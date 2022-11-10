Об экскурсии

Мы пройдёмся по местам Петровских железоделательных заводов XVIII века и Липецкого курорта XIX века, посмотрим все основные достопримечательности Липецка, включая памятники Петру, Нижний и Верхний парк, старинные особняки и храмы.

Экскурсию проведёт сотрудник музея с 15-летним стажем, историк и археолог, хорошо разбирающийся в древней истории Липецкого края. Возможна экскурсия в вечернее время по ночному городу (укажите пожелания при бронировании).

В программе: