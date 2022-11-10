Экскурсия по Липецку с музейным археологом

Мы пройдёмся по местам Петровских железоделательных заводов XVIII века

Мы пройдёмся по местам Петровских железоделательных заводов XVIII века и Липецкого курорта XIX века, посмотрим все основные достопримечательности Липецка, включая памятники Петру, Нижний и Верхний парк, Древне-Успенскую церковь, старинные особняки и храмы.
Экскурсия по Липецку с музейным археологом
Экскурсия по Липецку с музейным археологом
Экскурсия по Липецку с музейным археологом
Экскурсия по Липецку с музейным археологом
Экскурсия по Липецку с музейным археологом
Экскурсия по Липецку с музейным археологом

Что вас ожидает 🤩

  • Древне-Успенская церковь
  • Пруд Петровского Верхнего железоделательного завода
  • Христорождественский собор
  • Часовня Петра и Павла
  • Нижний и Верхний парки
  • Обелиск Петру I
  • Ванное здание Липецкого курорта
  • Здание курортной гостиницы
  • Дом купца Русинова и дом Губина
  • Дом аптекаря Вяжлинского
  • Киноконцертный зал «Унион»
  • Памятник народовольцам
  • Епархиальное управление
  • Лестница с каскадом фонтанов «Горная река»
  • Фонтан «Липа»
  • Памятник фотографу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Мы пройдёмся по местам Петровских железоделательных заводов XVIII века и Липецкого курорта XIX века, посмотрим все основные достопримечательности Липецка, включая памятники Петру, Нижний и Верхний парк, старинные особняки и храмы.
Экскурсию проведёт сотрудник музея с 15-летним стажем, историк и археолог, хорошо разбирающийся в древней истории Липецкого края. Возможна экскурсия в вечернее время по ночному городу (укажите пожелания при бронировании).

В программе:

  • Древне-Успенская церковь XVII века;
  • Пруд Петровского Верхнего железоделательного завода;
  • Христорождественский собор XVIII-XIX вв.;
  • Часовня Петра и Павла;
  • Нижний и Верхний парки;
  • Обелиск Петру I;
  • Ванное здание Липецкого курорта, построенное по проекту А. Н. Воронихина;
  • Здание курортной гостиницы 1867 года;
  • Старинные особняки XIX века: дом купца Русинова и дом Губина;
  • Дом аптекаря Вяжлинского и киноконцертный зал «Унион», построенные в стиле модерн;
  • Памятник народовольцам;
  • Епархиальное управление – бывший кинотеатр «Заря» (50-е гг.);
  • Лестница с каскадом фонтанов «Горная река»;
  • Фонтан «Липа»;
  • Памятник фотографу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 25, Липецк
Завершение: Улица Первомайская, 2, Липецк
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в любое время, в будни после 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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