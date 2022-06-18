Нас ждет пешая прогулка вдоль реки Псезуапсе, подъем на скалу «Тещин нос» и захватывающий вид на долину — видите, там вдалеке торчит кусочек моря? Идем дальше: шум водопадов и очарование лесной купели, родник, который не даст себя сфотографировать, — и незабываемая красота горных хребтов, субтропического леса и водных каскадов. Готовы?

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Что вас ожидает

Долина реки Псезуапсе

Из Лазаревского на машине мы отправимся вверх по течению реки Псезуапсе до поселка Алексеевка, где начнется наше пешее приключение. Сначала мы испытаем на прочность самый длинный в Лазаревском районе подвесной мост. Затем пройдем по красочной тропе вдоль реки и поднимемся по хребту на скалу «Тещин нос». Здесь открывается завораживающий вид на долину. Самое время посидеть в тишине, сделать пару снимков на память и немного отдохнуть.

Ущелье Садохина

Следующая точка маршрута — таинственное ущелье Садохина. Здесь мы полюбуемся тремя горными водопадами, ниспадающими друг в друга. Пение птиц, зеленые субтропики и шум воды — что может быть лучше. Заканчивается каскад купелью и обрывом. Если нам повезет, мы увидим тритона — они водятся только в очень чистых водах и занесены в Красную книгу.

Мистический родник

Еще одна точка, которую я вам покажу, — необычный лесной родник. В этой зоне не получится использовать электронные устройства, потому что техника здесь просто перестает работать. Но вы почувствуете, как около родника становится легко и спокойно. Пришло время возвращаться к поселку.

Организационные детали