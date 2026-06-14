мельниц откроют вам нетуристическую сторону Листвянки.
Далее, озерный аквариум раскроет сокровища Байкала: вы понаблюдаете за нерпами и узнаете о подводной фауне озера. Исследование глубин Байкала на модели батискафа добавит экзотики в ваше приключение.
Активно-созерцательный отдых начнется с прогулки по набережной, подъема к камню Черского с великолепными видами и, по вашему желанию, прокатится на каяках или лошадях.
Все организационные детали, включая трансфер из отеля, уже продуманы, чтобы вы могли насладиться каждым моментом. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и познание Байкала во всех его проявлениях
Идеальное время для водной прогулки в Листвянке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, что позволяет комфортно наслаждаться видами и активностями на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать холод и ограниченные возможности для активного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей под открытым небом «Тальцы»
Казанская церковь Илимского острога
Спасская проезжая башня
Каскад водяных мельниц
Музей Байкала
Камень Черского
Описание экскурсии
Ажурные изразцы
Сначала мы приоткроем нетуристическую сторону Листвянки. Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества 17–20 веков в музее под открытым небом «Тальцы». Узнаете о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья. Увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров.
Сокровища Байкала
Байкал — озеро, у которого есть музей. Осматривая огромные аквариумы, связанные с озером трубопроводом, вы познакомитесь с подводной фауной. Понаблюдаете за нерпами, гигантскими омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. Вы сможете погрузиться в глубины Байкала на модели батискафа. И даже, если захотите, воплотить увиденное и исследовать дно в компании опытных дайверов.
Активно-созерцательный отдых
После посещения аквариума мы прогуляемся по набережной посёлка Листвянка, прокатимся на подъёмнике до камня Черского, где поговорим о знаменитом учёном и полюбуемся видом на исток Ангары, мыс Баранчик и порт Байкал. А, может, прокатимся на каяках, катерах или даже лошадях— решать вам!
Организационные детали
Трансфер из вашего отеля включён в стоимость экскурсии
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Входной билет в музей «Тальцы» — 300 руб/ /чел.
Входной билет в музей Байкала — 410 руб. /чел.
Проезд в обе стороны на подъемнике к камню Черского — 600 руб. /чел.
Также по желанию возможна прогулка на катере (1 час) — 11 000 руб. /катер, поездка на каяках, конях — 6000 руб., дайвинг — от 7000 руб, катание на хаски — от 2800 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Листвянке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1836 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу читать дальшеуменьшить
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
это был действительно наш лучший день в Листвянке - полное соответствие названию) пусть - так совпало - это был и наш первый день в Листвянке, это не умаляет той феерии читать дальшеуменьшить
чувств, которые мы в тот день испытали! нам есть, с чем сравнивать, и эта поездка получилась одной из самых насыщенных и интересных. наш гид Евгений - квинтэссенция понятия «человек на своем месте», его познания во всех возможных областях настолько обширны, что уже кажутся просто безграничными) прибавьте к этому его азарт поделиться знаниями и любовью к Байкалу, а вместе с этим желание создать максимально комфортные условия = в итоге мы получили фантастический день на Байкале, прониклись красотой и силой, влюбились в эти края. мечтаем вернуться! большое спасибо!!! ПС пишу эти строки спустя почти 4 месяца, а впечатления свежи и ярки)
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Ю
Юлия
С Евгением было потрясающе интересно, экспертно и размеренно. Слышал наши пожелания, подарил незабываемые воспоминания. Еще раз спасибо!
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Stanislav
отличная экскурсия в Листвянку рекомендую гида Илью
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Марина
Очень умный и начитанный гид, всю дорогу провели за интересным разговором
Все было спланировано по времени до минуты, успели покататься на хивусе, сходить в нерпинарий.
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Гульшат
Замечательная экскурсия! Грамотный гид! Увидели ВСЕ-ВСЕ!!!! Спасибо большой Евгению, а вашей компании успехов и процветания!!!
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А
Александр
все просто очень отлично,отдельное спасибо гиду Илья знает свое дело на 1000%%%