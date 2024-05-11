Посетить главные места города и прикоснуться к их прошлому в компании историка-краеведа
Приглашаю вместе прогуляться по Липецку, шаг за шагом погружаясь в его историю. Вы увидите главные храмы города и пройдёте по улице Дворянской со старинными особняками.
Посетите Верхний и Нижний парки, услышите о знаменитых посетителях курорта и попробуете минеральную воду из бювета. А я расскажу, как развивался Липецк и поделюсь связанными с ним удивительными сюжетами.
Деятельность Петра I красной линией прошла через историю города. Вы узнаете, как построенный по указу императора чугунолитейный завод обрёл градообразующее значение. А также увидите несколько мемориальных мест, посвящённых государю. Среди них обелиск на Петровском спуске — первый монументальный памятник в Липецке.
Прогулка по паркам
Вы пройдёте по Верхнему парку с вековыми дубами, липами и клёнами. В Нижнем парке осмотрите памятник первым железоделательным заводам, отведаете минеральной воды в новом бювете и увидите единственный в мире памятник террористам. Я расскажу, почему липецкие балы проходили исключительно летом и зачем в мирном парке разместили пушки.
Знаменитые посетители курорта
В Липецке бывали Карамзин, Грибоедов и Вяземский. Отдыхала вместе с будущей женой Пушкина семья Гончаровых. В начале 19 века приезжала поэтесса Анна Бунина. Здесь отходила после тяжёлого развода великая актриса Вера Комиссаржевская. Не раз бывала на нашем курорте и принцесса Евгения Ольденбургская. Я расскажу связанные с ними интересные истории.
Липецкие храмы
Вы осмотрите главный храм города — выдающийся Христорождественский собор. А также увидите Древне-Успенскую церковь — старейшее кирпичное здание Липецка. Кроме того, я расскажу о монастыре у Железной горы, монахи которого указали царю на залежи руды. И о камерной часовне Петра и Павла, построенной в честь 200-летия со дня рождения Петра I.
Старинные особняки
На прогулке по бывшей улице Дворянской вы увидите дом генерала Губина, где останавливался Александр II со своим воспитателем Жуковским. А также дом купца Русинова, где сейчас разместился Дворец бракосочетаний. И дом аптекаря Вяжлинского, впечатляющий текучими линиями модерна. Не обойдём вниманием мы и великолепное здание Липецкой филармонии.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Липецке
Провёл экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Денис. Я историк, краевед, реставратор и гид. Всю жизнь занимаюсь историей родного края, пишу научные статьи, участвую в конференциях. В марте 2023 года вышла моя книга «Страницы истории среднего образования на территории Липецкой области». С радостью знакомлю гостей различного возраста с моей малой родиной.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
11 мая 2024
10 мая состоялось наше путешествие в Липецк сквозь эпохи, которое оставило незабываемые впечатления!!! Начитавшись отзывов о том, что, в принципе, Липецк не интересный город для экскурсий особых иллюзий не питали. читать дальше
Но Денис- потрясающий рассказчик, который провел всех нас за руку по истории Липецка от момента его создания, нахождения "святой" воды и железной руды, до современности. Причем все это сопровождалось иллюстрациями, фотографиями, планами местности. Очень понравилась организация. Денис был пунктуален, в отличном настроении. На протяжении всей экскурсии сумел удержать внимание не только взрослых, но и изначально скептически настроенного подростка. От всей души рекомендуем экскурсию и Дениса! Много новой информации, очень интересно, познавательно. Видно что человек очень увлечен своей работой и компетентен, слушать было одно удовольствие!!!
Борис
10 мая 2024
Отличная экскурсия! Талант Дениса затмил пасмурную погоду) Нам всё очень понравилось.
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Татьяна
25 апр 2024
Хочу выразить огромную благодарность Денису за очень содержательную и интересную экскурсию. Спасибо за живописный и увлекательный маршрут. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Денис знает и любит свой город. Всем рекомендую узнать историю города с помощью Дениса.
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