Половина озера Байкал за 10 дней

Невероятно интересный тур с посещением западного и восточного берегов Байкала

5
3 отзыва
Невероятно интересный тур с посещением западного и восточного берегов Байкала!
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Ближайшие даты:
17
июл
7
авг
28
авг
10
сен

Что вас ожидает 🤩

Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Увидим более 200 тоннелей, мостов, галерей времен царской России, а также остановимся для осмотра самых интересных сооружений
Магия Ольхона
Магия Ольхона
Увидим знаменитую скалу Шаманку и побываем на "краю земли"
Целебные источники Аршана
Целебные источники Аршана
Отправимся дегустировать минеральные воды Аршана
Иволгинский дацан
Иволгинский дацан
Побываем в центре российского буддизма, где можно узнать всё об учении Будды
Баргузинская долина
Баргузинская долина
Нас ждет внедорожное приключение по живописной горной долине реки Баргузин вдали от цивилизации
Гостеприимство Бурятии
Гостеприимство Бурятии
Отправимся в Улан-Удэ в гости к староверам – людям, сохранившим в своих деревнях обычаи и уклад жизни трёхсотлетней давности

Программа тура по дням

1 день

Листвянка - визитная карточка Байкала

Вас встретит гид, который будет с Вами в течение всего путешествия.

На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, откуда берёт начало река Ангара.

По пути Вы посетите архитектурный музей, где собраны деревянные строения 18-го века и воссоздан быт местных жителей. Обед в аутентичной атмосфере.

По приезду в Листвянку разместимся в гостинице.

Вечером – посещение уникального музея о Байкале, аквариумов с нерпами, и подъём по канатной дороге на вершину с прекрасной панорамой на исток Ангары.

Ужин в гостинице.

Размещение: «Легенда Байкала»/ «Усадьба Демидова», номер стандарт, двухместное размещение;

Питание включено: ужин.

Листвянка - визитная карточка БайкалаЛиствянка - визитная карточка БайкалаЛиствянка - визитная карточка БайкалаЛиствянка - визитная карточка Байкала
2 день

Кругобайкальская железная дорога

Этот день посвящён грандиозному архитектурно-ландшафтному памятнику – Кругобайкальской железной дороге, проложенной в прибрежных скалах.

Экскурсия проводится на поезде или на корабле.

Во время экскурсии вы увидите более 200 тоннелей, мостов, галерей времен царской России.

В пути остановимся для осмотра самых интересных сооружений.

Обед.

Поезд прибывает в Слюдянку – посёлок на южном берегу Байкала.

Здесь вас встретит вокзал, сделанный полностью из мрамора.

А на ночь мы остановимся в отеле у подножия величественных Саянских гор, в посёлке Аршан (либо в городе Слюдянка).

Размещение: «Иркут»/ «Аршан», номер стандарт, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
3 день

Аршан - целебные источники

После завтрака, вдохнув горный воздух полной грудью, мы отправимся дегустировать минеральные воды, бьющие прямо из недр.

Источники расположены близко друг к другу, но вода в каждом из них абсолютно разная по вкусу.

Рядом с минеральными родниками горная река шумит десятиметровым водопадом.

А в стороне расположился буддийский храм – дацан.

Всё это великолепие мы посетим до обеда.

А после Вы отдохнёте в термальных ваннах, расположенных на открытом воздухе так, чтобы созерцать панораму горных хребтов и зелёной долины.

Трансфер в Байкальск, размещение, ужин.

Размещение: «Маргобай», номер стандарт, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, ужин.

Аршан - целебные источникиАршан - целебные источникиАршан - целебные источникиАршан - целебные источники
4 день

В гости к староверам. Улан-Удэ

Настала пора прощаться с югом Байкала, но это не конец путешествия.

Вас ждёт многоликий восточный берег великого озера.

Мы отправимся в Улан-Удэ (на поезде или на автотранспорте).

Забайкалье интересно не только природой, но и богатой историей.

Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус.

Во второй половине дня мы отправимся в гости к староверам* – людям, сохранившим в своих деревнях обычаи и уклад жизни трёхсотлетней давности.

Вы посетите краеведческий музей, старорусский храм, где священники читают молитвы по 300-летним церковным книгам.

За ужином отведаете национальные русские блюда староверов в аутентичной обстановке и поучаствуете в развлекательной программе с песнями и играми.

По возвращении – прогулка-экскурсия по вечернему Улан-Удэ.

*экскурсия к староверам проводится только для групп от 10-15 человек, если группа не набралась, то этой экскурсии не будет.

Размещение: «Бурятия», номер стандарт, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, ужин.

В гости к староверам. Улан-УдэВ гости к староверам. Улан-УдэВ гости к староверам. Улан-УдэВ гости к староверам. Улан-Удэ
5 день

Иволгинский дацан

Утро этого дня посвящено буддизму.

Вы побываете в Иволгинском дацане – центре российского буддизма.

Это огромный комплекс, где можно узнать всё об учении Будды.

Но пора возвращаться к Байкалу.

После сытного обеда мы направимся на восточный берег озера – в посёлок Усть-Баргузин.

Живописная дорога пролегает через Баргузинский хребет.

По пути вы посетите Сретенский женский монастырь.

По приезду – размещение в гостевом доме с удобствами и ужин.

Прогулка на берег Байкала.

Размещение: Гостевой дом п. Усть-Баргузин, номер эконом, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, ужин.

Иволгинский дацанИволгинский дацанИволгинский дацанИволгинский дацан
6 день

Баргузинская долина

Нас ждёт экскурсия в Баргузинскую долину*.

Это внедорожное приключение по живописной горной долине реки Баргузин вдали от цивилизации.

Чего здесь только нет: каменные сады, озёрно-болотный комплекс – царство журавлей, древние наскальные рисунки.

Первозданная природа в обрамлении гор запомнится надолго.

Обед в семье местных жителей в деревне Суво.

Поездка продлится до вечера, когда уставших, но полных впечатлений, джипы привезут вас обратно на Байкал.

*полная кольцевая экскурсия в Баргузинскую долину проводится только для группы 15 человек. Если группа не набралась, то будет проведена экскурсия в Баргузинскую долину только до храма богини Янжимы.

Размещение: Гостевой дом, номер эконом, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Баргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долина
7 день

Чивыркуйский залив

Исследование восточного берега Байкала продолжается.

И герой этого дня – Чивыркуйский залив – место обитания множества птиц.

Второй по величине на озере Байкал – Чивыркуйский залив живописен песчаными бухтами, скальными утёсами и островами.

На автомобиле вас доставят к берегу залива, где пересадят на катер, чтобы добраться к самым укромным местам.

Вы побываете в бухте “Змеиная”, где искупаетесь в термальных источниках.

А также во множестве других, менее известных, но не менее красивых бухт этого большого залива.

Обед готовим на костре.

Поездка рассчитана на весь день.

Размещение: Гостевой дом, номер эконом, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Чивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский залив
8 день

Ольхон. Скала Шаманка

Знаменательное событие этого путешествия – пересечение Байкала.

После хорошего завтрака мы садимся на корабль и отправляемся в плавание.

Байкал только называется озером.

Но по характеру – настоящее море.

Нам предстоит пройти около 80 км. по воде.

В пути будем любоваться красотами Байкала.

А якорь мы бросим вечером этого же дня на острове Ольхон – сердце Байкала.

Разместимся в комфортном туристическом комплексе посёлка Хужир.

Закат вы встретите, созерцая знаменитую скалу Шаманку.

Размещение: «Усадьба Бенчарова», номер стандарт, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, ужин.

Ольхон. Скала ШаманкаОльхон. Скала ШаманкаОльхон. Скала ШаманкаОльхон. Скала Шаманка
9 день

Путешествие на край Земли

Сегодня вы побываете на краю земли – так выглядит крайний северный мыс острова, называемый Хобой.

Берег острова на всём протяжении обрывается крутыми скальными уступами в море.

Но выше всего утёсы поднимаются на севере острова, куда мы и поедем на внедорожниках.

Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.

Прекрасные виды будут сопровождать вас всю поездку и на многих мысах мы будем останавливаться, чтобы всё запечатлеть.

Обед на костре дополнит ощущение единства с природой.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.

Вернёмся в гостиницу мы уже ближе к вечеру.

Но у вас останется время для вечерней прогулки и покупки сувениров.

Размещение: «Усадьба Бенчарова», номер стандарт, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Путешествие на край ЗемлиПутешествие на край ЗемлиПутешествие на край ЗемлиПутешествие на край Земли
10 день

Иркутск - середина Земли

После завтрака посадка в комфортный автомобиль, который доставит Вас в Иркутск.

Обед в кафе.

Размещение в гостинице.

Отправляемся на экскурсию по историческому центру Иркутска.

В завершении прогулки Вас ждёт ужин.

Размещение: «Ангара», номер стандарт, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, ужин.

Иркутск - середина ЗемлиИркутск - середина ЗемлиИркутск - середина ЗемлиИркутск - середина Земли
11 день

Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Размещение стандарт + эконом. Двухместное размещение в номерах стандарт – 7 ночей, в гостях у местных жителей – 3 ночи.

Доплата за одноместное размещение – 1 500 рублей/день.

Варианты проживания

Гостиница «Ангара»

1 ночь

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

Гостиница «Иркут»

1 ночь

Отель «Иркут» расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.

Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»

Гостевой дом «Усадьба Демидова»

1 ночь

Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.

Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.

Гостевой дом «Усадьба Демидова»Гостевой дом «Усадьба Демидова»Гостевой дом «Усадьба Демидова»Гостевой дом «Усадьба Демидова»

Гостиница «Легенда Байкала»

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.

В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.

Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»

Гостиница «Маргобай»

1 ночь

К услугам гостей гостиницы, расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Гостиница «Бурятия»

1 ночь

Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.

В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Бурятия»Гостиница «Бурятия»

Гостевой дом п. Усть-Баргузин

3 ночи

Размещение в гостевом доме с удобствами. Номер эконом, двухместное размещение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида
  • Экскурсионные услуги, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
  • Баня
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание в Иркутске до начала путешествия
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Детям предоставляется скидка 10% при размещении в одном номере с двумя родителями.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
г
20 мая 2022
Спасибо большое организаторам. Мне все сделали путевку, гостиницу, билеты на самолёт. Хочу снова с вами путешествовать.
Ж
19 мая 2022
По организации тура замечаний нет, все предельно четко, быстро, точно. Большое спасибо нашему гиду с Ирине - девушке, настолько любящей, понимающей и знающей свой край во всем (относительно истории, географии, флоры, фауны, традиций…), что радуешься за нашу молодежь и наше будущее!
А
17 мая 2022
Молодцы 👏

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