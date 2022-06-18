Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником

Посидеть на «Тещином носу», проверить технику на прочность и увидеть тритона

Нас ждет пешая прогулка вдоль реки Псезуапсе, подъем на скалу «Тещин нос» и захватывающий вид на долину — видите, там вдалеке торчит кусочек моря? Идем дальше: шум водопадов и очарование лесной купели, родник, который не даст себя сфотографировать, — и незабываемая красота горных хребтов, субтропического леса и водных каскадов. Готовы?
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
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Что вас ожидает

Долина реки Псезуапсе

Из Лазаревского на машине мы отправимся вверх по течению реки Псезуапсе до поселка Алексеевка, где начнется наше пешее приключение. Сначала мы испытаем на прочность самый длинный в Лазаревском районе подвесной мост. Затем пройдем по красочной тропе вдоль реки и поднимемся по хребту на скалу «Тещин нос». Здесь открывается завораживающий вид на долину. Самое время посидеть в тишине, сделать пару снимков на память и немного отдохнуть.

Ущелье Садохина

Следующая точка маршрута — таинственное ущелье Садохина. Здесь мы полюбуемся тремя горными водопадами, ниспадающими друг в друга. Пение птиц, зеленые субтропики и шум воды — что может быть лучше. Заканчивается каскад купелью и обрывом. Если нам повезет, мы увидим тритона — они водятся только в очень чистых водах и занесены в Красную книгу.

Мистический родник

Еще одна точка, которую я вам покажу, — необычный лесной родник. В этой зоне не получится использовать электронные устройства, потому что техника здесь просто перестает работать. Но вы почувствуете, как около родника становится легко и спокойно. Пришло время возвращаться к поселку.

Организационные детали

  • Маршрут легкого уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
  • Людям с кардиостимуляторами и другими подобными электронными приборами вход в ущелье запрещен
  • Для маршрута наденьте спортивную обувь с цепкой подошвой и длинные штаны. Возьмите с собой купальник, головной убор, солнцезащитный крем, перекус и воду.
  • Дополнительный расходов на маршруте нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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