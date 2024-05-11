Приглашаю вместе прогуляться по Липецку, шаг за шагом погружаясь в его историю. Вы увидите главные храмы города и пройдёте по улице Дворянской со старинными особняками. Посетите Верхний и Нижний парки, услышите о знаменитых посетителях курорта и попробуете минеральную воду из бювета. А я расскажу, как развивался Липецк и поделюсь связанными с ним удивительными сюжетами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По следам основателя Липецка

Деятельность Петра I красной линией прошла через историю города. Вы узнаете, как построенный по указу императора чугунолитейный завод обрёл градообразующее значение. А также увидите несколько мемориальных мест, посвящённых государю. Среди них обелиск на Петровском спуске — первый монументальный памятник в Липецке.

Прогулка по паркам

Вы пройдёте по Верхнему парку с вековыми дубами, липами и клёнами. В Нижнем парке осмотрите памятник первым железоделательным заводам, отведаете минеральной воды в новом бювете и увидите единственный в мире памятник террористам. Я расскажу, почему липецкие балы проходили исключительно летом и зачем в мирном парке разместили пушки.

Знаменитые посетители курорта

В Липецке бывали Карамзин, Грибоедов и Вяземский. Отдыхала вместе с будущей женой Пушкина семья Гончаровых. В начале 19 века приезжала поэтесса Анна Бунина. Здесь отходила после тяжёлого развода великая актриса Вера Комиссаржевская. Не раз бывала на нашем курорте и принцесса Евгения Ольденбургская. Я расскажу связанные с ними интересные истории.

Липецкие храмы

Вы осмотрите главный храм города — выдающийся Христорождественский собор. А также увидите Древне-Успенскую церковь — старейшее кирпичное здание Липецка. Кроме того, я расскажу о монастыре у Железной горы, монахи которого указали царю на залежи руды. И о камерной часовне Петра и Павла, построенной в честь 200-летия со дня рождения Петра I.

Старинные особняки

На прогулке по бывшей улице Дворянской вы увидите дом генерала Губина, где останавливался Александр II со своим воспитателем Жуковским. А также дом купца Русинова, где сейчас разместился Дворец бракосочетаний. И дом аптекаря Вяжлинского, впечатляющий текучими линиями модерна. Не обойдём вниманием мы и великолепное здание Липецкой филармонии.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.