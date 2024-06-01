1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Липецком
Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии
«Вы увидите главные достопримечательности и тайные уголки Липецка»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
«А также познакомитесь со знаковыми храмами Липецка и услышите истории его старинных особняков»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Липецку
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная прогулка по Липецку перенесет вас во времена становления первого минерального курорта и познакомит с лучшими достопримечательностями города»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Липецку
Начало: По согласованию с гидом
«Если вы уже были на обзорной экскурсии или хотите изменить ее обычную программу»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 июня 2024В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление что про город просто нечего рассказать. Локации интересные, фотогеничные)
- ЮЮлия7 мая 2024Добрый день. Отшичная экскурсия, много исторических фактов, приятный в общении гид,
- ООльга1 мая 2024Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
- ННаталия20 апреля 2024Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!
- ММаксим14 апреля 2024Очень понравилась экскурсия по городу, которую для нас провела Елена. Три часа прошли на одном дыхании. Много узнали о том,
- ООльга9 марта 2024Гид замечательно все рассказал, отвечал на наши многочисленные вопросы (экскурсия прошла в формате дружественного общения), узнали много интересных фактов. Спасибо) единственное - Липецк сам по себе ещё не развит в качестве туристического направления
- pprozorov12 мая 2021Чудесный экскурсовод Ольга Александровна! Очень интересный рассказ об истории города и известных людях. Без спешки и суеты мы за 2,5
- ЕЕлена5 октября 2020Экскурсия была исторической.
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Обзорные»
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Сейчас в Липецке в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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