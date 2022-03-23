Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты в период с мая по сентябрь для групп от 3 до 5 человек.
Мы встретим вас в Иркутске или Листвянке и отправимся в гостеприимную Усадьбу Тюрюминых.
Сегодня первый день знакомства с Вашими будущими друзьями в пути – конями местной улучшенной породы.
В ходе общения тренер поведает Вам об элементах верховой езды, расскажет о технике безопасности, про индивидуальные особенности коней.
Затем выходим на небольшой маршрут по лесным дорожкам.
А после свободное время, чтобы насладиться природой.
После легкой разминки отправитесь в путешествие с обедом на свежем воздухе.
Общее время в пути 4-5 часов.
Сегодня вы поднимитесь на коне на ближайшую обзорную вершину, откуда открывается панорамный вид на весь распадок Крестовый.
На специально отведенном для пикника месте готовим обед.
Чистый воздух, зеленый лес, благоухающее разнотравье, райское щебетание лесных птиц освежает ваш ум и очищает душу...
А лошадки добавят к этому свое спокойствие и настоящую гармонию.
Сегодня более продолжительный подъем по горной тропе до обзорной таежной площадки с красивым завораживающим видом на реку Ангара с Шаман-камнем, порт Байкал, озеро Байкал, старый хребет Хамар-Дабан.
После утренней разминки отправляемся в более длительное путешествие.
Во время перехода по территории Прибайкальского нац. парка Вам откроются таежные сибирские красоты, корабельный сосновый лес на перевалах, кедровые зеленые рощи, освещенные солнцем и обдуваемые летним ветерком красивые поляны с разнотравьем, дорожные веселые журчащие ручейки и шумная речушка с бродами.
По прибытию в Большие Коты размещаемся в семейной гостинице на берегу Байкала.
Готовим вкусный ужин.
А после, вас ждёт настоящая русская Банька.
Встречаем рассвет в Больших Котах.
Опьяняющий свежий воздух, запах моря с примесью лесных и горных трав, сегодня вечером ваше путешествие закончится, но нам предстоит преодолеть большой путь, который будет пролегать через уже знакомые вам места, в пути отведаем сытный обед.
Это было чудесное путешествие.
Программа может корректироваться в плане последовательности дней, а также индивидуальным предпочтениям.
Тур предусматривает проживание в благоустроенных номерах, в небольших деревянных домиках или корпусах.
Гостиницы малого номерного фонда, с домашней обстановкой.
Стоимость тура указана ориентировочная, зависит от количества участников и рассчитывается индивидуально. Подробности уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Рекомендуемый возраст участников 15-50 лет.
Физическая подготовка – средняя, хорошая.
Дополнительно нужно учитывать свои индивидуальные особенности и комплекцию, чтобы адекватно оценивать возможность управлять конем.
В 4й день тура преодолевается перевал ~900 м, здесь тоже нужно правильно оценивать уровень своей физической подготовки.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90-100 кг.