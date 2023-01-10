После встречи в аэропорту Иркутска, сразу же доставим вас на берег Священного озера Байкал.
На этом побережье он ещё не замерзает: вы увидите, как тёмно-синие волны бьются о камни, создавая обледенелые фигуры.
Расположимся в посёлке Листвянка, в уютном отеле “Крестовая падь” и отправимся на нашу первую экскурсию в этом путешествии.
Мы обязательно посетим аутентичный местный рынок, где высоко в воздухе летают сочные, разжигающие аппетит, ароматы копченых байкальских рыб, таких как омуль и голомянка.
Затем мы отправимся в Лимнологический музей, где познакомимся с интересной историей и легендами таинственного озера.
А после вас ждёт подъём к смотровой площадке на канатной дороге, где мы все вместе насладимся обворожительным видами заснеженных горных вершин и глубоким синим зеркалом северного моря.
Вкусный обед, и вы отправитесь в увлекательную поездку в упряжке с сибирскими ездовыми собаками хаски в усадьбе Тюрюминых.
Когда душа требует отдыха и воссоединения с природой – катания в упряжке по зимнему лесу станет настоящим наслаждением и довольно ярким событием в вашей жизни!
Питание включено: ужин.
Завтракаем и отправляемся изучать и покорять новые локации зимнего Байкала!
В комфорте мы доедем до Малого Моря, откуда переправимся на хивусе по льду Байкала к острову Ольхон.
В дороге вы увидите потрясающее и редкое явление: сокуи или ледяные наплески на прибрежных склонах.
Перед вами так же предстанут замысловатые фигуры, ледяные пещеры и гроты.
На контрасте с прозрачным синим льдом создаётся тот самый чарующий пейзаж – именно ради него сюда съезжаются travel-блогеры со всего мира.
После заселения в отель на острове Ольхон вместе отправимся во впечатляющую обзорную экскурсию по Хужиру.
Во время прогулки вы увидите Шаманку – это священная скала, одна из девяти главных святынь Азии.
Она величественно стоит в окружении прозрачных льдов и открывающихся перед вами северных панорам.
Здесь до сих пор местные шаманы проводят настоящие обряды.
После яркой и полной на впечатления прогулки вас ждёт вкусный и сытный ужин, горячая сибирская баня и обмен впечатлениями в большой, тёплой и уютной компании.
Питание включено: завтрак, ужин.
Заряжайтесь по полной в этот день, ведь он вновь будет наполнен яркими впечатлениями, до изумления красивыми локациями и завораживающими дух эмоциями!
После плотного завтрака мы отправляемся на место, которое покорит настоящих ценителей энергетически заряженных, «сильных» мест.
Мыс Хобой пропитан древней энергетикой шаманских обрядов и старинными легендами давних предков.
Это самая северная и захватывающая дух точка острова.
Отсюда вы увидите невероятную панораму на Байкальские обледенелые просторы и длинный горный хребет противоположного берега.
Мы словно побываем на краю мира!
Когда вернёмся в отель – будет возможность расслабиться и отдохнуть, а после поужинать в одном из самых аутентичных заведений на Ольхоне.
Здесь мы отведаем горячий обед из блюд национальной кухни, ароматный рождественский глинтвейн, традиционные десерты Сибири, сделанные из таежных ягод и мёда с пасеки.
К концу дня мы будем пробовать травяной чай, играть в настольные игры, делиться впечатлениями, слушать таинственные и загадочные легенды и верования про древний остров и всё сильнее проникаться духом Рождества.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Сегодня нас ждёт насыщенный на впечатления день – мы узнаём множество нового о южной части острова Ольхон!
Все самые интересные локации, смотровые площадки и изумительные панорамы будут нашими в этот день!
На одной из локаций"Кобылья голова" нам удастся подобраться к самой высокой точке, откуда открываются захватывающие дух виды на прозрачный хрустальный лёд Ольхонского пролива.
Также мы не оставим без внимания Тажеранские степи и долину Духов.
Эта локация стала одной из любимейших среди наших гостей!
Как мы говорили ранее – весь остров пропитан мощной энергетикой, а особенно сильны места, в которых мы побываем.
Наступил светлый праздник Рождества!
Ближе к вечеру устроим тёплые дружеские посиделки на террасе отеля с панорамным видом!
Все полученные впечатления мы отметим за гастрономическим ужином: продегустируем крепкие Байкальские настойки, глинтвейн и чаи на таёжных травах.
Встретим Рождество в кругу уже таких близких людей: обсудим впечатления от путешествия, обменяемся подарками.
Будем много общаться, петь и развлекаться.
Этот вечер станет ярким завершением всего нашего путешествия!
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Как и все хорошее – наше яркое и насыщенное приключение подходит к концу.
Мы тепло прощаемся и отвозим вас в аэропорт, где уже отдохнувшие и счастливые вы полетите домой!
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека при группе 15 человек, в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|скидка для детей
до 12 лет
|Обычная стоимость
|54 000
|11 000
|10%
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.
Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных домиках со всеми удобствами.
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
Обувь:
Дополнительно:
Pекомендовано:
Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.
Пожалуйста, не вносите оплату до получения подтверждения бронирования от нашего координатора и не приобретайте авиа и ж/д билеты до согласования с нашей командой выбранного Вами тура и его подтверждения.
Обычно мы встречаем всех туристов в аэропорту или на ж/д вокзале, в зависимости от времени Вашего прибытия. После получения багажа участники путешествия, в сопровождении встречающего следуют на посадку в автотранспорт. Могут быть исключения, об этом необходимо заранее договориться с менеджером, у которого вы бронируете тур.
На каждом маршруте работают опытные гиды, сопровождающие группы. По различным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) маршрут и программа тура могут быть перестроены.
Сильно просим Вас с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения Байкала. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.