Исследовать Листвянку, погрузиться на дно озера и покататься на каяках или хаски
Немного экзотики: посещение озёрного аквариума и приобщение к мистическим верованиям коренных народов. Немного драйва: прогулки на каяках, лошадях и даже хаски. Ну и конечно, живописные уголки байкальской природы. Именно такой день мы вам и предложим!
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Описание
Что вас ожидает
Ажурные изразцы
Сначала мы приоткроем нетуристическую сторону Листвянки. Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества 17–20 веков в музее под открытым небом «Тальцы». Узнаете о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья. Увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров.
Сокровища Байкала
Байкал — озеро, у которого есть музей. Осматривая огромные аквариумы, связанные с озером трубопроводом, вы познакомитесь с подводной фауной. Понаблюдаете за нерпами, гигантскими омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. Вы сможете погрузиться в глубины Байкала на модели батискафа. И даже, если захотите, воплотить увиденное и исследовать дно в компании опытных дайверов.
Активно-созерцательный отдых
После посещения аквариума мы прогуляемся по набережной посёлка Листвянка, прокатимся на подъёмнике до камня Черского, где поговорим о знаменитом учёном и полюбуемся видом на исток Ангары, мыс Баранчик и порт Байкал. А, может, прокатимся на каяках, катерах или даже лошадях— решать вам!
Организационные детали
- Трансфер из вашего отеля включён в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в музей «Тальцы» — 300 руб/ /чел.
- Входной билет в музей Байкала — 410 руб. /чел.
- Проезд в обе стороны на подъемнике к камню Черского — 400 руб. /чел.
- Также по желанию возможна прогулка на катере (1 час) — 1700 руб. /чел, поездка на каяках, конях — 6000 руб., дайвинг — от 7000 руб, катание на хаски — от 1700 руб. /чел
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.