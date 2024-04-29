Этот маршрут приведет вас к уединенным дольменам Лазаревского. Насладитесь природой, узнайте о культуре адыгов и освежитесь в горной реке

Начало: Мы заберём вас рядом с местом, где вы остановились...

«А после начнется пешеходный отрезок пути к мегалитам Калежтам: мы перейдем горную реку по подвесному мосту, поднимемся на живописную возвышенность и с головой погрузимся в природные красоты»