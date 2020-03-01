Выбирайте и другие экскурсии в Липецке

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Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии

Галина
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Галина – ваш гид
Вы увидите главные достопримечательности и тайные уголки Липецка.

Узнаете, почему город был рожден дважды, как складывалась его история на протяжении столетий, каким образом одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты!
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
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Знакомство с Липецком
Знакомство с Липецком

Что вас ожидает

Липецк — маленькая история большой страны
Вы посетите место рождения Липецка и пройдете вдоль городских границ 19 века. Узнаете, по каким причинам Липецк не вошел в состав гетманской Украины Скоропадского и когда и почему он был «секретным городом». А еще услышите, как он связан с Пушкиным и по какому случаю в 1979 году президент США ославил его на весь мир.

Курортное сердце Липецка
Гуляя по аллеям Нижнего парка, вы погрузитесь в жизнь «водного общества» — первого в Центральной России курорта. А в теплое время года, при желании, поиграете в крокет — модную забаву 19 века. Кроме того, я раскрою имена героев местной авиации и расскажу о позабытом в России имени Георгия Плеханова у дома-музея первого русского марксиста.

Древние храмы города
Мы обязательно также коснемся православной истории Липецка: вы посетите Никольскую церковь и Христорождественский собор и увидите Древне-Успенскую церковь, старейшую постройку города. В завершение насладитесь с высоты Среднерусской возвышенности живописной панорамой Окско-Донской низменности.

Организационные детали

  • Если вас больше 4-х человек, доплата за каждого последующего участника составит 400 рублей. Максимальное число людей — 12.
  • Возможно проведение экскурсии на машине или микроавтобусе. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
Знакомство с Липецком
Знакомство с Липецком
Знакомство с Липецком
Знакомство с Липецком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Меня зовут Галина, я выпускница исторического факультета Липецкого педагогического университета. Занимаюсь экскурсиями всю сознательную жизнь. Работаю в областном краеведческом музее, до этого была сотрудницей музея народного и декоративно-прикладного искусства. С радостью покажу вам Липецк и расскажу о нем самое интересное!
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