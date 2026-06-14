Идеальное время для водной прогулки в Листвянке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, что позволяет комфортно наслаждаться видами и активностями на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать холод и ограниченные возможности для активного отдыха.

Представьте идеальный день на Байкале: он начинается с посещения музея «Тальцы», где вы узнаете о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов.Ажурные изразцы деревянного зодчества, крестьянские усадьбы и каскад водяных

мельниц откроют вам нетуристическую сторону Листвянки. Далее, озерный аквариум раскроет сокровища Байкала: вы понаблюдаете за нерпами и узнаете о подводной фауне озера. Исследование глубин Байкала на модели батискафа добавит экзотики в ваше приключение. Активно-созерцательный отдых начнется с прогулки по набережной, подъема к камню Черского с великолепными видами и, по вашему желанию, прокатится на каяках или лошадях. Все организационные детали, включая трансфер из отеля, уже продуманы, чтобы вы могли насладиться каждым моментом. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и познание Байкала во всех его проявлениях

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ажурные изразцы

Сначала мы приоткроем нетуристическую сторону Листвянки. Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества 17–20 веков в музее под открытым небом «Тальцы». Узнаете о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья. Увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров.

Сокровища Байкала

Байкал — озеро, у которого есть музей. Осматривая огромные аквариумы, связанные с озером трубопроводом, вы познакомитесь с подводной фауной. Понаблюдаете за нерпами, гигантскими омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. Вы сможете погрузиться в глубины Байкала на модели батискафа. И даже, если захотите, воплотить увиденное и исследовать дно в компании опытных дайверов.

Активно-созерцательный отдых

После посещения аквариума мы прогуляемся по набережной посёлка Листвянка, прокатимся на подъёмнике до камня Черского, где поговорим о знаменитом учёном и полюбуемся видом на исток Ангары, мыс Баранчик и порт Байкал. А, может, прокатимся на каяках, катерах или даже лошадях— решать вам!

Организационные детали

Трансфер из вашего отеля включён в стоимость экскурсии

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы