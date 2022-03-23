Мы встретим вас в Иркутске или Листвянке и отправимся в гостеприимную Усадьбу Тюрюминых.

Сегодня первый день знакомства с Вашими будущими друзьями в пути – конями местной улучшенной породы.

В ходе общения тренер поведает Вам об элементах верховой езды, расскажет о технике безопасности, про индивидуальные особенности коней.

Затем выходим на небольшой маршрут по лесным дорожкам.

А после свободное время, чтобы насладиться природой.