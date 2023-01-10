1 день

Листвянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжках

После встречи в аэропорту Иркутска, сразу же доставим вас на берег Священного озера Байкал.

На этом побережье он ещё не замерзает: вы увидите, как тёмно-синие волны бьются о камни, создавая обледенелые фигуры.

Расположимся в посёлке Листвянка, в уютном отеле “Крестовая падь” и отправимся на нашу первую экскурсию в этом путешествии.

Мы обязательно посетим аутентичный местный рынок, где высоко в воздухе летают сочные, разжигающие аппетит, ароматы копченых байкальских рыб, таких как омуль и голомянка.

Затем мы отправимся в Лимнологический музей, где познакомимся с интересной историей и легендами таинственного озера.

А после вас ждёт подъём к смотровой площадке на канатной дороге, где мы все вместе насладимся обворожительным видами заснеженных горных вершин и глубоким синим зеркалом северного моря.

Вкусный обед, и вы отправитесь в увлекательную поездку в упряжке с сибирскими ездовыми собаками хаски в усадьбе Тюрюминых.

Когда душа требует отдыха и воссоединения с природой – катания в упряжке по зимнему лесу станет настоящим наслаждением и довольно ярким событием в вашей жизни!

Питание включено: ужин.