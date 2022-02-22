Хрустальный Байкал. Тур-комфорт

Зимний Байкал невероятно красив - множество красивых панорам на Ольхонские ворота, пролив Малого моря, ледяные

5
3 отзыва
Зимний Байкал невероятно красив – множество красивых панорам на Ольхонские ворота, пролив Малого моря, ледяные Байкальские просторы, уникальные острова различной причудливой формы, побережье усыпанное скалами и гротами.

Мы приглашаем прокатиться на коньках по самому большому в мире катку! Маршрут рассчитан на любителей комфортного отдыха с проживанием в уютных гостевых домах и на базах отдыха.
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Хрустальный Байкал. Тур-комфорт
Ближайшие даты:
13
фев
21
фев
02
мар

Что вас ожидает 🤩

Музей Байкала
Музей Байкала
Увидим разнообразную экспозицию, настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала
Самый большой каток в мире
Самый большой каток в мире
Покатаемся на коньках по первому в сезоне Байкальскому льду
Чарующие закаты Шаманки
Чарующие закаты Шаманки
Встретим закат на мысе Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы в Иркутске ж/д вокзал или аэропорт. Трансфер Иркутск – Листвянка – Сахюрта

Встреча группы в 8.30 на ЖД вокзале и в 9.00 в аэропорту г. Иркутск.

Трансфер Иркутск — Листвянка — Сахюрта.

Сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку.

Знаменитый туристический поселок на берегу Байкала, где у нас будет возможность посетить музей Байкала, где мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и многое другое.

Увидим разнообразную экспозицию, настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье Реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.

Переезд в поселок Сахюрта.

Размещение на базе отдыха.

Вечером за ужином ближе познакомимся со всеми участниками путешествия.

Поиграем в настольные игры.

Расстояние: 400 км – авто.

Встреча группы в Иркутске ж/д вокзал или аэропорт. Трансфер Иркутск – Листвянка – СахюртаВстреча группы в Иркутске ж/д вокзал или аэропорт. Трансфер Иркутск – Листвянка – СахюртаВстреча группы в Иркутске ж/д вокзал или аэропорт. Трансфер Иркутск – Листвянка – Сахюрта
2 день
Ольхонские ворота

Прогулка на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал.

Поднимемся на соседнюю возвышенность, откуда открывается красивая панорама на Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова и пролив Малое море.

Первый и волнительный выход на лед Байкала, будим изучать многочисленные узоры, удивляться его структуре и наслаждаться этой красотой.

Расстояние: 10 км.

Ольхонские воротаОльхонские воротаОльхонские ворота
3 день
Поселок Сарма

Переезд в поселок Сарма.

Размещение на базе отдыха.

Здесь будет возможность покататься на коньках по первому в сезоне Байкальскому льду.

Как правило он еще совсем без снега, как зеркало.

Вблизи от берега расположены два острова – Большой и Малый Тойнак.

Прогуляемся вокруг островов, осмотрев их поближе, что летом доступно только на арендованном катере.

Вечером прогуляемся по берегу, поднимемся на мыс и осмотрим скалы и насладимся великолепным пейзажем Байкала в закатных лучах солнца.

Расстояние: 26 км – авто, 6 км – коньки, пешком.

Поселок СармаПоселок СармаПоселок Сарма
4 день
Ущелье реки Сармы

Зимой река замерзает и образует красивый ледяной желоб, по которому можно прогуляться.

Ущелье впечатляет огромными скальными стенами.

Само слово «сарма» – знаковое для местных жителей.

Каждому из них это имя известно с детства.

Ведь так величают один из сильнейших и непредсказуемых байкальских ветров, который вырывается из стен этого ущелья на бескрайние просторы озера.

Расстояние: 12 км.

Ущелье реки СармыУщелье реки СармыУщелье реки Сармы
5 день
Переезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир – мыс Бурхан

Сегодня мы отправимся на остров Ольхон.

Дорога проходит вдоль залива Малое море в котором расположено много различных островов причудливой формы, остановимся полюбоваться самыми крупными Огой и Замогой.

После обеда посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

И покатаемся на коньках по блестящему льду озера.

Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.

Ночевка на уютной базе отдыха.

Расстояние: 65 км.

Переезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир – мыс БурханПереезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир – мыс БурханПереезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир – мыс Бурхан
6 день
Экскурсия на северный край острова Ольхон – мыс Хобой

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.

Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.

Хобой по-бурятски клык, коренной зуб.

В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос.

Мыс Хобой необычайно живописное место острова Ольхон.

Одной из главной его особенностью являются следы эрозии.

Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты, проточили в камне множество сквозных отверстий.

Один такой сквозной Вы найдете в скале Дева.

Он настолько велик, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.

Экскурсия на северный край острова Ольхон – мыс ХобойЭкскурсия на северный край острова Ольхон – мыс ХобойЭкскурсия на северный край острова Ольхон – мыс Хобой
7 день
Иркутск, отъезд

На рассвете поднимемся на небольшую гору, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка и пролива Малое море.

Прощание с Байкалом и возвращение в Иркутск, где у нас будет возможность перед отъездом совершить прогулку по исторической части города.

Отъезд участников.

Иркутск, отъездИркутск, отъездИркутск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристических базах 2-3-4 х местное размещение(односпальные кровати) туалет и душ на этаже или в номере.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Иркутск – п. Листвянка – п. Хужир – г. Иркутск
  • Проживание на турбазах (в 4-6 местных комнатах)
  • Питание на маршруте
  • Сопровождение гидом
  • Общественное снаряжение (коньки, котлы, газовое оборудование и баллоны)
  • Общественная аптечка
  • Страховка от н/с
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Кафе и сувениры
  • Баня
  • Прокат велосипеда
  • Дополнительные экскурсии (по желанию группы)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:
— Ботинки треккинговые
— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
— Куртка утепленная (пуховик)
— Шапка утепленная, теплый бафф
— Кофта утепленная (флисовая)
— Носки треккинговые (2 пары, синтетические)
— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
— Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)
— Нательное белье
— Комплект термобелья

Что взять еще:
— Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Термос (1 литр)
— Очки солнцезащитные (маска горнолыжная)
— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
— Фотоаппарат (видеокамера)

Документы:
— Паспорт
— Полис страхования
— Деньги на дополнительные расходы

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимая физическая подготовка

Этот тур подойдет всем любителям активного отдыха вне зависимости от физической формы и спортивной подготовки.

Умение кататься на коньках необязательно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
22 фев 2022
Все очень понравилось. Гиды прекрасные, организовано все очень здорово. Не очень повезло со снегом, точнее со льдом, открытого льда в этом году мало из-за большого количества снега, но гиды смогли по нашей просьбе организовать дополнительные экскурсии на Хивусе на открытые участки льда. Очень понравилось. Удалось там покататься на коньках при сильном ветре… нереальные впечатления.
А в целом с погодой повезло- было морозно и ясно, идеально просто)
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.

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