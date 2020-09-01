1 отзыв оставили туристы

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Липецкие этюды

Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам

4
1 отзыв
Elena
Elena – Гид из Липецка
Прогулка 👣 перенесет вас в славные времена основателей русского флота и одного из первых курортов России.

Вы узнаете, как металлургия, минеральная вода и авиация стали тремя китами липецкой истории 📖.

Пройдете по главным площадям и памятным паркам города.

А также познакомитесь со знаковыми храмами Липецка и услышите истории его старинных особняков.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Липецкие этюды
Липецкие этюды

Что вас ожидает

Петр I и Липецк
Деятельность правителя красной линией прошла через историю 📖 города. Вы узнаете, как открытая им целебная вода определила судьбу Липецка. Как построенный по указу императора чугунолитейный завод обрел градообразующее значение. А также увидите несколько мемориальных мест, посвященных государю, среди которых обелиск Петру I на Петровском спуске — первый монументальный памятник в Липецке и третий памятник Петру I в России.

Городские парки
Вы прогуляетесь 👣 по Верхнему парку — дендрологическому памятнику природы. А чуть позже в Нижнем парке осмотрите памятник первым железоделательным заводам, отведаете минеральной воды в новом бювете и сможете сделать фотографию на память вместе с липецкой семьей и фотографом Цаплиным.

Липецкие обители
В главном храме города — выдающемся Христорождественском соборе — я познакомлю вас с историей духовного центра Липецка, архитектурой одного из его символов и покажу ценный керамический иконостас. Расскажу о Древне-Успенской церкви бесстолпной и бесколокольной, спрятавшейся в укромном уголке у подножия холма. А также о камерной часовне Петра и Павла, построенной в честь 200-летия со дня рождения Петра I.

Старинные особняки
На прогулке я покажу дом Туровского, где останавливался наследник престола — будущий Александр II — со своим воспитателем Жуковским. Задержимся у дома купца Русинова, где сейчас разместился Дворец бракосочетаний. Дом аптекаря Вяжлинского встретит текучими линиями модерна. А еще не обойдем вниманием историю «Униона», прошедшего путь от дома купчихи до концертного зала.

Любопытные заметки
Я объясню, для чего в городе, где не было железной дороги, построили вокзал. Почему липецкие балы проходили исключительно летом. Зачем в мирном парке 🌳 разместили пушки и почему во время войны Липецк избежал бомбежки. Кроме того, поговорим о символике пчелы на гербе города. А на Ленина-Соборной площади — об истории, скрывающейся за ее двойным названием.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды
Липецкие этюды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Меня зовут Елена. Я родилась в Ельце, здесь живу и люблю мой город. Написала о нем два текста: книгу по мотивам обзорной экскурсии и путеводитель по Бунинским местам. Мои интересы не ограничиваются Ельцом. Ближайшие окрестности — тоже моя любовь. С радостью поделюсь своими знаниями и постараюсь передать вам частичку любви к родному краю!
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1 отзыв оставили туристы

1 сентября 2020
Экскурсию проводил Андрей, которого Елена отрекомендовала как сотрудника Госдирекции культурного наследия Липецкой области, историка и экскурсовода. Андрей действительно знает историю Липецка на профессиональном уровне, но изложение материала мне показалось излишне академичным, чувствовала себя студенткой на лекции, а потому даже постеснялась попроситься посидеть немного в тени, когда почувствовала, что ноги отваливаются, а мозги закипают. А Андрей как будто и не заметил, что на улице 33 градуса.

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