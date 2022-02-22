Встреча группы в 8.30 на ЖД вокзале и в 9.00 в аэропорту г. Иркутск.
Трансфер Иркутск — Листвянка — Сахюрта.
Сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку.
Знаменитый туристический поселок на берегу Байкала, где у нас будет возможность посетить музей Байкала, где мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и многое другое.
Увидим разнообразную экспозицию, настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала.
После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье Реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.
Переезд в поселок Сахюрта.
Размещение на базе отдыха.
Вечером за ужином ближе познакомимся со всеми участниками путешествия.
Поиграем в настольные игры.
Расстояние: 400 км – авто.
Прогулка на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал.
Поднимемся на соседнюю возвышенность, откуда открывается красивая панорама на Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова и пролив Малое море.
Первый и волнительный выход на лед Байкала, будим изучать многочисленные узоры, удивляться его структуре и наслаждаться этой красотой.
Расстояние: 10 км.
Переезд в поселок Сарма.
Размещение на базе отдыха.
Здесь будет возможность покататься на коньках по первому в сезоне Байкальскому льду.
Как правило он еще совсем без снега, как зеркало.
Вблизи от берега расположены два острова – Большой и Малый Тойнак.
Прогуляемся вокруг островов, осмотрев их поближе, что летом доступно только на арендованном катере.
Вечером прогуляемся по берегу, поднимемся на мыс и осмотрим скалы и насладимся великолепным пейзажем Байкала в закатных лучах солнца.
Расстояние: 26 км – авто, 6 км – коньки, пешком.
Зимой река замерзает и образует красивый ледяной желоб, по которому можно прогуляться.
Ущелье впечатляет огромными скальными стенами.
Само слово «сарма» – знаковое для местных жителей.
Каждому из них это имя известно с детства.
Ведь так величают один из сильнейших и непредсказуемых байкальских ветров, который вырывается из стен этого ущелья на бескрайние просторы озера.
Расстояние: 12 км.
Сегодня мы отправимся на остров Ольхон.
Дорога проходит вдоль залива Малое море в котором расположено много различных островов причудливой формы, остановимся полюбоваться самыми крупными Огой и Замогой.
После обеда посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.
И покатаемся на коньках по блестящему льду озера.
Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.
Ночевка на уютной базе отдыха.
Расстояние: 65 км.
Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.
Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.
Хобой по-бурятски клык, коренной зуб.
В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос.
Мыс Хобой необычайно живописное место острова Ольхон.
Одной из главной его особенностью являются следы эрозии.
Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты, проточили в камне множество сквозных отверстий.
Один такой сквозной Вы найдете в скале Дева.
Он настолько велик, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.
На рассвете поднимемся на небольшую гору, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка и пролива Малое море.
Прощание с Байкалом и возвращение в Иркутск, где у нас будет возможность перед отъездом совершить прогулку по исторической части города.
Отъезд участников.
Тур предусматривает проживание на туристических базах 2-3-4 х местное размещение(односпальные кровати) туалет и душ на этаже или в номере.
Одежда и обувь:
— Ботинки треккинговые
— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
— Куртка утепленная (пуховик)
— Шапка утепленная, теплый бафф
— Кофта утепленная (флисовая)
— Носки треккинговые (2 пары, синтетические)
— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
— Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)
— Нательное белье
— Комплект термобелья
Что взять еще:
— Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Термос (1 литр)
— Очки солнцезащитные (маска горнолыжная)
— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
— Фотоаппарат (видеокамера)
Документы:
— Паспорт
— Полис страхования
— Деньги на дополнительные расходы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Этот тур подойдет всем любителям активного отдыха вне зависимости от физической формы и спортивной подготовки.
Умение кататься на коньках необязательно.