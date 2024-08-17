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Канатная дорога была вся в тумане, ощущение, когда на высоте плывешь в тумане и навстречу выплывают деревья и цветочные поляны, волшебно. Организация была точной, гид Евгений нам провел подробную и интересную экскурсию по всем этим местам, отвечал на вопросы, ощущалась его любовь и бережное отношение к Байкалу. Мы провели прекрасный и насыщенный день на Байкале и очень благодарны гиду и организаторам. Спасибо!