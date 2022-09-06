Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день

Увидеть главные достопримечательности города и посетить заповедник с реликтовыми растениями

Приглашаем на авто-пешеходную экскурсию по Липецку и окрестностям! Вы осмотрите в авто-пешеходном формате визитные карточки города, затем отправитесь в национальный заповедник Галичья гора, расположенный на Среднерусской возвышенности. Оцените древние скалы девонского известняка и удивительные редкие растения.
Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Липецке

Мы побываем на Соборной площади и полюбуемся величественным Христорождественским кафедральным собором. А также увидим старинные здания театра драмы им. Толстого и дома-музея Плеханова. Вы узнаете, как складывалась история Липецка на протяжении столетий и чем он живет сейчас, какие известные люди здесь бывали и какую роль они сыграли в судьбе города.

Галичья гора

Вы посетите самый маленький заповедник России — Галичья гора. Рассмотрите древние реликтовые растения, кустарники и деревья. Кроме того, заглянете в центральную усадьбу, где расположены музей Природы и птичий питомник. Местный гид покажет вам гербарии, коллекцию грибов и минералов. Расскажет, как их собирали и в чем их особенности.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно — 5500 руб.
  • Входные билеты в Галичью гору не включены в стоимость — 300 руб. с человека. Экскурсия по заповеднику проходит с местным гидом, в составе сборной группы. Время начала: 11-00, 13-00, 17-00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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