Однодневный тур на Ольхон: путешествие в исторический и сакральный центр озера
Однодневный тур на Ольхон - идеальное решение для тех, кто хочет посетить остров, но ограничен во времени! Остров расположен в 300 км от Иркутска. Это самый большой из 26 островов на Байкале, его называют «жемчужина Байкала».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Пролив Ольхонские ворота
- Юг острова Ольхон
- Хужир, мыс Бурхан
- Байкал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ольхон - географический, исторический и сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным колоритом, духом шаманизма и древними бурятскими легендами.
Что вас ждет:
Иркутск/Листвянка:
- 6:00 отправление из Листвянки.
- 8:00 Начало экскурсии.
- Водитель на комфортном автомобиле заберет Вас из отеля, где Вы проживаете. По желанию, мы можем изменить время начала экскурсии на более подходящее Вам (для частных туров);
- Пролив "Ольхонские ворота", паромная переправа.
Пролив Ольхонские ворота разделяет материковую часть западного берега озера Байкал и южную оконечность острова Ольхон:
- 11:30 прибытие на паромную переправу, переправа на остров Ольхон.
- Юг острова Ольхон.
Мыс Кобылья голова, залив Загли, мыс Хоргой, смотровая площадка Полевой стан
в зимнее время дополнительно посещаем остров Огой и буддийскую ступу:
2:00-15:30.
Пока вы наслаждаетесь видами Ольхона, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!
Хужир, мыс Бурхан
Хужир - крупнейший населенный пункт на острове Ольхон, расположенный в центральной части острова
Мыс Бурхан (скала Шаманка) является памятником природы и считается одной из 9 святынь Азии. О нём столетиями складывались легенды, мыс почитают и сторонники шаманизма и приверженцы буддизма. На открытой площадке у мыса Бурхан установлено 13 ритуальных столбов сэргэ в часть 13 нойонов Севера:
18:30
Остановка около скульптуры Бродяга
Остановка в кафе (по желанию):
21:30 прибытие в Листвянку.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортном автомобиле по маршруту экскурсии
- Услуги гида
- Обед
- Билеты в Национальный парк
- Что не входит
- Ужин 600 рублей/человек
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В отеле или аэропорту ИркутскаЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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