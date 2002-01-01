Вячеслав
Вячеслав – Гид из Лазаревской
Два прохладных каньона наполненных водопадами и купелями с чистой водой лазурного цвета, экзотическими растениями и вертикальными скалами высотой 15-20 метров, выточенные водой.

Что ещё нужно в жаркий летний день? Не задумываясь, отправляйтесь туда в месте с гидом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Каньоны реки Бешенка
Каньоны реки Бешенка

Что вы увидите

  • Каньоны реки Бешенка
Колоритные места
Каньоны — первозданная красота и природная достопримечательность 🏛️. Чудесные виды горной реки, чистейшая вода и незабываемая атмосфера смогут покорить любое сердце. Места с чистейшей горной водой, бесконечными небольшими порогами и водопадами, сменяемыми достаточно глубокими и спокойными местами русла.
Здесь не пересыхает река, она всегда прохладная. Здесь не много народа. И здесь незабываемые виды, виды которые ещё никого не оставили равнодушными. При желании, можно уйти на несколько километров вверх по каньонам.
Важная информация
  • Уровень сложности: средний. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. По этому маршруту детей водим от 10 лет;
  • С собой иметь: спортивную/удобную обувь с цепкой подошвой (кеды), одежду для купания, перекус и воду.
Что входит
  • Вход в рекреационные объекты
  • Трансфер из Лазаревского и обратно
  • Услуги гида
  • Чай, кофе, сладости
  • Групповая аптечка.
Что не входит
  • Личные расходы (вода, обед и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Лазаревское
Каньоны реки Бешенка
Каньоны реки Бешенка
Каньоны реки Бешенка
Каньоны реки Бешенка

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав
Вячеслав
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