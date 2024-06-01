1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Липецком
Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Липецк сквозь эпохи
Посетить главные места города и прикоснуться к их прошлому в компании историка-краеведа
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
39003 315₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 июня 2024В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление что про город просто нечего рассказать. Локации интересные, фотогеничные)
- ССветлана11 мая 202410 мая состоялось наше путешествие в Липецк сквозь эпохи, которое оставило незабываемые впечатления!!! Начитавшись отзывов о том, что, в принципе,
- ББорис10 мая 2024Отличная экскурсия! Талант Дениса затмил пасмурную погоду) Нам всё очень понравилось.
- ЮЮлия7 мая 2024Добрый день. Отшичная экскурсия, много исторических фактов, приятный в общении гид,
- ООльга1 мая 2024Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
- ТТатьяна25 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Денису за очень содержательную и интересную экскурсию. Спасибо за живописный и увлекательный маршрут. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Денис знает и любит свой город. Всем рекомендую узнать историю города с помощью Дениса.
- ННаталия20 апреля 2024Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!
- ММаксим14 апреля 2024Очень понравилась экскурсия по городу, которую для нас провела Елена. Три часа прошли на одном дыхании. Много узнали о том,
- ООльга9 марта 2024Гид замечательно все рассказал, отвечал на наши многочисленные вопросы (экскурсия прошла в формате дружественного общения), узнали много интересных фактов. Спасибо) единственное - Липецк сам по себе ещё не развит в качестве туристического направления
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Христорождественский собор»
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