1 день

Листвянка - визитная карточка Байкала

Вас встретит гид, который будет с Вами в течение всего путешествия.



На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, откуда берёт начало река Ангара.

По пути Вы посетите архитектурный музей, где собраны деревянные строения 18-го века и воссоздан быт местных жителей. Обед в аутентичной атмосфере.



По приезду в Листвянку разместимся в гостинице.

Вечером – посещение уникального музея о Байкале, аквариумов с нерпами, и подъём по канатной дороге на вершину с прекрасной панорамой на исток Ангары.



Ужин в гостинице.

Размещение: «Легенда Байкала»/ «Усадьба Демидова», номер стандарт, двухместное размещение;

Питание включено: ужин.