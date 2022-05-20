Вас встретит гид, который будет с Вами в течение всего путешествия.
На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, откуда берёт начало река Ангара.
По пути Вы посетите архитектурный музей, где собраны деревянные строения 18-го века и воссоздан быт местных жителей. Обед в аутентичной атмосфере.
По приезду в Листвянку разместимся в гостинице.
Вечером – посещение уникального музея о Байкале, аквариумов с нерпами, и подъём по канатной дороге на вершину с прекрасной панорамой на исток Ангары.
Ужин в гостинице.
Размещение: «Легенда Байкала»/ «Усадьба Демидова», номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: ужин.
Этот день посвящён грандиозному архитектурно-ландшафтному памятнику – Кругобайкальской железной дороге, проложенной в прибрежных скалах.
Экскурсия проводится на поезде или на корабле.
Во время экскурсии вы увидите более 200 тоннелей, мостов, галерей времен царской России.
В пути остановимся для осмотра самых интересных сооружений.
Обед.
Поезд прибывает в Слюдянку – посёлок на южном берегу Байкала.
Здесь вас встретит вокзал, сделанный полностью из мрамора.
А на ночь мы остановимся в отеле у подножия величественных Саянских гор, в посёлке Аршан (либо в городе Слюдянка).
Размещение: «Иркут»/ «Аршан», номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
После завтрака, вдохнув горный воздух полной грудью, мы отправимся дегустировать минеральные воды, бьющие прямо из недр.
Источники расположены близко друг к другу, но вода в каждом из них абсолютно разная по вкусу.
Рядом с минеральными родниками горная река шумит десятиметровым водопадом.
А в стороне расположился буддийский храм – дацан.
Всё это великолепие мы посетим до обеда.
А после Вы отдохнёте в термальных ваннах, расположенных на открытом воздухе так, чтобы созерцать панораму горных хребтов и зелёной долины.
Трансфер в Байкальск, размещение, ужин.
Размещение: «Маргобай», номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, ужин.
Настала пора прощаться с югом Байкала, но это не конец путешествия.
Вас ждёт многоликий восточный берег великого озера.
Мы отправимся в Улан-Удэ (на поезде или на автотранспорте).
Забайкалье интересно не только природой, но и богатой историей.
Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус.
Во второй половине дня мы отправимся в гости к староверам* – людям, сохранившим в своих деревнях обычаи и уклад жизни трёхсотлетней давности.
Вы посетите краеведческий музей, старорусский храм, где священники читают молитвы по 300-летним церковным книгам.
За ужином отведаете национальные русские блюда староверов в аутентичной обстановке и поучаствуете в развлекательной программе с песнями и играми.
По возвращении – прогулка-экскурсия по вечернему Улан-Удэ.
*экскурсия к староверам проводится только для групп от 10-15 человек, если группа не набралась, то этой экскурсии не будет.
Размещение: «Бурятия», номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, ужин.
Утро этого дня посвящено буддизму.
Вы побываете в Иволгинском дацане – центре российского буддизма.
Это огромный комплекс, где можно узнать всё об учении Будды.
Но пора возвращаться к Байкалу.
После сытного обеда мы направимся на восточный берег озера – в посёлок Усть-Баргузин.
Живописная дорога пролегает через Баргузинский хребет.
По пути вы посетите Сретенский женский монастырь.
По приезду – размещение в гостевом доме с удобствами и ужин.
Прогулка на берег Байкала.
Размещение: Гостевой дом п. Усть-Баргузин, номер эконом, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, ужин.
Нас ждёт экскурсия в Баргузинскую долину*.
Это внедорожное приключение по живописной горной долине реки Баргузин вдали от цивилизации.
Чего здесь только нет: каменные сады, озёрно-болотный комплекс – царство журавлей, древние наскальные рисунки.
Первозданная природа в обрамлении гор запомнится надолго.
Обед в семье местных жителей в деревне Суво.
Поездка продлится до вечера, когда уставших, но полных впечатлений, джипы привезут вас обратно на Байкал.
*полная кольцевая экскурсия в Баргузинскую долину проводится только для группы 15 человек. Если группа не набралась, то будет проведена экскурсия в Баргузинскую долину только до храма богини Янжимы.
Размещение: Гостевой дом, номер эконом, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Исследование восточного берега Байкала продолжается.
И герой этого дня – Чивыркуйский залив – место обитания множества птиц.
Второй по величине на озере Байкал – Чивыркуйский залив живописен песчаными бухтами, скальными утёсами и островами.
На автомобиле вас доставят к берегу залива, где пересадят на катер, чтобы добраться к самым укромным местам.
Вы побываете в бухте “Змеиная”, где искупаетесь в термальных источниках.
А также во множестве других, менее известных, но не менее красивых бухт этого большого залива.
Обед готовим на костре.
Поездка рассчитана на весь день.
Размещение: Гостевой дом, номер эконом, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Знаменательное событие этого путешествия – пересечение Байкала.
После хорошего завтрака мы садимся на корабль и отправляемся в плавание.
Байкал только называется озером.
Но по характеру – настоящее море.
Нам предстоит пройти около 80 км. по воде.
В пути будем любоваться красотами Байкала.
А якорь мы бросим вечером этого же дня на острове Ольхон – сердце Байкала.
Разместимся в комфортном туристическом комплексе посёлка Хужир.
Закат вы встретите, созерцая знаменитую скалу Шаманку.
Размещение: «Усадьба Бенчарова», номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, ужин.
Сегодня вы побываете на краю земли – так выглядит крайний северный мыс острова, называемый Хобой.
Берег острова на всём протяжении обрывается крутыми скальными уступами в море.
Но выше всего утёсы поднимаются на севере острова, куда мы и поедем на внедорожниках.
Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Прекрасные виды будут сопровождать вас всю поездку и на многих мысах мы будем останавливаться, чтобы всё запечатлеть.
Обед на костре дополнит ощущение единства с природой.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Вернёмся в гостиницу мы уже ближе к вечеру.
Но у вас останется время для вечерней прогулки и покупки сувениров.
Размещение: «Усадьба Бенчарова», номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
После завтрака посадка в комфортный автомобиль, который доставит Вас в Иркутск.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице.
Отправляемся на экскурсию по историческому центру Иркутска.
В завершении прогулки Вас ждёт ужин.
Размещение: «Ангара», номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в отеле.
Размещение стандарт + эконом. Двухместное размещение в номерах стандарт – 7 ночей, в гостях у местных жителей – 3 ночи.
Доплата за одноместное размещение – 1 500 рублей/день.
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Отель «Иркут» расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.
К услугам гостей гостиницы, расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.
Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Размещение в гостевом доме с удобствами. Номер эконом, двухместное размещение.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Детям предоставляется скидка 10% при размещении в одном номере с двумя родителями.