Мы уедем от поселка Лазаревское вверх по течению реки. Пройдем по висячему мосту над рекой Псезуапсе. Погуляем по горным склонам, наслаждаясь живописными видами на долину реки, и посетим «Тещин нос» — участок голой скалы, возвышающийся над основным хребтом. Поднявшись выше, найдем в скале старую хижину, где много лет жил отшельник.
Достигнув «Лысой поляны», вы оцените панораму поселка Лазаревское с высоты 540 метров над уровнем моря. Перекусив и немного отдохнув, отправитесь в Свирское ущелье — там вас будут ждать каньоны, водопады и таинственный «лунный камень». Наше путешествие полностью посвящено природе. По вашему желанию мы можем идти в тишине, поговорить «за жизнь» или об истории этих мест.