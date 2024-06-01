Е Екатерина Липецкие этюды В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление что про город просто нечего рассказать. Локации интересные, фотогеничные)

Ю Юлия Липецкие этюды Добрый день. Отшичная экскурсия, много исторических фактов, приятный в общении гид,

О Ольга Знакомство с Липецком Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!

Н Наталия Знакомство с Липецком Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!

М Максим Знакомство с Липецком читать дальше чем живет и жил раньше этот замечательный город с очень интересной судьбой. Рассказ очень понятный и легкий для усвоения. Услышали много любопытных историй и легенд о Липецке. Рекомендуем. Очень понравилась экскурсия по городу, которую для нас провела Елена. Три часа прошли на одном дыхании. Много узнали о том,

О Ольга Липецкие этюды Гид замечательно все рассказал, отвечал на наши многочисленные вопросы (экскурсия прошла в формате дружественного общения), узнали много интересных фактов. Спасибо) единственное - Липецк сам по себе ещё не развит в качестве туристического направления

p prozorov Обзорная экскурсия по Липецку читать дальше часа побывали во всех значимых местах города. Мы получили массу впечатлений и ответы на свои вопросы. Отдельное спасибо за рекомендации где и что купить в качестве сувениров и подарков, что нужно обязательно попробовать, где можно вкусно и недорого покушать Чудесный экскурсовод Ольга Александровна! Очень интересный рассказ об истории города и известных людях. Без спешки и суеты мы за 2,5