Посетить неизведанные уголки Краснодарского края в компании опытного проводника

Приглашаю погулять по местам, где вероятность встретить человека приближается к нулю.

Вы подниметесь на скалу причудливой формы с забавным названием «Тещин нос», побываете на «Лысой поляне» и полюбуетесь фантастической природой: водопадами, реками и каньонами.

Кроме того, я покажу Свирское ущелье и загадочный «лунный камень».
Поход к скале «Тещин нос»
Поход к скале «Тещин нос»
Поход к скале «Тещин нос»
Поход к скале «Тещин нос»
Поход к скале «Тещин нос»
Поход к скале «Тещин нос»

Что вас ожидает

Заповедные места

Мы уедем от поселка Лазаревское вверх по течению реки. Пройдем по висячему мосту над рекой Псезуапсе. Погуляем по горным склонам, наслаждаясь живописными видами на долину реки, и посетим «Тещин нос» — участок голой скалы, возвышающийся над основным хребтом. Поднявшись выше, найдем в скале старую хижину, где много лет жил отшельник.

Свирское ущелье и не только

Достигнув «Лысой поляны», вы оцените панораму поселка Лазаревское с высоты 540 метров над уровнем моря. Перекусив и немного отдохнув, отправитесь в Свирское ущелье — там вас будут ждать каньоны, водопады и таинственный «лунный камень». Наше путешествие полностью посвящено природе. По вашему желанию мы можем идти в тишине, поговорить «за жизнь» или об истории этих мест.

Организационные детали

  • Маршрут выше среднего уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
  • С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, штаны, купальник, головной убор, солнцезащитный клем, перекус и воду

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительно оплачивается вход на рекреационные объекты: 200 руб. /чел. (детям до 10 лет бесплатно)
  • Трансфер к месту старта треккинга, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных туров. Любовь к горам зародилась с детства, бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые красивые водопады, каньоны, гроты и пещеры:) Открою для вас не известные даже местным жителям места, от которых дух захватывает. С удовольствием проведу вас в сказочный мир, наполненный силой и незабываемой красотой, где вы сможете по-новому взглянуть на мир.
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