Из Лазаревского на машине мы отправимся вверх по течению реки Псезуапсе до поселка Алексеевка, где начнется наше пешее приключение. Сначала мы испытаем на прочность самый длинный в Лазаревском районе подвесной мост. Затем пройдем по красочной тропе вдоль реки и поднимемся по хребту на скалу «Тещин нос». Здесь открывается завораживающий вид на долину. Самое время посидеть в тишине, сделать пару снимков на память и немного отдохнуть.
Следующая точка маршрута — таинственное ущелье Садохина. Здесь мы полюбуемся тремя горными водопадами, ниспадающими друг в друга. Пение птиц, зеленые субтропики и шум воды — что может быть лучше. Заканчивается каскад купелью и обрывом. Если нам повезет, мы увидим тритона — они водятся только в очень чистых водах и занесены в Красную книгу.
Еще одна точка, которую я вам покажу, — необычный лесной родник. В этой зоне не получится использовать электронные устройства, потому что техника здесь просто перестает работать. Но вы почувствуете, как около родника становится легко и спокойно. Пришло время возвращаться к поселку.