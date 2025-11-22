1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения Липецка - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время парки расцветают, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В октябре и апреле также можно посетить город, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия будет интересна для тех, кто не боится холодов и хочет увидеть город в снежном убранстве.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Обелиск Петру I
Верхний парк
Нижний парк
Христорождественский собор
Древне-Успенская церковь
Дом Туровского
Дом купца Русинова
Дом аптекаря Вяжлинского
Описание экскурсии
Петр I и Липецк
Деятельность правителя красной линией прошла через историю города. Вы узнаете, как открытая им целебная вода определила судьбу Липецка. Как построенный по указу императора чугунолитейный завод обрел градообразующее значение. А также увидите несколько мемориальных мест, посвященных государю, среди которых обелиск Петру I на Петровском спуске — первый монументальный памятник в Липецке и третий памятник Петру I в России.
Городские парки
Вы прогуляетесь по Верхнему парку — дендрологическому памятнику природы. А чуть позже в Нижнем парке осмотрите памятник первым железоделательным заводам, отведаете минеральной воды в новом бювете и сможете сделать фотографию на память вместе с липецкой семьей и фотографом Цаплиным.
Липецкие обители
В главном храме города — выдающемся Христорождественском соборе — я познакомлю вас с историей духовного центра Липецка, архитектурой одного из его символов и покажу ценный керамический иконостас. Расскажу о Древне-Успенской церкви бесстолпной и бесколокольной, спрятавшейся в укромном уголке у подножия холма. А также о камерной часовне Петра и Павла, построенной в честь 200-летия со дня рождения Петра I.
Старинные особняки
На прогулке я покажу дом Туровского, где останавливался наследник престола — будущий Александр II — со своим воспитателем Жуковским. Задержимся у дома купца Русинова, где сейчас разместился Дворец бракосочетаний. Дом аптекаря Вяжлинского встретит текучими линиями модерна. А еще не обойдем вниманием историю «Униона», прошедшего путь от дома купчихи до концертного зала.
Любопытные заметки
Я объясню, для чего в городе, где не было железной дороги, построили вокзал. Почему липецкие балы проходили исключительно летом. Зачем в мирном парке разместили пушки и почему во время войны Липецк избежал бомбежки. Кроме того, поговорим о символике пчелы на гербе города. А на Ленина-Соборной площади — об истории, скрывающейся за ее двойным названием.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предусмотрено
Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Липецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3286 туристов
Меня зовут Елена. Я родилась в Ельце, здесь живу и люблю мой город. Написала о нем два текста: книгу по мотивам обзорной экскурсии и путеводитель по Бунинским местам. Мои интересы читать дальшеуменьшить
не ограничиваются Ельцом. Ближайшие окрестности — тоже моя любовь. Я работаю в команде, куда входят замечательные люди, влюбленные в наш древний город. О таких, как Галина Васильевна и Нина Васильевна говорят: «советская школа экскурсоводов», имея в виду их профессионализм и широту знаний. Вячеслав Александрович — краевед, он знает историю каждого дома и владельцев, Юля — журналист, молодая, активная и позитивная. Я — Васильева Елена — координирую работу наших экскурсоводов. Мы с радостью поделимся своими знаниями и передадим вам частичку любви к родному краю!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Мы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот раз выбор пал на Липецк и Елец. Экскурсия Липецкие этюды была содержательной и интересной. Прогулялись читать дальшеуменьшить
по Нижнему парку и Верхнему. Затем по центру. Увидели всё, что было запланировано! Всем рекомендуем! Липецк понравился! Милые и как визитная карточка города с металлургической промышленностью везде фигурки из металла. С другой стороны город-курорт! Были в Липецком бювете, попробовали воды. Спасибо гиду Андрею, интересно рассказывал, информация воспринималась хорошо!
+2
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М
Маргарита
Хочу выразить огромную благодарность Елене за экскурсию «Липецкие этюды»! Нашим экскурсоводом была Татьяна. Это был не просто рассказ о городе, а настоящее погружение в его атмосферу. Татьяна - настоящий профессионал: читать дальшеуменьшить
учла все наши пожелания, была очень внимательна и доброжелательна. Особенно понравилось, как она помогла сориентироваться на местности, дала полезные советы и всегда была на связи. Экскурсия прошла легко, интересно и с душой. Очень рекомендую!
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М
Мария
От всей души благодарю Татьяну за чудесную прогулку по Липецку! Экскурсия интересная, рекомендую!
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Елена
Огромное спасибо за красивую, увлекательную экскурсию! Андрей Алексеевич (или Алексей Андреевич… ох, простите, эта летучая память…) спокойно и ненавязчиво вел свой рассказ, увлекая нас в Липецкие очаровательны парки. История и современность перекликались в его рассказе, и было интересно. Человек знающий и любящий свой город сумел и нам передать частичку этой любви!
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Галина
Всем привет! Экскурсию заказывали прям в дороге. Спасибо Елене, откликнулась и предложила связаться с Андреем! Отличный экскурсовод и рассказчик. Попали в сильнейший снегопад, но нам было так интересно, что и не замечали непогоду. Прогулка по чудному городу длилась 2,5 часа. Открыли для себя город. Спасибо!!!!
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Светлана
Прекрасная экскурсия по Липецку. Андрей за 2,5 часа рассказал историю города от создания до современности. Огромная благодарность ему от гостей из Рязани.