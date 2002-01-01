Колоритные места

Каньоны — первозданная красота и природная достопримечательность 🏛️. Чудесные виды горной реки, чистейшая вода и незабываемая атмосфера смогут покорить любое сердце. Места с чистейшей горной водой, бесконечными небольшими порогами и водопадами, сменяемыми достаточно глубокими и спокойными местами русла.

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Здесь не пересыхает река, она всегда прохладная. Здесь не много народа. И здесь незабываемые виды, виды которые ещё никого не оставили равнодушными. При желании, можно уйти на несколько километров вверх по каньонам.

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