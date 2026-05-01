4 день

Прибытие. Листвянка. Водное путешествие на катере: Кругобайкальская железная дорога

08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале в 09:00-09:30 (внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).

09:30-10:30 Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и отправляемся на первое знакомство с Байкалом – едем в Листвянку.

10:30-12:00 Дорога длиной 70 км пролегает по живописному Байкальскому тракту, по горам среди густого леса, вдоль Иркутского водохранилища, в некоторых местах которого открывается вид на прекрасные заливы красавицы Ангары.

Листвянка – ворота Байкала!

Здесь в начале XVIII века возникло рыбацкое поселение среди величественных лиственниц, откуда тянулся торговый путь в Монголию и Китай через таможню и верфи, где строили легендарные ледоколы «Ангара» и «Байкал».

Уникальное место: именно из Листвянки рождается Ангара – единственная река, вытекающая из Байкала.

Посёлок уютно зажат между озером и Приморским хребтом на 5 км, а дальше – первозданная природа, доступная только пешком или по воде.

Байкальский тракт манит в неизведанное!

Экскурсия по Листвянке: при въезде в поселок обязательно сделаем остановку у Шаман камня, где вы узнаете красивую легенду об Ангаре и Енисее, посетим музей Байкала, где установлен уникальный аквариум с байкальскими обитателями, здесь мы познакомимся с милейшими нерпами, посетим Святоникольскую церковь, построенную купцом Сибиряковым в середине 19 века в знак благодарности за чудесное спасение.

14:00 Обед.

После обеда отправляемся в водное путешествие на катере: Кругобайкальская железная дорога – золотая пряжка Транссиба, техническое чудо света, стратегически важный участок пути!

Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

В нескольких местах мы сойдем на берег.

Полюбуемся уникальными сооружениями и прогуляемся по тоннелям.

Возвращение в Листвянку.

Дегустация Байкальской рыбы, такого Вы не попробуете ни в одном ресторане!

Здесь же можно приобрести сувениры и рыбу.

Возвращение в Иркутск, размещение в отеле, далее свободное время для самостоятельного ужина.

