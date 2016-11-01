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Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Лазаревского
Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош
Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош

Что вы увидите

  • Скала Киселёва
  • Лесопарк Кадош
Погуляем по лесопарку мыса Кадош среди крымский и пицундских сосен, посетим знаменитую Скалу Киселёва, "правый" и "левый" пляжи, сходим к "Мышиным норкам", вдоволь покупаемся и проводим солнце ☀️ в море 🌊
Что входит
  • трансфер из Лазаревского и обратно
  • услуги гида
  • чай/кофе
Начало и место завершения
🚩 Указанное клиентом место
Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош
Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош
Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош
Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош
Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей П.
Алексей П.
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