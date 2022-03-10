Байкальский драйв

Тур, в котором вы пересечёте Байкал на «хивусе», будете гулять по прозрачному льду и много фотографировать.

Насыщенная программа, которая позволит за одну поездку увидеть много удивительных мест и максимально погрузиться в
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атмосферу зимнего Байкала.

Вас ждут ледяные пещеры и гроты острова Ольхон, загадочная скала Шаманка, уединённая бухта Ая и, конечно, те самые ледовые пузырьки.

В туре комфортное размещение и удобное передвижение на джипах и «хивусах», опытный гид и компания единомышленников.

5
3 отзыва
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Джиппинг по льду Байкала
Джиппинг по льду Байкала
Нас ждет путешествие на джипах по Малому морю
Самый большой каток в мире!
Самый большой каток в мире!
Покатаемся на коньках по Байкалу
Байкальские пузырьки
Байкальские пузырьки
Найдем знаменитые байкальские пузырьки во льду
Покатушки на Хивусе
Покатушки на Хивусе
Промчимся по ледовым просторам Большого Байкала на аэроходе
Ступа Просветления
Ступа Просветления
Посетим знаменитое Место Силы

Программа тура по дням

1 день

Встреча, остров Ольхон, п. Хужир

Начинаем наш увлекательный тур по байкальскому льду!

В 9:30 встреча с гидом, который будет сопровождать вас на протяжении всего маршрута.

10:00-10:30 трансфер на остров Ольхон.

12:00-13:00 обед блюдами бурятской кухни.

В 16:00-16:30 прибытие на остров Ольхон, размещение в отеле.

Небольшой отдых и экскурсия к скале Шаманка, возвращение в отель, ужин.

Сегодня вас ждёт:

  • первый выход на лёд и встреча с Байкалом;
  • обед блюдами национальной бурятской кухни;
  • знакомство с загадочным островом Ольхон;
  • экскурсия к скале Шаманка, встреча первого заката на льду;
  • приветственный ужин и знакомство со всеми участниками тура.
Встреча, остров Ольхон, п. ХужирВстреча, остров Ольхон, п. ХужирВстреча, остров Ольхон, п. ХужирВстреча, остров Ольхон, п. Хужир
2 день

Путешествие по льду к мысу Хобой

Сегодня вас ждёт:

  • путешествие на джипах по Малому морю;
  • ледяные пещеры и гроты острова Ольхон;
  • голубые торосы на мысе Хобой;
  • обед на арктической станции Боро-Боро, дегустация сибирских деликатесов и оригинальных настоек;
  • катание на коньках.

Мы покажем вам самое интересное — сказочные наплески на скалах, ледовые гроты и безумно красивый лёд.

А наши гиды — влюблённые в Байкал люди, которые раскроют вам все (или почти все) секреты зимнего Байкала.

Продолжительность экскурсии с 10 до 17 ч.

Путешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу Хобой
3 день

Бухта Ая

Впереди ещё один насыщенный день путешествия по байкальскому льду!

Вас ждёт:

  • Малое Море и его самые красивые локации;
  • остров Огой и ступа Просветления;
  • причудливые ледяные наплески на мысе Кобылья голова;
  • обед-пикник на свежем воздухе;
  • заснеженные Тажеранские степи и потрясающие виды на Байкал;
  • уединённая бухта Ая.

День начнется в 9-10 ч. с экскурсии по Малому морю и остановок в самых интересных местах.

13-14 ч. обед в одной из бухт Малого Моря, затем выезд на материк.

Поездка по Тажеранским степям, приезд в бухту Ая, размещение в отеле.

В 19 ч. ужин в ресторане отеля.

Бухта АяБухта АяБухта АяБухта Ая
4 день

Ледовый переход от бухты Ая до п. Листвянка

Сегодня вас ждёт:

  • первый выезд на лёд на аэроходе "Хивус", комфортном катере на воздушной подушке;
  • путешествие по ледовым просторам Большого Байкала - вы почувствуете весь масштаб озера!
  • знаменитые байкальские пузырьки во льду;
  • популярные ледовые локации: бухта Ая, бухта Песчаная, утёс Скрипер.

В 10 ч начало ледового переезда от бухты Ая до п. Листвянка на "хивусе".

По пути вас ждут остановки в красивых локациях, байкальские пузырьки, разные формы и виды льда.

В 13-14 ч прибытие в бухту Песчаная, обед на свежем воздухе.

Около 17 ч прибытие в п. Листвянка, размещение в отеле.

Сегодня у нас заключительный ужин, поделимся впечатлениями и фотографиями от поездки.

Ледовый переход от бухты Ая до п. ЛиствянкаЛедовый переход от бухты Ая до п. ЛиствянкаЛедовый переход от бухты Ая до п. ЛиствянкаЛедовый переход от бухты Ая до п. Листвянка
5 день

Отъезд

Пришло время прощаться с Байкалом!

Завтракаем и едем в аэропорт.

Желаем вам приятных воспоминаний и новых путешествий!

Проживание

В туре предусмотрено проживание в двухместном номере категории стандарт в отеле на Ольхоне, в бухте Ая и в Листвянке.

Доплата за одноместное проживание 14 000 рублей.

Варианты проживания

Мини-отель «Байкал»

2 ночи

Находится в уникальном месте Байкала – на острове Ольхон. В отличие от большинства других гостиниц и турбаз на Ольхоне. Отель может похвастаться действительно отличным расположением. Эта гостиница расположена всего в 150 метрах от берега Байкала. Часть номеров с видом на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Все номера выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

Отель «Бухта Ая»

1 ночь

Мини-отель Бухта Ая расположился в одноимённой бухте в 70 м от пляжа. На территории 10 домов с видом на озера для размещения 2-3 человек каждый.

На территории отеля:

  • Баня (парная, помывочная с традиционным и контрастным душем, санузел, комната отдыха с горячим чаем и медом, терраса с купелью и большим столом);
  • Мангальная зона;
  • Открытый бассейн (чаша для взрослых и детей, открытая терраса, оборудованная шезлонгами, байкальская вода с фильтрацией и подогревом, детские надувные игрушки);
  • Мини гольф;
  • Площадка для пляжного волейбола;
  • Детская площадка;
  • Тир с пневматическими винтовками и пистолетами.
  • Крытая летняя терраса с залом для взрослых и детской игровой комнатой.
Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»

Отель «Крестовая Падь»

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 в Иркутске на ж/д вокзале и в аэропорту
  • Трансфер Иркутск - Хужир на микроавтобусе
  • Размещение на Ольхоне: 2-местный благоустроенный номер (2 ночи)
  • Экскурсия на джипах на север острова, мыс Саган Хушун, мыс Хобой
  • Обед на арктической станции Боро-Боро, дегустация блюд сибирской кухни (2 день)
  • Экскурсия на джипах по Малому Морю, остров Огой, мыс Кобылья Голова + Тажеранские степи
  • Размещение в бухте Ая (отель «Бухта Ая»): 2-местный благоустроенный номер категории стандарт (1 ночь)
  • Ледовый переезд на хивусе: бухта Ая - Песчаная - Б. Голоустное - Листвянка
  • Размещение в Листвянке (отель «Крестовая падь»): 2-местный благоустроенный номер
  • Трансфер Листвянка - аэропорт
  • Питание по программе: 1 день - обед, ужин 2 день - завтрак, обед на арктической станции, ужин, 3, 4 дни - завтрак, обед-пикник, ужин 5 день - завтрак
  • Сопровождение гида на протяжении тура
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:

  1. Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
  2. Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
  3. Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
  4. Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
  5. Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
  6. Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
  7. Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
  8. Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
  9. Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
  10. Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
  11. Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы
  12. Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Предусмотрены ли скидки?

Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
E
10 мар 2022
Спасибо большое. Нам очень понравилось?. Мы в восторге. Отличная организация все тура! Байкал великолепен во всех его проявления!
В
17 мар 2021
Тур получился замечательный. 5 дней активного отдыха - оптимально для зимнего Байкала.
Посмотрели много разной красоты, исколесили пол Байкала. Видели его в самых разных состояниях, в самое разное время суток -
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он прекрасен.
Одно сплошное удовольствие!
Было, конечно не жарко, но рядом был транспорт, в котором всегда была печка и в номерах тепло и уют.
Питание было подстроено под наш не мясной рацион. Хотя кто-то в нашей группе испытывал сложности с питанием - нам понравилось всё.
Рекомендую.

Н
4 апр 2024
Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!

Тур входит в следующие категории Листвянки

Природа и пейзажиНа автобусеМожно с детьмиДжип-турыВсе туры5-дневные турыПопулярные места

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