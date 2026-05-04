Выбирайте и другие экскурсии в Липецке

Идеальное время для знакомства с Липецком - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а городские парки и исторические места открыты для посещения. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду. Зимой, несмотря на холод, прогулки по историческим местам возможны, но требуют более теплой одежды и могут быть менее комфортными.

На этой индивидуальной экскурсии по Липецку вы увидите главные достопримечательности и тайные уголки города. Узнаете, почему Липецк был рожден дважды и как складывалась его история на протяжении столетий.Прогуляетесь по аллеям

Нижнего парка, погрузитесь в жизнь первого курорта Центральной России и узнаете о липецкой свадьбе, повлиявшей на Пушкина. Посетите Никольскую церковь, Христорождественский собор и Древне-Успенскую церковь. В завершение экскурсии насладитесь живописной панорамой Окско-Донской низменности с высоты Среднерусской возвышенности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Липецк — маленькая история большой страны

Вы посетите место рождения Липецка и пройдете вдоль городских границ 19 века. Узнаете, по каким причинам Липецк не вошел в состав гетманской Украины Скоропадского и когда и почему он был «секретным городом». А еще услышите, как он связан с Пушкиным и по какому случаю в 1979 году президент США ославил его на весь мир.

Курортное сердце Липецка

Гуляя по аллеям Нижнего парка, вы погрузитесь в жизнь «водного общества» — первого в Центральной России курорта. А в теплое время года, при желании, поиграете в крокет — модную забаву 19 века. Кроме того, я раскрою имена героев местной авиации и расскажу о позабытом в России имени Георгия Плеханова у дома-музея первого русского марксиста.

Древние храмы города

Мы обязательно также коснемся православной истории Липецка: вы посетите Никольскую церковь и Христорождественский собор и увидите Древне-Успенскую церковь, старейшую постройку города. В завершение насладитесь с высоты Среднерусской возвышенности живописной панорамой Окско-Донской низменности.

Организационные детали