Приглашаем на авто-пешеходную экскурсию по Липецку и окрестностям! Вы осмотрите в авто-пешеходном формате визитные карточки города, затем отправитесь в национальный заповедник Галичья гора, расположенный на Среднерусской возвышенности. Оцените древние скалы девонского известняка и удивительные редкие растения.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Липецке

Мы побываем на Соборной площади и полюбуемся величественным Христорождественским кафедральным собором. А также увидим старинные здания театра драмы им. Толстого и дома-музея Плеханова. Вы узнаете, как складывалась история Липецка на протяжении столетий и чем он живет сейчас, какие известные люди здесь бывали и какую роль они сыграли в судьбе города.

Галичья гора

Вы посетите самый маленький заповедник России — Галичья гора. Рассмотрите древние реликтовые растения, кустарники и деревья. Кроме того, заглянете в центральную усадьбу, где расположены музей Природы и птичий питомник. Местный гид покажет вам гербарии, коллекцию грибов и минералов. Расскажет, как их собирали и в чем их особенности.

Организационные детали