покупок на различных "фермах и плантациях". Если ехать по этому маршруту - то только с Мадином.
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Кирилл
Интересный парк 33 водопада, стоит посетить. После можно искупаться в горной реке.
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Л
Лилия
Получилось наше путешествие просто супер 👍👍много интересной и доступной информации! Было очень интересно и в тоже время весело! Спасибо нашему гиду Мадину!
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Анна
Ходили на экскурсию с Мадином. Море информации, красивейший горный пейзаж, посильный маршрут. Получили огромное удовольствие и заряд позитива на весь отпуск. До сих пор вспоминаем забавные рассказы из жизни и читать дальшеуменьшить
путешествий нашего экскурсовода. Мадин знает каждое растение и камень, имеет огромные познания как во всеобщей истории, так и в истории края. Поразила эрудированность и при этом лёгкая подача материала. Если попадём ещё раз в Лазаревское - то обязательно пойдём ещё! Никаких джипов!!! Спасибо огромное!!!
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Е
Елена
Спасибо за проведённую экскурсию! Мария великолепно знает историю коренных жителей Адыгов, грамотная спокойная речь, профессиональное вождение, экскурсия построена на изложении легенд, как реальных историй подтверждённых фактами. Мария очень ответственно относится к своему делу, подобрала комфортное для нас время для проведения экскурсии, встретила, проводила. Мария, удачи Вам, и до встречи, обязательно к Вам вернёмся!
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В
Виктория
Мы всей семьёй побывали на экскурсии и получили массу впечатлений)Оригинальный подход, любовь к истории, гордость за людей проживающих на этой земле. Спасибо, за эмоции и умение четко рассчитать время)Мы все успели и увидеть,и обсудить и попробовать!! Успехов и новых маршрутов❣️
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