Насыщенная программа, которая позволит за одну поездку увидеть много удивительных мест и максимально погрузиться в
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, остров Ольхон, п. Хужир
Начинаем наш увлекательный тур по байкальскому льду!
В 9:30 встреча с гидом, который будет сопровождать вас на протяжении всего маршрута.
10:00-10:30 трансфер на остров Ольхон.
12:00-13:00 обед блюдами бурятской кухни.
В 16:00-16:30 прибытие на остров Ольхон, размещение в отеле.
Небольшой отдых и экскурсия к скале Шаманка, возвращение в отель, ужин.
Сегодня вас ждёт:
- первый выход на лёд и встреча с Байкалом;
- обед блюдами национальной бурятской кухни;
- знакомство с загадочным островом Ольхон;
- экскурсия к скале Шаманка, встреча первого заката на льду;
- приветственный ужин и знакомство со всеми участниками тура.
Путешествие по льду к мысу Хобой
Сегодня вас ждёт:
- путешествие на джипах по Малому морю;
- ледяные пещеры и гроты острова Ольхон;
- голубые торосы на мысе Хобой;
- обед на арктической станции Боро-Боро, дегустация сибирских деликатесов и оригинальных настоек;
- катание на коньках.
Мы покажем вам самое интересное — сказочные наплески на скалах, ледовые гроты и безумно красивый лёд.
А наши гиды — влюблённые в Байкал люди, которые раскроют вам все (или почти все) секреты зимнего Байкала.
Продолжительность экскурсии с 10 до 17 ч.
Бухта Ая
Впереди ещё один насыщенный день путешествия по байкальскому льду!
Вас ждёт:
- Малое Море и его самые красивые локации;
- остров Огой и ступа Просветления;
- причудливые ледяные наплески на мысе Кобылья голова;
- обед-пикник на свежем воздухе;
- заснеженные Тажеранские степи и потрясающие виды на Байкал;
- уединённая бухта Ая.
День начнется в 9-10 ч. с экскурсии по Малому морю и остановок в самых интересных местах.
13-14 ч. обед в одной из бухт Малого Моря, затем выезд на материк.
Поездка по Тажеранским степям, приезд в бухту Ая, размещение в отеле.
В 19 ч. ужин в ресторане отеля.
Ледовый переход от бухты Ая до п. Листвянка
Сегодня вас ждёт:
- первый выезд на лёд на аэроходе "Хивус", комфортном катере на воздушной подушке;
- путешествие по ледовым просторам Большого Байкала - вы почувствуете весь масштаб озера!
- знаменитые байкальские пузырьки во льду;
- популярные ледовые локации: бухта Ая, бухта Песчаная, утёс Скрипер.
В 10 ч начало ледового переезда от бухты Ая до п. Листвянка на "хивусе".
По пути вас ждут остановки в красивых локациях, байкальские пузырьки, разные формы и виды льда.
В 13-14 ч прибытие в бухту Песчаная, обед на свежем воздухе.
Около 17 ч прибытие в п. Листвянка, размещение в отеле.
Сегодня у нас заключительный ужин, поделимся впечатлениями и фотографиями от поездки.
Отъезд
Пришло время прощаться с Байкалом!
Завтракаем и едем в аэропорт.
Желаем вам приятных воспоминаний и новых путешествий!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в двухместном номере категории стандарт в отеле на Ольхоне, в бухте Ая и в Листвянке.
Доплата за одноместное проживание 14 000 рублей.
Варианты проживания
Мини-отель «Байкал»
Находится в уникальном месте Байкала – на острове Ольхон. В отличие от большинства других гостиниц и турбаз на Ольхоне. Отель может похвастаться действительно отличным расположением. Эта гостиница расположена всего в 150 метрах от берега Байкала. Часть номеров с видом на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Все номера выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Отель «Бухта Ая»
Мини-отель Бухта Ая расположился в одноимённой бухте в 70 м от пляжа. На территории 10 домов с видом на озера для размещения 2-3 человек каждый.
На территории отеля:
- Баня (парная, помывочная с традиционным и контрастным душем, санузел, комната отдыха с горячим чаем и медом, терраса с купелью и большим столом);
- Мангальная зона;
- Открытый бассейн (чаша для взрослых и детей, открытая терраса, оборудованная шезлонгами, байкальская вода с фильтрацией и подогревом, детские надувные игрушки);
- Мини гольф;
- Площадка для пляжного волейбола;
- Детская площадка;
- Тир с пневматическими винтовками и пистолетами.
- Крытая летняя терраса с залом для взрослых и детской игровой комнатой.
Отель «Крестовая Падь»
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 в Иркутске на ж/д вокзале и в аэропорту
- Трансфер Иркутск - Хужир на микроавтобусе
- Размещение на Ольхоне: 2-местный благоустроенный номер (2 ночи)
- Экскурсия на джипах на север острова, мыс Саган Хушун, мыс Хобой
- Обед на арктической станции Боро-Боро, дегустация блюд сибирской кухни (2 день)
- Экскурсия на джипах по Малому Морю, остров Огой, мыс Кобылья Голова + Тажеранские степи
- Размещение в бухте Ая (отель «Бухта Ая»): 2-местный благоустроенный номер категории стандарт (1 ночь)
- Ледовый переезд на хивусе: бухта Ая - Песчаная - Б. Голоустное - Листвянка
- Размещение в Листвянке (отель «Крестовая падь»): 2-местный благоустроенный номер
- Трансфер Листвянка - аэропорт
- Питание по программе: 1 день - обед, ужин 2 день - завтрак, обед на арктической станции, ужин, 3, 4 дни - завтрак, обед-пикник, ужин 5 день - завтрак
- Сопровождение гида на протяжении тура
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Предусмотрены ли скидки?
Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Посмотрели много разной красоты, исколесили пол Байкала. Видели его в самых разных состояниях, в самое разное время суток -