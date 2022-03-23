По летним тропам Байкала. Конный тур

Верховая езда - это больше, чем умение просто сесть на лошадь и увидеть, как Вы безупречно смотритесь в седле

5
3 отзыва
Верховая езда – это больше, чем умение просто сесть на лошадь и увидеть, как Вы безупречно смотритесь в седле.

Без малого неделя в компании опытных тренеров, послушных коней и байкальской природы откроет вам новый взгляд на мир и невероятные впечатления.

Кроме поездок на лошадях и наслаждения Байкалом, вас ждет урок по изготовлению подковы, которую вы увезете домой.
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
Ближайшие даты:
01
июл
01
авг
01
сен

Описание

Преимущества этого путешествия: 

  • новые навыки – обучимся и улучшим свои навыки по верховой езде, опытные тренеры расскажут обо всех нюансах и особенностях конного мастерства;
  • спокойствие и гармония – чистый воздух, зеленый лес, благоухающее разнотравье, райское щебетание лесных птиц освежит наш ум и очистит душу;
  • отдых на природе – нас ждут таежные сибирские красоты, обеды на свежем воздухе и настоящая русская банька.

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты в период с мая по сентябрь для групп от 3 до 5 человек.

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Листвянка

Мы встретим вас в Иркутске или Листвянке и отправимся в гостеприимную Усадьбу Тюрюминых.

Сегодня первый день знакомства с Вашими будущими друзьями в пути – конями местной улучшенной породы.

В ходе общения тренер поведает Вам об элементах верховой езды, расскажет о технике безопасности, про индивидуальные особенности коней.

Затем выходим на небольшой маршрут по лесным дорожкам.

А после свободное время, чтобы насладиться природой.

Иркутск – ЛиствянкаИркутск – ЛиствянкаИркутск – ЛиствянкаИркутск – Листвянка
2 день
Листвянка – Кедровая роща – Листвянка

После легкой разминки отправитесь в путешествие с обедом на свежем воздухе.

Общее время в пути 4-5 часов.

Сегодня вы поднимитесь на коне на ближайшую обзорную вершину, откуда открывается панорамный вид на весь распадок Крестовый.

На специально отведенном для пикника месте готовим обед.

Чистый воздух, зеленый лес, благоухающее разнотравье, райское щебетание лесных птиц освежает ваш ум и очищает душу...

А лошадки добавят к этому свое спокойствие и настоящую гармонию.

Листвянка – Кедровая роща – ЛиствянкаЛиствянка – Кедровая роща – ЛиствянкаЛиствянка – Кедровая роща – ЛиствянкаЛиствянка – Кедровая роща – Листвянка
3 день
Листвянка – скала Черского – Листвянка

Сегодня более продолжительный подъем по горной тропе до обзорной таежной площадки с красивым завораживающим видом на реку Ангара с Шаман-камнем, порт Байкал, озеро Байкал, старый хребет Хамар-Дабан.

Листвянка – скала Черского – ЛиствянкаЛиствянка – скала Черского – ЛиствянкаЛиствянка – скала Черского – ЛиствянкаЛиствянка – скала Черского – Листвянка
4 день
Листвянка – перевал Черный – Приют Старателей – Большие Коты

После утренней разминки отправляемся в более длительное путешествие.

Во время перехода по территории Прибайкальского нац. парка Вам откроются таежные сибирские красоты, корабельный сосновый лес на перевалах, кедровые зеленые рощи, освещенные солнцем и обдуваемые летним ветерком красивые поляны с разнотравьем, дорожные веселые журчащие ручейки и шумная речушка с бродами.

По прибытию в Большие Коты размещаемся в семейной гостинице на берегу Байкала.

Готовим вкусный ужин.

А после, вас ждёт настоящая русская Банька.

Листвянка – перевал Черный – Приют Старателей – Большие КотыЛиствянка – перевал Черный – Приют Старателей – Большие КотыЛиствянка – перевал Черный – Приют Старателей – Большие КотыЛиствянка – перевал Черный – Приют Старателей – Большие Коты
5 день
Большие Коты – Приют Старателей – перевал Черный – распадок Крестовый – Листвянка

Встречаем рассвет в Больших Котах.

Опьяняющий свежий воздух, запах моря с примесью лесных и горных трав, сегодня вечером ваше путешествие закончится, но нам предстоит преодолеть большой путь, который будет пролегать через уже знакомые вам места, в пути отведаем сытный обед.

Это было чудесное путешествие.

Программа может корректироваться в плане последовательности дней, а также индивидуальным предпочтениям.

Проживание

Тур предусматривает проживание в благоустроенных номерах, в небольших деревянных домиках или корпусах.

Гостиницы малого номерного фонда, с домашней обстановкой.

Стоимость тура указана ориентировочная, зависит от количества участников и рассчитывается индивидуально. Подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Иркутска
  • Питание в соответствии с программой
  • Проживание 4 ночи
  • Баня на 4 день
  • Разрешение на посещение нац. парка
  • Обучение/нюансы конного мастерства
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Трансфер Листвянка – Иркутск
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сложный ли тур?

Рекомендуемый возраст участников 15-50 лет.

Физическая подготовка – средняя, хорошая.

Дополнительно нужно учитывать свои индивидуальные особенности и комплекцию, чтобы адекватно оценивать возможность управлять конем.

В 4й день тура преодолевается перевал ~900 м, здесь тоже нужно правильно оценивать уровень своей физической подготовки.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90-100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 мар 2022
Спасибо большое организаторам.
Всё четко и по плану.
Л
12 янв 2022
Огромное спасибо за ваше внимание, за организацию комфортного отдыха.
Г
11 янв 2022
Организация тура на высоком уровне, перемещение, заселение и прочее без задержек и недоразумений

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