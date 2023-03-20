Листвянка и Тальцы
Тур в Тальцы с заездом в Листвянку. Тальцы — архитектурно — этнографический музей. Уникальное собрание памятников истории Иркутской области и Байкала. Подъем на фуникулере с красивейшим видом с горы, где откроется прекрасный вид на озеро Байкал. Индивидуальный тур и трансфер на комфортабельном автомобиле.
Ближайшие даты:
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Листвянка
- Этнографический музей Тальцы
- Прогулка на фуникулере
- Пик Черского
- Озеро Байкал
- Рыбный и сувенирный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы увидите быт, познакомитесь с культурой и ощутите на себе весь дух того времени народов Прибайкалья.
Сможете поработать и пощупать инструменты, которыми строили и работали наши предки, побываете в настоящих острогах построенных более 300 лет назад и увидите быт того времени
Посетим Байкальский лимнологический музей - где узнаете про уникальность озера Байкал и его обитателей
Прогулка по парку на пик Черского (подъем на гору).
Посещение уличного сувенирного рынка и набережная Байкала
Любой день по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты
- Программа в тальцах
- Билеты на подъёмник в одну сторону
- Трансфер
- Бесплатная вода
- Что не входит
- Сувенирка
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день по запросуЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Одежда по погоде, частые ветра.
- Наличные для сувениров.
- Перекус.
- ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ефремова
20 мар 2023
13.03.2023 посетила экскурсию «Тальцы + Листвянка». Поездка получилась чудесная! Комфортно, с отличным настроением. Спасибо гидам! Не торопили, давали время погулять и пофоткаться, посетили все музеи! Впечатления прекрасные)))) Обязательно попробуйте местную рыбу, и покупайте сувениры (хороший выбор и небольшая цена).
Ф
Федорова
6 янв 2023
Все очень понравилось!!!! Природа красоты неописуемо!!! Гид профессионал! Сервис отличный, всем рекомендую Спутник. Понравилось все!!! ♥️🥰
М
Марина
10 ноя 2022
Благодаря гиду Вячеславу провела хороший насыщенный впечатлениями день. Вячеслав еще и вкусным чаем угощает! Всем рекомендую!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Листвянки
Индивидуальные
Необычные
На весь день
Обзорные
Популярные места
Природа и пейзажи
Похожие туры из Листвянки
Индивидуальная
14 часов
Тур в Бугульдейку из Листвянки
Ваш отель в Листвянке
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
22 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
14 часов
Ольхон: групповая однодневная экскурсия (с Иркутска / Листвянки)
В отеле или аэропорту Иркутска
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
12 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Лучший день в Листвянке
По договоренности
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
13 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании