1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения Липецка - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время парки расцветают, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В октябре и апреле также можно посетить город, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия будет интересна для тех, кто не боится холодов и хочет увидеть город в снежном убранстве.

Индивидуальная экскурсия «Липецкие этюды» предлагает погрузиться в богатую историю Липецка. Гости узнают о влиянии Петра I на развитие города, прогуляются по Верхнему и Нижнему паркам, где можно отведать минеральной воды. Посещение Христорождественского собора и Древне-Успенской церкви позволит оценить архитектурные шедевры. Истории старинных особняков и уникальные факты о городе сделают прогулку незабываемой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Петр I и Липецк

Деятельность правителя красной линией прошла через историю города. Вы узнаете, как открытая им целебная вода определила судьбу Липецка. Как построенный по указу императора чугунолитейный завод обрел градообразующее значение. А также увидите несколько мемориальных мест, посвященных государю, среди которых обелиск Петру I на Петровском спуске — первый монументальный памятник в Липецке и третий памятник Петру I в России.

Городские парки

Вы прогуляетесь по Верхнему парку — дендрологическому памятнику природы. А чуть позже в Нижнем парке осмотрите памятник первым железоделательным заводам, отведаете минеральной воды в новом бювете и сможете сделать фотографию на память вместе с липецкой семьей и фотографом Цаплиным.

Липецкие обители

В главном храме города — выдающемся Христорождественском соборе — я познакомлю вас с историей духовного центра Липецка, архитектурой одного из его символов и покажу ценный керамический иконостас. Расскажу о Древне-Успенской церкви бесстолпной и бесколокольной, спрятавшейся в укромном уголке у подножия холма. А также о камерной часовне Петра и Павла, построенной в честь 200-летия со дня рождения Петра I.

Старинные особняки

На прогулке я покажу дом Туровского, где останавливался наследник престола — будущий Александр II — со своим воспитателем Жуковским. Задержимся у дома купца Русинова, где сейчас разместился Дворец бракосочетаний. Дом аптекаря Вяжлинского встретит текучими линиями модерна. А еще не обойдем вниманием историю «Униона», прошедшего путь от дома купчихи до концертного зала.

Любопытные заметки

Я объясню, для чего в городе, где не было железной дороги, построили вокзал. Почему липецкие балы проходили исключительно летом. Зачем в мирном парке разместили пушки и почему во время войны Липецк избежал бомбежки. Кроме того, поговорим о символике пчелы на гербе города. А на Ленина-Соборной площади — об истории, скрывающейся за ее двойным названием.

Организационные детали