Липецк сквозь эпохи

Посетить главные места города и прикоснуться к их прошлому в компании историка-краеведа
Приглашаю вместе прогуляться по Липецку, шаг за шагом погружаясь в его историю. Вы увидите главные храмы города и пройдёте по улице Дворянской со старинными особняками.

Посетите Верхний и Нижний парки, услышите о знаменитых посетителях курорта и попробуете минеральную воду из бювета. А я расскажу, как развивался Липецк и поделюсь связанными с ним удивительными сюжетами.
5
3 отзыва
Липецк сквозь эпохи
Липецк сквозь эпохи
Липецк сквозь эпохи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По следам основателя Липецка

Деятельность Петра I красной линией прошла через историю города. Вы узнаете, как построенный по указу императора чугунолитейный завод обрёл градообразующее значение. А также увидите несколько мемориальных мест, посвящённых государю. Среди них обелиск на Петровском спуске — первый монументальный памятник в Липецке.

Прогулка по паркам

Вы пройдёте по Верхнему парку с вековыми дубами, липами и клёнами. В Нижнем парке осмотрите памятник первым железоделательным заводам, отведаете минеральной воды в новом бювете и увидите единственный в мире памятник террористам. Я расскажу, почему липецкие балы проходили исключительно летом и зачем в мирном парке разместили пушки.

Знаменитые посетители курорта

В Липецке бывали Карамзин, Грибоедов и Вяземский. Отдыхала вместе с будущей женой Пушкина семья Гончаровых. В начале 19 века приезжала поэтесса Анна Бунина. Здесь отходила после тяжёлого развода великая актриса Вера Комиссаржевская. Не раз бывала на нашем курорте и принцесса Евгения Ольденбургская. Я расскажу связанные с ними интересные истории.

Липецкие храмы

Вы осмотрите главный храм города — выдающийся Христорождественский собор. А также увидите Древне-Успенскую церковь — старейшее кирпичное здание Липецка. Кроме того, я расскажу о монастыре у Железной горы, монахи которого указали царю на залежи руды. И о камерной часовне Петра и Павла, построенной в честь 200-летия со дня рождения Петра I.

Старинные особняки

На прогулке по бывшей улице Дворянской вы увидите дом генерала Губина, где останавливался Александр II со своим воспитателем Жуковским. А также дом купца Русинова, где сейчас разместился Дворец бракосочетаний. И дом аптекаря Вяжлинского, впечатляющий текучими линиями модерна. Не обойдём вниманием мы и великолепное здание Липецкой филармонии.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
11 мая 2024
10 мая состоялось наше путешествие в Липецк сквозь эпохи, которое оставило незабываемые впечатления!!! Начитавшись отзывов о том, что, в принципе, Липецк не интересный город для экскурсий особых иллюзий не питали.
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Но Денис- потрясающий рассказчик, который провел всех нас за руку по истории Липецка от момента его создания, нахождения "святой" воды и железной руды, до современности. Причем все это сопровождалось иллюстрациями, фотографиями, планами местности.
Очень понравилась организация. Денис был пунктуален, в отличном настроении. На протяжении всей экскурсии сумел удержать внимание не только взрослых, но и изначально скептически настроенного подростка. От всей души рекомендуем экскурсию и Дениса! Много новой информации, очень интересно, познавательно. Видно что человек очень увлечен своей работой и компетентен, слушать было одно удовольствие!!!

Борис
10 мая 2024
Отличная экскурсия! Талант Дениса затмил пасмурную погоду) Нам всё очень понравилось.
Т
25 апр 2024
Хочу выразить огромную благодарность Денису за очень содержательную и интересную экскурсию. Спасибо за живописный и увлекательный маршрут. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Денис знает и любит свой город.
Всем рекомендую узнать историю города с помощью Дениса.

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