Пруд Петровского Верхнего железоделательного завода
Христорождественский собор
Часовня Петра и Павла
Нижний и Верхний парки
Обелиск Петру I
Ванное здание Липецкого курорта
Здание курортной гостиницы
Дом купца Русинова и дом Губина
Дом аптекаря Вяжлинского
Киноконцертный зал «Унион»
Памятник народовольцам
Епархиальное управление
Лестница с каскадом фонтанов «Горная река»
Фонтан «Липа»
Памятник фотографу
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Описание
Об экскурсии
Мы пройдёмся по местам Петровских железоделательных заводов XVIII века и Липецкого курорта XIX века, посмотрим все основные достопримечательности Липецка, включая памятники Петру, Нижний и Верхний парк, старинные особняки и храмы.
Экскурсию проведёт сотрудник музея с 15-летним стажем, историк и археолог, хорошо разбирающийся в древней истории Липецкого края. Возможна экскурсия в вечернее время по ночному городу (укажите пожелания при бронировании).
Ванное здание Липецкого курорта, построенное по проекту А. Н. Воронихина;
Здание курортной гостиницы 1867 года;
Старинные особняки XIX века: дом купца Русинова и дом Губина;
Дом аптекаря Вяжлинского и киноконцертный зал «Унион», построенные в стиле модерн;
Памятник народовольцам;
Епархиальное управление – бывший кинотеатр «Заря» (50-е гг.);
Лестница с каскадом фонтанов «Горная река»;
Фонтан «Липа»;
Памятник фотографу.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 25, Липецк
Завершение: Улица Первомайская, 2, Липецк
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в любое время, в будни после 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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