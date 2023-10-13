Какой день на Байкале можно назвать идеальным? Наверняка он должен включать увлекательный культурно-исторический экскурс. Немного экзотики: посещение озёрного аквариума и приобщение к мистическим верованиям коренных народов. Немного драйва: прогулки на каяках, лошадях и даже хаски. Ну и конечно, живописные уголки байкальской природы. Именно такой день мы вам и предложим!

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Описание

Что вас ожидает

Ажурные изразцы

Сначала мы приоткроем нетуристическую сторону Листвянки. Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества 17–20 веков в музее под открытым небом «Тальцы». Узнаете о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья. Увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров.

Сокровища Байкала

Байкал — озеро, у которого есть музей. Осматривая огромные аквариумы, связанные с озером трубопроводом, вы познакомитесь с подводной фауной. Понаблюдаете за нерпами, гигантскими омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. Вы сможете погрузиться в глубины Байкала на модели батискафа. И даже, если захотите, воплотить увиденное и исследовать дно в компании опытных дайверов.

Активно-созерцательный отдых

После посещения аквариума мы прогуляемся по набережной посёлка Листвянка, прокатимся на подъёмнике до камня Черского, где поговорим о знаменитом учёном и полюбуемся видом на исток Ангары, мыс Баранчик и порт Байкал. А, может, прокатимся на каяках, катерах или даже лошадях— решать вам!

Организационные детали

Трансфер из вашего отеля включён в стоимость экскурсии

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы