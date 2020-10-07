1 отзыв оставили туристы

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Поход по заповедному лесу — к горам Индюк

Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе

5
1 отзыв
Алексей
Алексей – Гид из Лазаревского
Лучше гор ⛰️ могут быть только горы с опытным проводником.

Вместе мы отправимся навстречу каменным исполинам и многовековым деревьям, послушаем звуки леса и насладимся чистым ароматным воздухом.

Приготовьте камеры — с вершин горного массива Индюк, природного символа края, вам откроются неповторимые виды!
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-14 человек

  • От 7 500 ₽ за экскурсию

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Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк

Что вас ожидает

Дружеское приключение
До старта маршрута доедем на комфортной машине, а дальше отправимся в пеший поход — в вашем темпе, с остановками для отдыха, созерцания и фотографирования. Я проведу вас безопасной и живописной дорогой, на сложных участках организую страховку. Обещаю — вы погрузитесь в атмосферу непринужденного знакомства с дивной природой, а также найдете лучшие ракурсы для фото.

Каменные исполины и многовековые деревья
У горного массива Индюк три вершины, на каждую мы поднимемся и полюбуемся фантастическими видами. По пути вы вдоволь подышите чистейшим горным ⛰️ воздухом, увидите множество скал, разбросанных среди лесов, редчайшие цветы и «каменное море». Узнаете, почему гора называется «Индюк» и какую роль она сыграла в истории 📖 Великой Отечественной войны.

Кому подойдет поход

Путешественникам без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Идеально как первый поход в горы!

Организационные детали

  • Транспорт из Лазаревского или Туапсе и обратно включен в стоимость
  • Продолжительность экскурсии 🧭 5-7 часов (без учета дороги), полная длительность будет зависеть от ситуации на дорогах
  • Протяженность пешеходной части 10-12 км
  • Обязательно надевайте спортивную обувь с цепкой подошвой и возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я родился, вырос и живу в Сочи. Много путешествую, но всегда возвращаюсь в любимый город. Хорошо знаю историю Сочи и соседних регионов. Окончательно и бесповоротно влюблен в Кавказские горы и Черное море и готов делиться этой любовью. Основная специализация — это авторские индивидуальные экскурсии и походы по природным достопримечательностям Лазаревского района Сочи и Туапсинского района.
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1 отзыв оставили туристы

7 октября 2020
Спасибо сайту за предоставленную достоверную информацию. Отдельная благодарность гиду, экскурсоводу, инструктору, и просто отличному человеку Алексею, незабываемый маршрут, горячий кофе, пирожки, и адреналин, полученный на маршруте на долгое время. Рекомендую всем с этим гидом пройти этот маршрут. ребята. вам понравится!!!!! А также посетить мыс в Туапсе, который оставит впечатления на всю жизнь!!! АЛЕКСЕЙ !!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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