Что вас ожидает

Заповедные места

Мы уедем от поселка Лазаревское вверх по течению реки. Пройдем по висячему мосту над рекой Псезуапсе. Погуляем по горным склонам, наслаждаясь живописными видами на долину реки, и посетим «Тещин нос» — участок голой скалы, возвышающийся над основным хребтом. Поднявшись выше, найдем в скале старую хижину, где много лет жил отшельник.

Свирское ущелье и не только

Достигнув «Лысой поляны», вы оцените панораму поселка Лазаревское с высоты 540 метров над уровнем моря. Перекусив и немного отдохнув, отправитесь в Свирское ущелье — там вас будут ждать каньоны, водопады и таинственный «лунный камень». Наше путешествие полностью посвящено природе. По вашему желанию мы можем идти в тишине, поговорить «за жизнь» или об истории этих мест.

Организационные детали

Маршрут выше среднего уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, штаны, купальник, головной убор, солнцезащитный клем, перекус и воду

Что входит в стоимость, а что — нет