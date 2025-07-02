От Ольхона до Аршана. Тур на Байкал

От Ольхона до Аршана
Акция! Горящая цена на ближайший заезд! Стоимость по акции от 58 900 рублей! Малое Море и Тункинская долина – две жемчужины Байкальского региона в одном туре.

Увидим основные достопримечательности острова Ольхон, прогуляемся по ущелью горной реки, вдохнём целебный воздух "Сибирской Швейцарии", прикоснёмся к тайнам буддизма и шаманизма, а также побываем в самой южной точке Байкала.
От Ольхона до Аршана. Тур на Байкал
От Ольхона до Аршана. Тур на Байкал
От Ольхона до Аршана. Тур на Байкал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Сквозь века к берегам Байкала

Приветствуем вас на берегах священного озера Байкал!

Уже через несколько часов вы окажетесь в непосредственной близости к его водам, а пока нас ждет погружение в культуру и быт жителей Прибайкалья.

По дороге до ближайшего на Байкале поселка Листвянка мы заедем в архитектурно-этнографический музей “Тальцы”, где опытные гиды в своих интереснейших рассказах поведают нам о первых людях на Байкале, их жизни и обычаях.

Музейный комплекс собрал в себя деревянные строения нескольких прошлых веков, что делает его территорию уникальной для прогулок и погружения в историю не только Сибири, но и всей России в целом.

Изучая музей, вы сможете почувствовать себя посетителем приёмной сибирского воеводы, учеником церковно-приходской школы или крестьянином, вернувшимся домой после тяжелого дня.

Особый интерес вызывают экспозиции, посвященные коренным народам – эвенкам, тофаларам и бурятам.

На обед мы зайдем в уютный ресторан, расположенный на берегу Ангары с видом на Шаман-Камень.

И, подкрепившись блюдами сибирской кухни, отправимся в дальнейший путь.

Байкальский лимнологический музей, который расположился в поселке Листвянка, это – квинтэссенция всей возможной информации о Байкале.

Здесь вы изучите Байкал от поверхности до самых тёмных глубин, познакомитесь с географией и историей формирования самого загадочного озера планеты.

А в завершении экскурсии вы посетите зал аквариумов, где можно вживую увидеть байкальских жителей: омуля, осётра, сига, бормаша и, конечно же, очаровательных байкальских нерп.

После экскурсии вас ждёт заселение в гостиницу в пос. Листвянка и ужин.

70 км, 8 часов с учетом экскурсий.

Сквозь века к берегам БайкалаСквозь века к берегам БайкалаСквозь века к берегам БайкалаСквозь века к берегам БайкалаСквозь века к берегам БайкалаСквозь века к берегам Байкала
2 день

Сибирская Швейцария

После завтрака нас снова ждет дорога.

Сегодняшний путь займет около 300 км по асфальтированной и невероятно интересной дороге.

Сначала мы преодолеем горный перевал с извилистыми поворотами и окажемся на противоположном от Листвянки берегу Байкала.

Далее наш путь будет лежать на юг, в сторону Монголии.

Тункинская долина – это край потухших вулканов, горных рек, альпийских лугов и невероятных просторов степи.

Когда-то в этом месте проходил путь из Монголии, проносились воины Чингисхана, завоевывая новые земли, а сейчас спокойный, уединенный бурятский край.

Поселок Аршан, который станет конечной точкой нашего пути сегодня, расположен в предгорьях Восточного Саяна.

Он по праву заслужил звание одной из байкальских здравниц благодаря уникальному целебному климату и огромному количеству минеральных источников, бьющих из-под земли.

На территории поселка работает два курорта.

Прогулявшись по Аршану и заехав в "Жемчуг", мы отправимся в обратный путь до Иркутска, где нас будет ждать ужин в гостинице и уютный номер для отдыха перед завтрашней дорогой на Ольхон.

500 км, 12-14 часов с учетом экскурсий.

Сибирская ШвейцарияСибирская ШвейцарияСибирская ШвейцарияСибирская ШвейцарияСибирская Швейцария
3 день

Ольхон - сердце Байкала

Ваше путешествие сегодня продолжится на рейсовом автобусе, что добавляет приключенческих красок, правда?

Преодолев около 300 км по дорогам Прибайкалья, вы окажетесь у самого сердца Байкала – острова Ольхон.

Переправа на остров осуществляется на пароме через пролив Ольхонские Ворота.

Далее еще около 30 км по острову, и вы в Хужире – самом крупном населенном пункте на острове.

Здесь вас ждет заселение в отеле и встреча заката на мысе Бурхан с шикарным видом на скалу Шаманку и 13 столбов сэргэ.

Прогулка по Сарайскому пляжу запомниться его белоснежным мелким песком и вековыми соснами – природными памятниками Прибайкалья.

Ужин в отеле и крепкий здоровый сон – вот, что будет необходимо после насыщенного дня.

300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.

Ольхон - сердце БайкалаОльхон - сердце БайкалаОльхон - сердце БайкалаОльхон - сердце Байкала
4 день

Север Ольхона

Сегодняшний день обещает быть незабываемым!

С самого утра, после завтрака, вы отправляетесь на автомобильную экскурсию по северной части острова Ольхон.

Здесь вы встретите не только уникальное сочетание природного ландшафта, но и ощутите полное единение с масштабами озера Байкал.

Виды, которые открываются со смотровых площадок на мысах Ольхона поразят вас своими красотами.

Мыс Сагаан-Хушун, Мыс Хобой, Мыс Шунтэ Левый – каждый из них уникальный и неповторимый, собравший в себя таинственные смыслы бурятских легенд и природную мощь.

Обед, приготовленный на свежем воздухе, станет “вишенкой на торте” вашего путешествия.

Ближе к вечеру вы вернетесь в Хужир, где у вас останется время на то, чтобы прогуляться по сувенирным лавкам и выбрать самые лучшие подарки с Байкала для своих близких.

80 км, 6 часов с остановками, а/м УАЗ.

Север ОльхонаСевер ОльхонаСевер ОльхонаСевер ОльхонаСевер ОльхонаСевер Ольхона
5 день

Дорога домой

После завтрака вы отправляетесь в обратный путь и покидаете остров Ольхон.

Вы сможете наблюдать из окна уже знакомые пейзажи, которые в этот раз покажутся чуть более родными.

На обед, как и в прошлый раз, мы остановимся в одном из придорожных кафе.

300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтандартКомфорт
Двухместное64 00072 000
Одноместное78 00085 000
  • Стандарт: благоустроенные номера 3* в пос. Листвянка, Иркутске, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне;
  • Комфорт: благоустроенные номера 4* в пос. Листвянка, Иркутске, благоустроенный номер 2* на Ольхоне.

Подселение не предусматривается.

В туре предоставляются скидки:

  • 10% дети до 12 включительно;
  • дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • пенсионеры 5%.

Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):

РазмещениеСтандартКомфорт
Двухместное58 900 (скидка 5 100)66 200 (скидка 5 800)
Одноместное71 800 (скидка 6 200)78 200 (скидка 6 800)

Варианты проживания

Гостевой дом «Конкордия»

2 ночи

Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.

Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.

На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.

Гостевой дом «Конкордия»Гостевой дом «Конкордия»Гостевой дом «Конкордия»Гостевой дом «Конкордия»Гостевой дом «Конкордия»Гостевой дом «Конкордия»Гостевой дом «Конкордия»

Гостевой дом «Адмирал»

2 ночи

Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.

Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»

База отдыха «Набаймар»

2 ночи

Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

База отдыха «Набаймар»База отдыха «Набаймар»База отдыха «Набаймар»База отдыха «Набаймар»База отдыха «Набаймар»База отдыха «Набаймар»База отдыха «Набаймар»

Отель «Усадьба Бенчарова»

2 ночи

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье. Для гостей сервируют завтрак «шведский стол». На территории отеля можно поиграть в настольный теннис, а поблизости популярны пешие прогулки.

Отель «Усадьба Бенчарова»Отель «Усадьба Бенчарова»Отель «Усадьба Бенчарова»Отель «Усадьба Бенчарова»Отель «Усадьба Бенчарова»

Гостиница «Байкал Форест»

1 ночь

Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне.

На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»

Гостиница «Иркутск»

1 ночь

Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»

Гостиница «Никола»

1 ночь

На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.

Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.

В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»

Гостиница «Крестовая падь»

1 ночь

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.

Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах
  • Питание по программе (завтраки 2-5 день, обеды 1, 3 день, ужины 1, 3, 4 день)
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида на экскурсиях
  • Все трансферы на маршруте
  • Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Улучшенное размещение
  • Сопровождение гидом на трансфере Иркутск - Ольхон - Иркутск
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Купание в горячем источнике в пос. Жемчуг
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно! Паспорт и полис ОМС;
  • кепка или бандана + шапка;
  • легкая шапка;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
  • репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
  • удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
  • туалетные принадлежности;
  • одежда для города или курорта;

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

В зависимости от размера группы рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter/Hyundai County/Toyota Hiace (19/22/10-13 посадочных мест). Кондиционер – опционально.

Экскурсии Листвянка/Аршан – в зависимости от размера группы: Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).

На Ольхоне на экскурсиях – УАЗ СГР (8 мест).

Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • пенсионеры 5%.

Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):

РазмещениеСтандартКомфорт
Двухместное58 900 (скидка 5 100)66 200 (скидка 5 800)
Одноместное71 800 (скидка 6 200)78 200 (скидка 6 800)
Как подобрать билеты?

В первый день тура нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.

Можем помочь забронировать проживание в городе.

Мы встречаем в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Листвянки

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