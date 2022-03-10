1 день

Встреча, остров Ольхон, п. Хужир

Начинаем наш увлекательный тур по байкальскому льду!

В 9:30 встреча с гидом, который будет сопровождать вас на протяжении всего маршрута.

10:00-10:30 трансфер на остров Ольхон.

12:00-13:00 обед блюдами бурятской кухни.

В 16:00-16:30 прибытие на остров Ольхон, размещение в отеле.

Небольшой отдых и экскурсия к скале Шаманка, возвращение в отель, ужин.

Сегодня вас ждёт: