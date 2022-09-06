Мы побываем на Соборной площади и полюбуемся величественным Христорождественским кафедральным собором. А также увидим старинные здания театра драмы им. Толстого и дома-музея Плеханова. Вы узнаете, как складывалась история Липецка на протяжении столетий и чем он живет сейчас, какие известные люди здесь бывали и какую роль они сыграли в судьбе города.
Вы посетите самый маленький заповедник России — Галичья гора. Рассмотрите древние реликтовые растения, кустарники и деревья. Кроме того, заглянете в центральную усадьбу, где расположены музей Природы и птичий питомник. Местный гид покажет вам гербарии, коллекцию грибов и минералов. Расскажет, как их собирали и в чем их особенности.