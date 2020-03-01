Выбирайте и другие экскурсии в Липецке

Что вас ожидает

Липецк — маленькая история большой страны

Вы посетите место рождения Липецка и пройдете вдоль городских границ 19 века. Узнаете, по каким причинам Липецк не вошел в состав гетманской Украины Скоропадского и когда и почему он был «секретным городом». А еще услышите, как он связан с Пушкиным и по какому случаю в 1979 году президент США ославил его на весь мир.

Курортное сердце Липецка

Гуляя по аллеям Нижнего парка, вы погрузитесь в жизнь «водного общества» — первого в Центральной России курорта. А в теплое время года, при желании, поиграете в крокет — модную забаву 19 века. Кроме того, я раскрою имена героев местной авиации и расскажу о позабытом в России имени Георгия Плеханова у дома-музея первого русского марксиста.

Древние храмы города

Мы обязательно также коснемся православной истории Липецка: вы посетите Никольскую церковь и Христорождественский собор и увидите Древне-Успенскую церковь, старейшую постройку города. В завершение насладитесь с высоты Среднерусской возвышенности живописной панорамой Окско-Донской низменности.