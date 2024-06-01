Обзорные и познавательные экскурсии Липецка

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Липецке, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Липецком
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Знакомство с Липецком
Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии
«Вы увидите главные достопримечательности и тайные уголки Липецка»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Липецкие этюды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
«А также познакомитесь со знаковыми храмами Липецка и услышите истории его старинных особняков»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Липецку
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная прогулка по Липецку перенесет вас во времена становления первого минерального курорта и познакомит с лучшими достопримечательностями города»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Липецку
Начало: По согласованию с гидом
«Если вы уже были на обзорной экскурсии или хотите изменить ее обычную программу»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Липецкие этюды
    В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление что про город просто нечего рассказать. Локации интересные, фотогеничные)
    В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Липецкие этюды
    Добрый день. Отшичная экскурсия, много исторических фактов, приятный в общении гид,
    Добрый день. Отшичная экскурсия, много исторических фактов, приятный в общении гид
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Знакомство с Липецком
    Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
  • Н
    Наталия
    20 апреля 2024
    Знакомство с Липецком
    Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!
  • М
    Максим
    14 апреля 2024
    Знакомство с Липецком
    Очень понравилась экскурсия по городу, которую для нас провела Елена. Три часа прошли на одном дыхании. Много узнали о том,
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    чем живет и жил раньше этот замечательный город с очень интересной судьбой. Рассказ очень понятный и легкий для усвоения. Услышали много любопытных историй и легенд о Липецке. Рекомендуем.

  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    Липецкие этюды
    Гид замечательно все рассказал, отвечал на наши многочисленные вопросы (экскурсия прошла в формате дружественного общения), узнали много интересных фактов. Спасибо) единственное - Липецк сам по себе ещё не развит в качестве туристического направления
    Гид замечательно все рассказал, отвечал на наши многочисленные вопросы (экскурсия прошла в формате дружественного общения), узнали
  • p
    prozorov
    12 мая 2021
    Обзорная экскурсия по Липецку
    Чудесный экскурсовод Ольга Александровна! Очень интересный рассказ об истории города и известных людях. Без спешки и суеты мы за 2,5
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    часа побывали во всех значимых местах города. Мы получили массу впечатлений и ответы на свои вопросы. Отдельное спасибо за рекомендации где и что купить в качестве сувениров и подарков, что нужно обязательно попробовать, где можно вкусно и недорого покушать

  • Е
    Елена
    5 октября 2020
    Обзорная экскурсия по Липецку
    Экскурсия была исторической.

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Липецку в июне 2024
Сейчас в Липецке в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Изучение достопримечательностей города Липецка нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Липецке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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