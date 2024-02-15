1 день

Музей «Тальцы», Шаман-Камень, лимнологический музей Байкала

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.

По прибытии в Иркутск начинается ваш тур, уже сегодня вы впервые увидите священное озеро Байкал.

С аэропорта или ж/д вокзала вас встретят и заберут на групповом трансфере, и вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка – это расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары, своего рода Мекка туризма среди всех приезжающих на Байкал, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по озеру. Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

По пути до Листвянки вы посетите удивительное и интересное место – архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где сосредоточены памятники истории, архитектуры и этнографии XVII-XX веков.

На истоке реки Ангары, единственной вытекающей из Байкала, гид поведает вам увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, здесь вы увидите легендарный Шаман-Камень.

После вы посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

После прогулки по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку, вас ждет заселение в Листвянке и отдых перед завтрашним днем. Завтра вы отправитесь в потаенную жемчужину на Байкале, место невероятной красоты и масштаба — бухту Песчаную.

В стоимость включено: групповой трансфер, проживание, гид, экскурсия.