Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лазаревского

Долина реки Шахе: прошлое и настоящее

Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины

4.8
4 отзыва
Приглашаю провести день на лоне природы! Вы насладитесь великолепными панорамами реки Шахе, окружающими ее горными вершинами и водопадами в урочище Джегош.

Отыщете Тюльпанное дерево, услышите местные легенды, погрузитесь в жизнь и культуру адыгов-шапсугов.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее

Что вас ожидает

Адыгейские сказания

Я расскажу о причерноморских адыгах-шапсугах, коренных жителях долины Шахе. Вы узнаете, как окружающая природа создала их внешность, быт, культуру и мировоззрение. Какие события происходили в долине с древних времен до наших дней и как они повлияли на ее обитателей. А также покажу места, где разворачивались легендарные события адыгского эпоса: священную рощу Ахына и поляну сражения Вазермеса Мугу с драконом.

Экосистема долины Шахе

Вы узнаете, какие изменения произошли в растительном, животном мире и ландшафте долины Шахе за последние 200 лет. Посетите все ее знаковые достопримечательности: Тюльпанное дерево, 33 водопада в урочище Джегош, памятники Павшим в Кавказскую и Великую Отечественную войны. Познакомитесь с особенностями национальной кухни адыгов и по желанию посетите небольшое уютное кафе. В завершение искупаетесь в освежающих водах Шахе, берущих начало в горных вершинах Кавказа.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек и рассчитана на путешественников старше 12 лет.

  • Экосбор Сочинского национального парка не включен в стоимость — 200 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Головинка
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Маша
Маша
Здравствуйте. Меня зовут Маша, более 10 лет я живу в Лазаревском. Провожу увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) путешественников. Есть свидетельство экскурсовода. Наиболее интересная тема для меня — адыгская этика: как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет, быт, ведь вся их жизнь напрямую связана с природой. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности, — словом, с темами, которые в той или иной степени интересны каждому человеку, желающему разобраться в своем внутреннем мире, чтобы обрести гармонию в жизни.
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4 настоящих отзыва от туристов

Е
7 окт 2021
Спасибо за проведённую экскурсию! Мария великолепно знает историю коренных жителей Адыгов, грамотная спокойная речь, профессиональное вождение, экскурсия построена на изложении легенд, как реальных историй подтверждённых фактами.
Мария очень ответственно относится к своему делу, подобрала комфортное для нас время для проведения экскурсии, встретила, проводила.
Мария, удачи Вам, и до встречи, обязательно к Вам вернёмся!
Анна
12 сен 2021
Очень понравилась экскурсия, особенно сама долина и самшитовый лес. Мария очень хороший рассказчик и очень ориентированна на туристов. Сам формат очень удобный и если не любите толпы людей обращайтесь к Марии.
Т
9 сен 2021
Благодаря гиду мы открыли для себя много нового о коренном населении -адыгах. Маша рассказывала о них с большой любовью. Великолепные пейзажи, спокойная манера вождения, неспешное повествование-от всего этого и получаешь удовольствие от экскурсии
Н
19 авг 2021
33 водопада очень популярное место у туристов, и большой плюс этой экскурсии, что маршрут позволяет избежать толп. Мы побывали в красивых тайных местах, познакомились с интересными людьми, послушали рассказы о местных обычаях и древние легенды.

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