Зимний Байкал невероятно красив – множество красивых панорам на Ольхонские ворота, пролив Малого моря, ледяные Байкальские просторы, уникальные острова различной причудливой формы, побережье усыпанное скалами и гротами. Мы приглашаем прокатиться на коньках по самому большому в мире катку! Маршрут рассчитан на любителей комфортного отдыха с проживанием в уютных гостевых домах и на базах отдыха.

Встретим закат на мысе Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка

Покатаемся на коньках по первому в сезоне Байкальскому льду

Увидим разнообразную экспозицию, настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала

Программа тура по дням

1 день Встреча группы в Иркутске ж/д вокзал или аэропорт. Трансфер Иркутск – Листвянка – Сахюрта

Встреча группы в 8.30 на ЖД вокзале и в 9.00 в аэропорту г. Иркутск. Трансфер Иркутск — Листвянка — Сахюрта. Сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку. Знаменитый туристический поселок на берегу Байкала, где у нас будет возможность посетить музей Байкала, где мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и многое другое. Увидим разнообразную экспозицию, настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала. После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье Реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера. Переезд в поселок Сахюрта. Размещение на базе отдыха. Вечером за ужином ближе познакомимся со всеми участниками путешествия. Поиграем в настольные игры. Расстояние: 400 км – авто.

2 день Ольхонские ворота

Прогулка на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал. Поднимемся на соседнюю возвышенность, откуда открывается красивая панорама на Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова и пролив Малое море. Первый и волнительный выход на лед Байкала, будим изучать многочисленные узоры, удивляться его структуре и наслаждаться этой красотой. Расстояние: 10 км.

3 день Поселок Сарма

Переезд в поселок Сарма. Размещение на базе отдыха. Здесь будет возможность покататься на коньках по первому в сезоне Байкальскому льду. Как правило он еще совсем без снега, как зеркало. Вблизи от берега расположены два острова – Большой и Малый Тойнак. Прогуляемся вокруг островов, осмотрев их поближе, что летом доступно только на арендованном катере. Вечером прогуляемся по берегу, поднимемся на мыс и осмотрим скалы и насладимся великолепным пейзажем Байкала в закатных лучах солнца. Расстояние: 26 км – авто, 6 км – коньки, пешком.

4 день Ущелье реки Сармы

Зимой река замерзает и образует красивый ледяной желоб, по которому можно прогуляться. Ущелье впечатляет огромными скальными стенами. Само слово «сарма» – знаковое для местных жителей. Каждому из них это имя известно с детства. Ведь так величают один из сильнейших и непредсказуемых байкальских ветров, который вырывается из стен этого ущелья на бескрайние просторы озера. Расстояние: 12 км.

5 день Переезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир – мыс Бурхан

Сегодня мы отправимся на остров Ольхон. Дорога проходит вдоль залива Малое море в котором расположено много различных островов причудливой формы, остановимся полюбоваться самыми крупными Огой и Замогой. После обеда посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка. И покатаемся на коньках по блестящему льду озера. Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца. Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала. Ночевка на уютной базе отдыха. Расстояние: 65 км.

6 день Экскурсия на северный край острова Ольхон – мыс Хобой

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров. Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя. Хобой по-бурятски клык, коренной зуб. В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос. Мыс Хобой необычайно живописное место острова Ольхон. Одной из главной его особенностью являются следы эрозии. Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты, проточили в камне множество сквозных отверстий. Один такой сквозной Вы найдете в скале Дева. Он настолько велик, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.

7 день Иркутск, отъезд