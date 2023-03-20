Вы увидите быт, познакомитесь с культурой и ощутите на себе весь дух того времени народов Прибайкалья.

Сможете поработать и пощупать инструменты, которыми строили и работали наши предки, побываете в настоящих острогах построенных более 300 лет назад и увидите быт того времени

Посетим Байкальский лимнологический музей - где узнаете про уникальность озера Байкал и его обитателей

Прогулка по парку на пик Черского (подъем на гору).

Посещение уличного сувенирного рынка и набережная Байкала