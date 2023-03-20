Листвянка и Тальцы (Все включено)

Листвянка и Тальцы

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Тур в Тальцы с заездом в Листвянку. Тальцы — архитектурно — этнографический музей. Уникальное собрание памятников истории Иркутской области и Байкала. Подъем на фуникулере с красивейшим видом с горы, где откроется прекрасный вид на озеро Байкал. Индивидуальный тур и трансфер на комфортабельном автомобиле.
Листвянка и Тальцы (Все включено)
Листвянка и Тальцы (Все включено)
Листвянка и Тальцы (Все включено)
Листвянка и Тальцы (Все включено)
Листвянка и Тальцы (Все включено)
Листвянка и Тальцы (Все включено)
Листвянка и Тальцы (Все включено)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Листвянка
  • Этнографический музей Тальцы
  • Прогулка на фуникулере
  • Пик Черского
  • Озеро Байкал
  • Рыбный и сувенирный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы увидите быт, познакомитесь с культурой и ощутите на себе весь дух того времени народов Прибайкалья.
Сможете поработать и пощупать инструменты, которыми строили и работали наши предки, побываете в настоящих острогах построенных более 300 лет назад и увидите быт того времени
Посетим Байкальский лимнологический музей - где узнаете про уникальность озера Байкал и его обитателей
Прогулка по парку на пик Черского (подъем на гору).
Посещение уличного сувенирного рынка и набережная Байкала

Любой день по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Программа в тальцах
  • Билеты на подъёмник в одну сторону
  • Трансфер
  • Бесплатная вода
Что не входит
  • Сувенирка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день по запросу
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Одежда по погоде, частые ветра.
  • Наличные для сувениров.
  • Перекус.
  • ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
20 мар 2023
13.03.2023 посетила экскурсию «Тальцы + Листвянка». Поездка получилась чудесная! Комфортно, с отличным настроением. Спасибо гидам! Не торопили, давали время погулять и пофоткаться, посетили все музеи! Впечатления прекрасные)))) Обязательно попробуйте местную рыбу, и покупайте сувениры (хороший выбор и небольшая цена).
Ф
6 янв 2023
Все очень понравилось!!!! Природа красоты неописуемо!!! Гид профессионал! Сервис отличный, всем рекомендую Спутник. Понравилось все!!! ♥️🥰
М
10 ноя 2022
Благодаря гиду Вячеславу провела хороший насыщенный впечатлениями день. Вячеслав еще и вкусным чаем угощает! Всем рекомендую!

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