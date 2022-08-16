Приглашаем вас на уникальную индивидуальную экскурсию к скале "Тещин нос" в Лазаревском.Это не просто путешествие, а настоящее приключение среди живописных горных склонов, величественных водопадов и таинственных каньонов.Вы подниметесь на скалу

причудливой формы, которая возвышается над основным хребтом, и побываете на "Лысой поляне", откуда открывается панорамный вид на поселок Лазаревское. Ваш путь пройдет через висячий мост над рекой Псезуапсе, где каждый шаг наполнен красотой и спокойствием природы. Свирское ущелье с его каньонами и загадочным "лунным камнем" добавит в ваше путешествие нотку таинственности. Экскурсия подходит активным людям, готовым к умеренным физическим нагрузкам. Не забудьте взять с собой удобную обувь, купальник и солнцезащитный крем. В стоимость включены трансфер к месту старта и угощение чаем или кофе. Дополнительно оплачивается вход на рекреационные объекты. Эта экскурсия - идеальный способ насладиться красотой и тишиной природы, отдохнуть от городской суеты и пополнить запасы вдохновения

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальные месяцы для похода к скале «Тёщин нос» - июль и август. В это время погода тёплая и сухая, что делает прогулку комфортной и безопасной. В мае, июне и сентябре также можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, маршрут может быть менее доступным из-за осадков и низких температур, но при наличии подходящей экипировки и опыта, путешествие всё равно может стать интересным.

Сейчас август — это идеальное время.