Выбирайте и другие экскурсии в Липецке

Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
На этой индивидуальной экскурсии по Липецку вы увидите главные достопримечательности и тайные уголки города. Узнаете, почему Липецк был рожден дважды и как складывалась его история на протяжении столетий.
Прогуляетесь по аллеям читать дальшеуменьшить
Нижнего парка, погрузитесь в жизнь первого курорта Центральной России и узнаете о липецкой свадьбе, повлиявшей на Пушкина. Посетите Никольскую церковь, Христорождественский собор и Древне-Успенскую церковь.
В завершение экскурсии насладитесь живописной панорамой Окско-Донской низменности с высоты Среднерусской возвышенности
Идеальное время для знакомства с Липецком - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а городские парки и исторические места открыты для посещения. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду. Зимой, несмотря на холод, прогулки по историческим местам возможны, но требуют более теплой одежды и могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижний парк
Никольская церковь
Христорождественский собор
Древне-Успенская церковь
Описание экскурсии
Липецк — маленькая история большой страны
Вы посетите место рождения Липецка и пройдете вдоль городских границ 19 века. Узнаете, по каким причинам Липецк не вошел в состав гетманской Украины Скоропадского и когда и почему он был «секретным городом». А еще услышите, как он связан с Пушкиным и по какому случаю в 1979 году президент США ославил его на весь мир.
Курортное сердце Липецка
Гуляя по аллеям Нижнего парка, вы погрузитесь в жизнь «водного общества» — первого в Центральной России курорта. А в теплое время года, при желании, поиграете в крокет — модную забаву 19 века. Кроме того, я раскрою имена героев местной авиации и расскажу о позабытом в России имени Георгия Плеханова у дома-музея первого русского марксиста.
Древние храмы города
Мы обязательно также коснемся православной истории Липецка: вы посетите Никольскую церковь и Христорождественский собор и увидите Древне-Успенскую церковь, старейшую постройку города. В завершение насладитесь с высоты Среднерусской возвышенности живописной панорамой Окско-Донской низменности.
Организационные детали
Если вас больше 10 человек, доплата за каждого последующего участника составит 500 ₽. Максимальное число людей — 20.
Возможно проведение экскурсии на машине или микроавтобусе. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Липецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 703 туристов
Меня зовут Галина, я выпускница исторического факультета Липецкого педагогического университета. Занимаюсь экскурсиями всю сознательную жизнь. Работала в Областном краеведческом музее и Музее народного и декоративно-прикладного искусства. С радостью покажу вам Липецк и расскажу о нем самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Добрый день! Брали экскурсию 21 февраля. Экскурсию проводила Ольга, коллега Галины и сотрудник краеведческого музея Липецка. Очень интересно рассказывала, видно, что прекрасно владеет информацией, отвечала на все наши вопросы. Нас было 10 человек, с детьми-подростками. Всем понравилось! Спасибо большое!
+2
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Р
Роман
Хорошая и интересная экскурсия. Спасибо организаторам. Байку про Скоропадского всё-таки я бы добавил в программу для колоритности))).
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Иннусик
Замечательное путешествие по городу. Очень интересное изложение материала. Будем рекомендовать всем друзьям!
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Владимир
Замечательная экскурсия с отличным экскурсоводом Галиной! Познакомились с историей Липецка, прошли по историческим местам, узнали много интересных фактов. Экскурсия так понравилась, что даже сделали небольшой видеосюжет на память
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М
Мария
экскурсия прошла на ура. было очень интересно, понятно, доходчиво. успели за несколько часов осмотреть Липецк, узнать его историю и интересные легенды и факты. если приезжаете в Липецк, можете смело посетить данную экскурсию
Галина
Ответ организатора:
Мария, спасибо большое от имени всех неравнодушных липчан! Приезжайте к нам ещё!
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Е
Елена
Экскурсию 23 мая проводил Данил. Понравилось всё: маршрут, информация, компетентность (полные ответы на все вопросы). Рекомендую