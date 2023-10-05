Откройте для себя исторический Порт-Байкал и уникальную природу озера, наслаждаясь эксклюзивным маршрутом
Индивидуальная экскурсия в Порт-Байкал - это уникальная возможность познакомиться с живописными уголками Байкала и его историей. Переправа на пароме через Ангару подарит вам незабываемые впечатления от первых минут путешествия. В Порт-Байкале вы сможете насладиться тишиной и красотой природы, уединившись от толп туристов. Вашему взору откроются захватывающие виды с горы на озеро Байкал и исток Ангары. Музей КБЖД и железнодорожная станция расскажут о знаменитых ледоколах и истории железной дороги.
Прогулка до Галереи №1, созданной итальянскими инженерами, позволит вам прикоснуться к историческому наследию региона.
Завершит экскурсию посещение Листвянки, где вы сможете попробовать местные деликатесы и приобрести уникальные сувениры. Не забудьте о комфортной одежде и перекусе, чтобы ваше путешествие было максимально приятным
Прогулка до Галереи №1, созданной итальянскими инженерами, позволит вам прикоснуться к историческому наследию региона.
Завершит экскурсию посещение Листвянки, где вы сможете попробовать местные деликатесы и приобрести уникальные сувениры. Не забудьте о комфортной одежде и перекусе, чтобы ваше путешествие было максимально приятным
Ближайшие даты:
15
фев
фев
16
фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Поселок Порт-Байкал
- Шаман-камень
- Камень Любви
- Станция КБЖД + музей (в случае его работы + история КБЖД)
- Паровоз-легенда Л-4657
- Храм Преображения Господня
- Старинный Маяк
- Поселок Листвянка
Описание
Что вас ожидает: Проезд на пароме через Ангару - где вы увидите исток Ангары из Байкала, после чего прибудем в Порт Байкал В Порт-Байкале вы полностью насладитесь природой и захватывающими видами с горы самого большого озера в мире, вам никто не помешает - туда не возят толпы туристов и не будет шумных очередей. Рекомендуем для ценителей природы Мы с вами погуляем по набережной, поднимемся на небольшую гору и увидим Байкал во всей красе с высоты, откуда откроется прекрасный вид на исток Ангары и поселок Листвянку. Также посетим музей КБЖД и ж/д станцию (по желанию), увидим древнейший горный хребет Хамар-Дабан на фоне Байкала. Услышите историю КБЖД и знаменитых ледоколов Байкал и Ангара, увидите старинный Маяк, а если позволит время и силы мы сможем прогуляться до первого архитектурного сооружения участка КБЖД - Галерея №1 созданную итальянскими инженерами (4 км. в одну сторону) После мы проедем в самую популярное место всех туристов в Листвянку, прогуляемся по набережной, посетим местный рыбный и сувенирный рынки, где вы сможете попробовать вкуснейшего Байкальского омуля и купить классные сувениры местного производства. Важно:
- Обязательно позавтракайте!
- Возьмите с собой ветровку (бывают холодные ветра).
- Захватите с собой перекус и наличные деньги.
- Иногда музей может быть закрыт в зависимости от дня недели.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер на легковом авто
- Проезд на пароме
- Входные билеты
- Питьевая вода
- Что не входит
- Сувениры
- Обед
- Место начала и завершения?
- г. Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Обязательно позавтракайте!
- Возьмите с собой ветровку (бывают холодные ветра).
- Захватите с собой перекус.
- Возьмите деньги для сувениров.
- Иногда музей может быть закрыт в зависимости от дня недели
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Люба
5 окт 2023
Это было просто нереально! Показали самые красивые места поселка Порт-Байкал, рассказали историю, легенды и все о флоре и фауне Байкала. Очень довольна экскурсией
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