Вас ждут дегустации локальной кухни, посещение Иркутской области и Бурятии в
Программа тура по дням
Отправление поезда
15:29 Отправление поезда из Перми.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Прибытие. Листвянка. Водное путешествие на катере: Кругобайкальская железная дорога
08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале в 09:00-09:30 (внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).
09:30-10:30 Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и отправляемся на первое знакомство с Байкалом – едем в Листвянку.
10:30-12:00 Дорога длиной 70 км пролегает по живописному Байкальскому тракту, по горам среди густого леса, вдоль Иркутского водохранилища, в некоторых местах которого открывается вид на прекрасные заливы красавицы Ангары.
Листвянка – ворота Байкала!
Здесь в начале XVIII века возникло рыбацкое поселение среди величественных лиственниц, откуда тянулся торговый путь в Монголию и Китай через таможню и верфи, где строили легендарные ледоколы «Ангара» и «Байкал».
Уникальное место: именно из Листвянки рождается Ангара – единственная река, вытекающая из Байкала.
Посёлок уютно зажат между озером и Приморским хребтом на 5 км, а дальше – первозданная природа, доступная только пешком или по воде.
Байкальский тракт манит в неизведанное!
Экскурсия по Листвянке: при въезде в поселок обязательно сделаем остановку у Шаман камня, где вы узнаете красивую легенду об Ангаре и Енисее, посетим музей Байкала, где установлен уникальный аквариум с байкальскими обитателями, здесь мы познакомимся с милейшими нерпами, посетим Святоникольскую церковь, построенную купцом Сибиряковым в середине 19 века в знак благодарности за чудесное спасение.
14:00 Обед.
После обеда отправляемся в водное путешествие на катере: Кругобайкальская железная дорога – золотая пряжка Транссиба, техническое чудо света, стратегически важный участок пути!
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
В нескольких местах мы сойдем на берег.
Полюбуемся уникальными сооружениями и прогуляемся по тоннелям.
Возвращение в Листвянку.
Дегустация Байкальской рыбы, такого Вы не попробуете ни в одном ресторане!
Здесь же можно приобрести сувениры и рыбу.
Возвращение в Иркутск, размещение в отеле, далее свободное время для самостоятельного ужина.
Малое море и остров Ольхон
Завтрак в отеле.
После завтрака отправляемся в центральную часть Байкала, в самое его сердце – на Малое море и остров Ольхон.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.
Поэтому, сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.
Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.
Отсюда открывается потрясающий вид на просторы Тажеран.
Это поистине уникальный природный комплекс.
Возраст Тажеранского массива – около 400 миллионов лет.
Это одно из самых интересных геологических мест на Байкале.
А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
Отсюда уже видны берега Байкала.
На пароме переезжаем на остров Ольхон, где нас уже ждут УАЗы – буханки, лучший вид транспорта для этой местности.
Рассаживаемся по машинам и отправляемся в путешествие по Ольхону.
Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера.
Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами, множеством легенд и приданий.
Ольхон – самый большой остров на Байкале, и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова до его центральной части – священного мыса Бурхан.
Мыс Бурхан – одну из девяти святынь Азии, вы конечно же видели на фотографиях Байкала!
Гуляем, наслаждаемся чудесным видом и обязательно загадываем самое сокровенное желание!
У Вас будет свободное время, чтоб прогуляться по Сарайскому пляжу, здесь же можно позагорать и искупаться.
Обед и ужин будет в пути.
В этот день пробуем вкуснейшую Байкальскую кухню.
Возвращение в Иркутск, свободное время.
Тункинская долина. Аршан. Пешеходная экскурсия к водопадам. Буддийский дацан «Бодхидхарма»
Ранний завтрак в отеле.
Отправляемся в Тункинскую Долину, Аршан.
Аршан – жемчужина Тункинской долины у подножия вечных Саянских гор, где сверкают снежные пики под ярким солнцем.
Здесь царят лазурное небо, густая кедровая тайга, альпийские луга с маками, лилиями и бабочками, весенний розовый багульник и зимние снежные просторы.
Горноклиматический курорт Аршан дарит здоровье: высокое солнце усиливает ультрафиолет, улучшая дыхание, насыщая кровь кислородом, нормализуя давление и сахар, а заодно укрепляя иммунитет от инфекций.
Дорога проходит сквозь живописную Сибирскую тайгу, через самую южную часть Байкала – поселок Култук, здесь расположен Култукский серпантин с великолепным видом на могучее озеро!
Сворачиваем с федеральной трассы, едем в Тункинскую долину: поля, луга, река Иркут – красивейшие пейзажи этой местности.
А в дали – завораживающие Тункинские Гольцы – самый восточный отрог Восточного Саяна.
Прибытие в Аршан, обед.
На обед отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые бузы!
Кухня здесь очень вкусная и сытная.
Пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга.
Горная река Кынгарга (в переводе "Барабан"), протекающая через территорию курортной зоны, радует кристальной свежестью и чистотой.
В верхнем ее течении находятся водопады, самые высокие из которых имеют падение воды до 10 метров.
Всего на Кынгарге насчитывается 12 водопадов.
Дно каньона, где протекает река, выстлано отполированным водой мрамором розового и желтого цветов.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта «Аршан».
К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
После водопада – посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма».
Буддийское учение пришло в Забайкалье из Монголии в начале 17 века.
До этого в Бурятии господствовал шаманизм.
Современный дацан «Бодхидхарма» построен в 1991 году, и является продолжателем истории и традиций Хойморского дацана (1917 год).
Здесь проводятся службы и обучаются послушники.
Все передвижения по территории традиционно осуществляются по ходу движения солнца – слева на право.
Возвращаемся в Иркутск уже поздно вечером.
Отправление домой
Завтрак в отеле, трансфер на ЖД вокзал.
Обратите внимание! Для трансфера со стороны принимащей компании заказывается такси или индивидуальный трансфер без сопровождения гидом
16:00 Отправление поезда в Пермь.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Возвращение домой
05:27 Прибытие в Пермь.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и проезд в поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт (отели тур. класса: Яковлев, Лазурный берег, Матрешка или аналогичные)
|86 000
|103 000
|Комфорт (отели 3*: Виктория, Тайга, Империя или аналогичные)
|90 300
|107 300
Мужское и женское подселение возможно только в тарифе "стандарт".
- при покупке тура без ЖД билетов – скидка 19 000 руб.;
- скидка в вагонах плацкарт:
- дети 0-4 года – 19 000 руб.;
- дети 5-9 лет – 12 000 руб.;
- дети 10-17 лет – 9 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Яковлевъ»
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.
Гостиница «Лазурный Берег»
Гостиничный комплекс «Лазурный берег» 3* расположен в живописном районе недалеко от центра Иркутска, всего в 4 километрах от аэропорта и в 12 километрах от железнодорожного вокзала. Вблизи находится выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», что делает отель удобным выбором как для деловых поездок, так и для отдыха. К услугам гостей — 65 уютных номеров различных категорий, ресторан, сауна, хаммам, бесплатная парковка и Wi-Fi, услуги бизнес-центра, прачечная, камера хранения.
Гостиница «Матрешка»
Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.
Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.
Отель «Виктория»
Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.
Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.
Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.
Отель «Тайга»
Гостиница расположена в самом сердце Иркутска, прямо на набережной реки Ангары, всего в пяти минутах ходьбы от уютного сквера имени Кирова.
Номера оформлены в уникальном авторском стиле, а для комфортного отдыха и досуга гостей здесь работают ресторан, банкетный зал, сауна, хаммам и современный тренажёрный зал, доступ к которому входит в стоимость проживания. Для тех, кто приезжает на машине, предусмотрена охраняемая парковка на 10-15 автомобилей.
В ресторане «Территория Тайги» вас ждёт изысканная кухня высокого уровня с разнообразными вкусами, поданная в стильной и оригинальной обстановке, вдохновлённой природой тайги.
Гостиница «Империя»
Гостиница «Империя», из которой открывается вид на реку Ангара, располагается в исторической части Иркутска, в 5 минутах ходьбы от площади Кирова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, блюда региональной кухни, а также бар.
Все номера гостиницы «Империя» оформлены в современном стиле. В распоряжении гостей телефон, сейф и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. Собственные ванные комнаты укомплектованы феном. По запросу гостям предоставляются халаты.
Каждое утро в гостинице «Империя» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В ресторане гостиницы подают блюда русской и европейской кухни.
Прогулка от гостиницы «Империя» до Спасской церкви займет менее чем 10 минут. До дома-музея Трубецких и дома-музея Волконских можно дойти примерно за 20 минут.
Ответы на вопросы
Что включено
- ЖД билеты Пермь - Иркутск - Пермь
- Проживание в отеле г. Иркутск, в зависиомости от выбранного тарифа
- Питание - 4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин, дегустация
- Экскурсионное обслуживание: Листвянка (Шаман-камень, музей Байкала, церковь) КБЖД на катереМалое море + Ольхон (мыс Бурхан, Сарайский пляж) Аршан (водопады Кынгарга, дацан Бодхидхарма)
- Все трансферы по программе
- Сборы за посещение Прибайкальского и Тункинского национальных парков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно при выборе тура без жд проезда из Перми
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов - 2 300 руб
- При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата: Пермь - Иркутск - нижнее место 11 200 руб. Пермь - Иркутск - верхнее место 7 700 руб. Иркутск - Пермь - нижнее место 14 500 руб. Иркутск - Пермь - верхнее место 9 900 руб. (наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для ЖД проезда:
- питание,питьевую воду;
- кружку;столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода,перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
Скидка в вагонах ПЛАЦКАРТ:
Какие необходимы документы для поездки?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис
Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации."
С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025).
Основное изменение: Требуется согласие ОБОИХ родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения. Без этих документов заселение невозможно! Рекомендуем заранее оформить согласия и сообщить менеджеру при бронировании.
ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно.
Показываем паспорт\свидетельство о рождении.
Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.
Памятка также будет отправлена на почту.
Туристы самостоятельно садятся в поезд.
В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.
Как организовано питание?
В стоимость включено:
- 4 завтрака;
- 3 обеда;
- 1 ужин;
- дегустация.
Дополнительное питание, питание в поезде, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе оплачиваются самостоятельно.
Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.
Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.
В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Как организован железнодорожный проезд?
Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.
Время выезда поезда может поменяться.
Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления.
Информация с указанием конкретных мест отправляется за 1-2 дня до отправления тура на почту.
Благодарим за понимание.
При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата:
Посадка туристов может быть произведена на станции КУНГУР, ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ, а также на станциях БАЛЕЗИНО, ГЛАЗОВ.
Конкретику мест и наличие билетов со ст. Кунгур, Екатеринбург и Тюмень уточняйте в заявках.
Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов – 2 300 руб. При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
