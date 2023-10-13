Ваш лучший день на Байкале

Исследовать Листвянку, погрузиться на дно озера и покататься на каяках или хаски

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Ответы на вопросы
Какой день на Байкале можно назвать идеальным? Наверняка он должен включать увлекательный культурно-исторический экскурс.

Немного экзотики: посещение озёрного аквариума и приобщение к мистическим верованиям коренных народов. Немного драйва: прогулки на каяках, лошадях и даже хаски. Ну и конечно, живописные уголки байкальской природы. Именно такой день мы вам и предложим!
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ажурные изразцы

Сначала мы приоткроем нетуристическую сторону Листвянки. Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества 17–20 веков в музее под открытым небом «Тальцы». Узнаете о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья. Увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров.

Сокровища Байкала

Байкал — озеро, у которого есть музей. Осматривая огромные аквариумы, связанные с озером трубопроводом, вы познакомитесь с подводной фауной. Понаблюдаете за нерпами, гигантскими омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. Вы сможете погрузиться в глубины Байкала на модели батискафа. И даже, если захотите, воплотить увиденное и исследовать дно в компании опытных дайверов.

Активно-созерцательный отдых

После посещения аквариума мы прогуляемся по набережной посёлка Листвянка, прокатимся на подъёмнике до камня Черского, где поговорим о знаменитом учёном и полюбуемся видом на исток Ангары, мыс Баранчик и порт Байкал. А, может, прокатимся на каяках, катерах или даже лошадях— решать вам!

Организационные детали

  • Трансфер из вашего отеля включён в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в музей «Тальцы» — 300 руб/ /чел.
  • Входной билет в музей Байкала — 410 руб. /чел.
  • Проезд в обе стороны на подъемнике к камню Черского — 400 руб. /чел.
  • Также по желанию возможна прогулка на катере (1 час) — 1700 руб. /чел, поездка на каяках, конях — 6000 руб., дайвинг — от 7000 руб, катание на хаски — от 1700 руб. /чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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