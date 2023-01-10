Рождественская история на берегу Байкала

Рождество - это прекрасный праздник, который стоит провести в кругу семьи и друзей

5
3 отзыва
Рождество – это прекрасный праздник, который стоит провести в кругу семьи и друзей.

Невзирая на холода, этот день будет по-особенному тёплым! И мы проведём его вместе с вами! В канун волшебного праздника, 6 января, мы обменяемся подарками, послушаем таинственные легенды Байкала, споём любимые песни, сделаем множество изумительных фото и будем веселиться! Всё по канонам настоящего семейного праздника.
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
Прокатимся с ветерком на собачьих упряжках
Сибирская банька
Сибирская банька
Расслабимся в горячей баньке
Байкальские изыски
Байкальские изыски
Познакомимся с кухней местных народов
Ольхонские сокуи
Ольхонские сокуи
Увидим потрясающее и редкое явление
Первый лед Байкала
Первый лед Байкала
Притронемся к прозрачному и кристально-чистому льду

Программа тура по дням

1 день

Листвянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжках

После встречи в аэропорту Иркутска, сразу же доставим вас на берег Священного озера Байкал.

На этом побережье он ещё не замерзает: вы увидите, как тёмно-синие волны бьются о камни, создавая обледенелые фигуры.

Расположимся в посёлке Листвянка, в уютном отеле “Крестовая падь” и отправимся на нашу первую экскурсию в этом путешествии.

Мы обязательно посетим аутентичный местный рынок, где высоко в воздухе летают сочные, разжигающие аппетит, ароматы копченых байкальских рыб, таких как омуль и голомянка.

Затем мы отправимся в Лимнологический музей, где познакомимся с интересной историей и легендами таинственного озера.

А после вас ждёт подъём к смотровой площадке на канатной дороге, где мы все вместе насладимся обворожительным видами заснеженных горных вершин и глубоким синим зеркалом северного моря.

Вкусный обед, и вы отправитесь в увлекательную поездку в упряжке с сибирскими ездовыми собаками хаски в усадьбе Тюрюминых.

Когда душа требует отдыха и воссоединения с природой – катания в упряжке по зимнему лесу станет настоящим наслаждением и довольно ярким событием в вашей жизни!

Питание включено: ужин.

Листвянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжкахЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжкахЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжкахЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжкахЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжкахЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжках
2 день

Переправа на хивусе к острову Ольхон. Скала Шаманка. Баня

Завтракаем и отправляемся изучать и покорять новые локации зимнего Байкала!

В комфорте мы доедем до Малого Моря, откуда переправимся на хивусе по льду Байкала к острову Ольхон.

В дороге вы увидите потрясающее и редкое явление: сокуи или ледяные наплески на прибрежных склонах.

Перед вами так же предстанут замысловатые фигуры, ледяные пещеры и гроты.

На контрасте с прозрачным синим льдом создаётся тот самый чарующий пейзаж – именно ради него сюда съезжаются travel-блогеры со всего мира.

После заселения в отель на острове Ольхон вместе отправимся во впечатляющую обзорную экскурсию по Хужиру.

Во время прогулки вы увидите Шаманку – это священная скала, одна из девяти главных святынь Азии.

Она величественно стоит в окружении прозрачных льдов и открывающихся перед вами северных панорам.

Здесь до сих пор местные шаманы проводят настоящие обряды.

После яркой и полной на впечатления прогулки вас ждёт вкусный и сытный ужин, горячая сибирская баня и обмен впечатлениями в большой, тёплой и уютной компании.

Питание включено: завтрак, ужин.

Переправа на хивусе к острову Ольхон. Скала Шаманка. БаняПереправа на хивусе к острову Ольхон. Скала Шаманка. БаняПереправа на хивусе к острову Ольхон. Скала Шаманка. БаняПереправа на хивусе к острову Ольхон. Скала Шаманка. БаняПереправа на хивусе к острову Ольхон. Скала Шаманка. Баня
3 день

Мыс Хобой. Обед из блюд национальной кухни

Заряжайтесь по полной в этот день, ведь он вновь будет наполнен яркими впечатлениями, до изумления красивыми локациями и завораживающими дух эмоциями!

После плотного завтрака мы отправляемся на место, которое покорит настоящих ценителей энергетически заряженных, «сильных» мест.

Мыс Хобой пропитан древней энергетикой шаманских обрядов и старинными легендами давних предков.

Это самая северная и захватывающая дух точка острова.

Отсюда вы увидите невероятную панораму на Байкальские обледенелые просторы и длинный горный хребет противоположного берега.

Мы словно побываем на краю мира!

Когда вернёмся в отель – будет возможность расслабиться и отдохнуть, а после поужинать в одном из самых аутентичных заведений на Ольхоне.

Здесь мы отведаем горячий обед из блюд национальной кухни, ароматный рождественский глинтвейн, традиционные десерты Сибири, сделанные из таежных ягод и мёда с пасеки.

К концу дня мы будем пробовать травяной чай, играть в настольные игры, делиться впечатлениями, слушать таинственные и загадочные легенды и верования про древний остров и всё сильнее проникаться духом Рождества.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Мыс Хобой. Обед из блюд национальной кухниМыс Хобой. Обед из блюд национальной кухниМыс Хобой. Обед из блюд национальной кухниМыс Хобой. Обед из блюд национальной кухниМыс Хобой. Обед из блюд национальной кухни
4 день

Южная часть острова Ольхон. Тажеранские степи. Долина Духов. Праздник Рождества. Гастрономический ужин

Сегодня нас ждёт насыщенный на впечатления день – мы узнаём множество нового о южной части острова Ольхон!

Все самые интересные локации, смотровые площадки и изумительные панорамы будут нашими в этот день!

На одной из локаций"Кобылья голова" нам удастся подобраться к самой высокой точке, откуда открываются захватывающие дух виды на прозрачный хрустальный лёд Ольхонского пролива.

Также мы не оставим без внимания Тажеранские степи и долину Духов.

Эта локация стала одной из любимейших среди наших гостей!

Как мы говорили ранее – весь остров пропитан мощной энергетикой, а особенно сильны места, в которых мы побываем.

Наступил светлый праздник Рождества!

Ближе к вечеру устроим тёплые дружеские посиделки на террасе отеля с панорамным видом!

Все полученные впечатления мы отметим за гастрономическим ужином: продегустируем крепкие Байкальские настойки, глинтвейн и чаи на таёжных травах.

Встретим Рождество в кругу уже таких близких людей: обсудим впечатления от путешествия, обменяемся подарками.

Будем много общаться, петь и развлекаться.

Этот вечер станет ярким завершением всего нашего путешествия!

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Южная часть острова Ольхон. Тажеранские степи. Долина Духов. Праздник Рождества. Гастрономический ужинЮжная часть острова Ольхон. Тажеранские степи. Долина Духов. Праздник Рождества. Гастрономический ужинЮжная часть острова Ольхон. Тажеранские степи. Долина Духов. Праздник Рождества. Гастрономический ужинЮжная часть острова Ольхон. Тажеранские степи. Долина Духов. Праздник Рождества. Гастрономический ужинЮжная часть острова Ольхон. Тажеранские степи. Долина Духов. Праздник Рождества. Гастрономический ужин
5 день

Отъезд

Как и все хорошее – наше яркое и насыщенное приключение подходит к концу.

Мы тепло прощаемся и отвозим вас в аэропорт, где уже отдохнувшие и счастливые вы полетите домой!

Питание включено: завтрак.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на Ольхоне.

Стоимость тура на 1 человека при группе 15 человек, в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместноескидка для детей
до 12 лет
Обычная стоимость54 00011 00010%

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь»

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»

База отдыха «Ольхонские терема»

3 ночи

База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.

Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных домиках со всеми удобствами.

База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»

Отель «Усадьба Бенчаровых»

3 ночи

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Отель «Усадьба Бенчаровых»Отель «Усадьба Бенчаровых»Отель «Усадьба Бенчаровых»Отель «Усадьба Бенчаровых»Отель «Усадьба Бенчаровых»Отель «Усадьба Бенчаровых»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – Листвянка, микроавтобус Mersedes
  • Трансфер Листвянка – паромная переправа на МРС, микроавтобус Mersedes
  • Трансфер паромная переправа – Хужир, УАЗы
  • Трансфер паромная переправа – Иркутск, микроавтобус Mersedes
  • Трансферы по программе
  • Проживание в Листвянке, в отеле Крестовая падь, двухместные номера категории Стандарт (1 ночь)
  • Проживание в Хужире, в отеле, двухместные номера категории Стандарт (3 ночи)
  • Обзорная экскурсия по Листвянке, посещение канатной дороги, Лимнологического музея
  • Катание на собачьих упряжках (10 минут)
  • Экскурсия на Уазе на мыс Хобой
  • Экскурсия на Уазе на юг острова Ольхон
  • Сопровождение гидом
  • Питание: 1 день – ужин, 2 день – завтрак, ужин, 3 день – завтрак, обед-пикник, ужин, 4 день – завтрак, обед-пикник, ужин, 5 день – завтрак
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано:

  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Если я путешествую один/одна?

Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.

Как организован встреча и сопровождение в туре?

Пожалуйста, не вносите оплату до получения подтверждения бронирования от нашего координатора и не приобретайте авиа и ж/д билеты до согласования с нашей командой выбранного Вами тура и его подтверждения.

Обычно мы встречаем всех туристов в аэропорту или на ж/д вокзале, в зависимости от времени Вашего прибытия. После получения багажа участники путешествия, в сопровождении встречающего следуют на посадку в автотранспорт. Могут быть исключения, об этом необходимо заранее договориться с менеджером, у которого вы бронируете тур.

На каждом маршруте работают опытные гиды, сопровождающие группы. По различным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) маршрут и программа тура могут быть перестроены.

Сильно просим Вас с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения Байкала. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Н
10 янв 2023
Хочу выразить благодарность за прекрасную организацию, обратную связь, нареканий нет, маршруты экскурсий удобные, транспорт подготовлен, гид квалифицированный и весёлый 😊😊
Размещение в первый день было неудачное (холодная комната) проблема была решена при обращении на ресепшн мгновенно, в общем всем довольны
Д
10 янв 2023
Огромное спасибо гиду Верочке, за приятную атмосферу отдыха в течении всего тура! Организация продумана до мелочей, даже долгий переезд на остров Ольхон проходил довольно легко, на комфортабельном мерседесе, с фильмами о Байкале, с остановками и развлечениями по замечательным местам Байкала.
Е
9 янв 2023
Часы можно было сверять с присланным заранее графиком. Водитель был милым, улыбчивым, пунктуальным и крайне интеллигентным человеком. Все договоренности выполнены без единой претензии. А я путешественник со стажем. Приятно удивлена, честно сказать. Девочки организаторы и гид - всем пять баллов с плюсом.

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