Лучшее время для посещения ущелья Садохина - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, дожди редки, а природа радует зеленью и свежестью. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотами, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным дням. В остальное время года маршрут может быть менее доступным из-за дождей и низких температур, но для любителей уединения и прохлады это может стать интересным опытом.

Представьте себе мир, где зеленые субтропики сочетаются с шумом водопадов, а каждый шаг открывает новые виды на долину и кусочек моря на горизонте.Во время этой пешей экскурсии в Лазаревском, гости

отправятся в путешествие вдоль реки Псезуапсе, пересекут самый длинный подвесной мост в районе и поднимутся на скалу «Тещин нос», чтобы насладиться неповторимыми пейзажами. Затем путь лежит в ущелье Садохина, где можно увидеть три водопада, сливающихся в один поток, и, возможно, даже редкого тритона. Мистический родник, где техника теряет свою силу, добавит загадочности в ваше приключение. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в природу, отдохнуть от городской суеты и получить незабываемые впечатления. Маршрут подходит для активных людей, готовых к умеренным физическим нагрузкам. Все, что вам нужно - это удобная обувь, длинные штаны, купальник, головной убор, солнцезащитный крем, перекус и вода. Приготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Долина реки Псезуапсе

Из Лазаревского на машине мы отправимся вверх по течению реки Псезуапсе до посёлка Алексеевка, где начнётся наше пешее приключение. Сначала мы испытаем на прочность самый длинный в Лазаревском районе подвесной мост. Затем пройдём по красочной тропе вдоль реки и поднимемся по хребту на скалу «Тёщин нос». Здесь открывается завораживающий вид на долину. Самое время посидеть в тишине, сделать пару снимков на память и немного отдохнуть.

Ущелье Садохина

Следующая точка маршрута — таинственное ущелье Садохина. Здесь мы полюбуемся тремя горными водопадами, ниспадающими друг в друга. Пение птиц, зелёные субтропики и шум воды — что может быть лучше. Заканчивается каскад купелью и обрывом. Если нам повезёт, мы увидим тритона — они водятся только в очень чистых водах и занесены в Красную книгу.

Мистический родник

Ещё одна точка, которую я вам покажу, — необычный лесной родник. В этой зоне не получится использовать электронные устройства, потому что техника здесь просто перестаёт работать. Но вы почувствуете, как около родника становится легко и спокойно. Пришло время возвращаться к посёлку.

Организационные детали