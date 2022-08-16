Приглашаем вас на уникальную индивидуальную экскурсию к скале "Тещин нос" в Лазаревском.
Это не просто путешествие, а настоящее приключение среди живописных горных склонов, величественных водопадов и таинственных каньонов.
Вы подниметесь на скалу
Это не просто путешествие, а настоящее приключение среди живописных горных склонов, величественных водопадов и таинственных каньонов.
Вы подниметесь на скалу
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏞️ Посещение малолюдных мест
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🌳 Экологический туризм
- 🏕️ Возможность отдохнуть на природе
- 🧘♂️ Медитативная атмосфера
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальные месяцы для похода к скале «Тёщин нос» - июль и август. В это время погода тёплая и сухая, что делает прогулку комфортной и безопасной. В мае, июне и сентябре также можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, маршрут может быть менее доступным из-за осадков и низких температур, но при наличии подходящей экипировки и опыта, путешествие всё равно может стать интересным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скала «Тещин нос»
- Лысая поляна
- Свирское ущелье
- Лунный камень
Описание экскурсии
Заповедные места
Мы уедем от поселка Лазаревское вверх по течению реки. Пройдём по висячему мосту над рекой Псезуапсе. Погуляем по горным склонам, наслаждаясь живописными видами на долину реки, и посетим «Тёщин нос» — участок голой скалы, возвышающийся над основным хребтом. Поднявшись выше, найдём в скале старую хижину, где много лет жил отшельник.
Свирское ущелье и не только
Достигнув «Лысой поляны», вы оцените панораму посёлка Лазаревское с высоты 540 метров над уровнем моря. Перекусив и немного отдохнув, отправитесь в Свирское ущелье — там вас будут ждать каньоны, водопады и таинственный «лунный камень». Наше путешествие полностью посвящено природе. По вашему желанию мы можем идти в тишине, поговорить «за жизнь» или об истории этих мест.
Организационные детали
- Маршрут выше среднего уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
- С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, штаны, купальник, головной убор, солнцезащитный клем, перекус и воду
Что входит в стоимость, а что — нет
- Дополнительно оплачивается вход на рекреационные объекты: 200 ₽ (детям до 10 лет бесплатно)
- Трансфер к месту старта треккинга, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Лазаревском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных треккингов. Любовь к горам зародилась с детства — бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе в Лазаревку,Вячеслав встретил без опоздания-и началось👍Коммуникабельный,влюблённый в горы,замечательный рассказчик,искренне желающий
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