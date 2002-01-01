Каньоны — первозданная красота и природная достопримечательность 🏛️. Чудесные виды горной реки, чистейшая вода и незабываемая атмосфера смогут покорить любое сердце. Места с чистейшей горной водой, бесконечными небольшими порогами и водопадами, сменяемыми достаточно глубокими и спокойными местами русла.
⠀
Здесь не пересыхает река, она всегда прохладная. Здесь не много народа. И здесь незабываемые виды, виды которые ещё никого не оставили равнодушными. При желании, можно уйти на несколько километров вверх по каньонам.
Важная информация
Уровень сложности: средний. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. По этому маршруту детей водим от 10 лет;
С собой иметь: спортивную/удобную обувь с цепкой подошвой (кеды), одежду для купания, перекус и воду.
Что входит
Вход в рекреационные объекты
Трансфер из Лазаревского и обратно
Услуги гида
Чай, кофе, сладости
Групповая аптечка.
Что не входит
Личные расходы (вода, обед и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Лазаревское
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.