8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Листвянке: Путешествие по музеям и природе
Познавательное путешествие по Листвянке с эксклюзивным посещением музеев и прогулкой по набережной
Начало: По договоренности
«Вы увидите огромные аквариумы и познакомитесь с подводной фауной»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Иркутску: от древности до современности
Иркутск - город с богатой историей и культурой. Присоединяйтесь к экскурсии и узнайте, чем славится этот сибирский город
Начало: Г. Иркутск, площадь им. Кирова
«Что включено • экскурсия об Иркутске и Восточной Сибири • знакомство с детинцем города • осмотр трех знаковых церквей Иркутска • прогулка по главной площади города • посещение центральных улиц - Карла Маркса, Ленина, Б»
Расписание: начало экскурсии - по договоренности
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в музей «Тальцы» из Листвянки
Познакомьтесь с культурой народов Прибайкалья в этномузее «Тальцы». В программе: осмотр экспозиций, рассказ о жизни и традициях, обед в трактире
Начало: Пос. Листвянка
Расписание: круглогогично
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
от 7 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений17 августа 2024Забрали от отеля, везде покатали, все показали, все рассказали, вернули к отелю! Тамара отличный экскурсовод! Ни на минуту не дала заскучать, знает все про Байкал и окрестности! Найдутся ответы на любые вопросы) Рекомендую!
- ЕЕкатерина13 июля 2024Нам не очень повезло с погодой. Моросил мелкий дождик. Мы побывали в Тальцах, в музее Листвянки и на камне Черкесского.
- ИИрина12 января 2024Замечательный гид Тамара!!! всегда была на связи, вовремя забрала нас из отеля. Мы были с дочкой легко одеты - Тамара
- ЛЛюба5 октября 2023Идеальный Байкал - поселок Порт-Байкал (+ п. Листвянка)Это было просто нереально! Показали самые красивые места поселка Порт-Байкал, рассказали историю, легенды и все о флоре и фауне Байкала. Очень довольна экскурсией
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в сентябре 2024
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