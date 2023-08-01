Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Представьте себе мир, где зеленые субтропики сочетаются с шумом водопадов, а каждый шаг открывает новые виды на долину и кусочек моря на горизонте.
Во время этой пешей экскурсии в Лазаревском, гости читать дальшеуменьшить
отправятся в путешествие вдоль реки Псезуапсе, пересекут самый длинный подвесной мост в районе и поднимутся на скалу «Тещин нос», чтобы насладиться неповторимыми пейзажами.
Затем путь лежит в ущелье Садохина, где можно увидеть три водопада, сливающихся в один поток, и, возможно, даже редкого тритона. Мистический родник, где техника теряет свою силу, добавит загадочности в ваше приключение.
Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в природу, отдохнуть от городской суеты и получить незабываемые впечатления. Маршрут подходит для активных людей, готовых к умеренным физическим нагрузкам.
Все, что вам нужно - это удобная обувь, длинные штаны, купальник, головной убор, солнцезащитный крем, перекус и вода. Приготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда
Лучшее время для посещения ущелья Садохина - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, дожди редки, а природа радует зеленью и свежестью. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотами, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным дням. В остальное время года маршрут может быть менее доступным из-за дождей и низких температур, но для любителей уединения и прохлады это может стать интересным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Долина реки Псезуапсе
Скала «Тещин нос»
Ущелье Садохина
Горные водопады
Лесной родник
Описание экскурсии
Долина реки Псезуапсе
Из Лазаревского на машине мы отправимся вверх по течению реки Псезуапсе до посёлка Алексеевка, где начнётся наше пешее приключение. Сначала мы испытаем на прочность самый длинный в Лазаревском районе подвесной мост. Затем пройдём по красочной тропе вдоль реки и поднимемся по хребту на скалу «Тёщин нос». Здесь открывается завораживающий вид на долину. Самое время посидеть в тишине, сделать пару снимков на память и немного отдохнуть.
Ущелье Садохина
Следующая точка маршрута — таинственное ущелье Садохина. Здесь мы полюбуемся тремя горными водопадами, ниспадающими друг в друга. Пение птиц, зелёные субтропики и шум воды — что может быть лучше. Заканчивается каскад купелью и обрывом. Если нам повезёт, мы увидим тритона — они водятся только в очень чистых водах и занесены в Красную книгу.
Мистический родник
Ещё одна точка, которую я вам покажу, — необычный лесной родник. В этой зоне не получится использовать электронные устройства, потому что техника здесь просто перестаёт работать. Но вы почувствуете, как около родника становится легко и спокойно. Пришло время возвращаться к посёлку.
Организационные детали
Маршрут несложный, подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам
Людям с кардиостимуляторами и другими подобными электронными приборами вход в ущелье запрещён
Для маршрута наденьте спортивную обувь с цепкой подошвой и длинные штаны. Возьмите с собой купальник, головной убор, солнцезащитный крем, перекус и воду
Дополнительных расходов на маршруте нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Лазаревском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных треккингов. Любовь к горам зародилась с детства — бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые читать дальшеуменьшить
красивые водопады, каньоны, гроты и пещеры:)
Открою для вас не известные даже местным жителям места, от которых дух захватывает. С удовольствием проведу вас в сказочный мир, наполненный силой и незабываемой красотой, где вы сможете по-новому взглянуть на мир.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
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