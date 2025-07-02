Увидим основные достопримечательности острова Ольхон, прогуляемся по ущелью горной реки, вдохнём целебный воздух "Сибирской Швейцарии", прикоснёмся к тайнам буддизма и шаманизма, а также побываем в самой южной точке Байкала.
Программа тура по дням
Сквозь века к берегам Байкала
Приветствуем вас на берегах священного озера Байкал!
Уже через несколько часов вы окажетесь в непосредственной близости к его водам, а пока нас ждет погружение в культуру и быт жителей Прибайкалья.
По дороге до ближайшего на Байкале поселка Листвянка мы заедем в архитектурно-этнографический музей “Тальцы”, где опытные гиды в своих интереснейших рассказах поведают нам о первых людях на Байкале, их жизни и обычаях.
Музейный комплекс собрал в себя деревянные строения нескольких прошлых веков, что делает его территорию уникальной для прогулок и погружения в историю не только Сибири, но и всей России в целом.
Изучая музей, вы сможете почувствовать себя посетителем приёмной сибирского воеводы, учеником церковно-приходской школы или крестьянином, вернувшимся домой после тяжелого дня.
Особый интерес вызывают экспозиции, посвященные коренным народам – эвенкам, тофаларам и бурятам.
На обед мы зайдем в уютный ресторан, расположенный на берегу Ангары с видом на Шаман-Камень.
И, подкрепившись блюдами сибирской кухни, отправимся в дальнейший путь.
Байкальский лимнологический музей, который расположился в поселке Листвянка, это – квинтэссенция всей возможной информации о Байкале.
Здесь вы изучите Байкал от поверхности до самых тёмных глубин, познакомитесь с географией и историей формирования самого загадочного озера планеты.
А в завершении экскурсии вы посетите зал аквариумов, где можно вживую увидеть байкальских жителей: омуля, осётра, сига, бормаша и, конечно же, очаровательных байкальских нерп.
После экскурсии вас ждёт заселение в гостиницу в пос. Листвянка и ужин.
70 км, 8 часов с учетом экскурсий.
Сибирская Швейцария
После завтрака нас снова ждет дорога.
Сегодняшний путь займет около 300 км по асфальтированной и невероятно интересной дороге.
Сначала мы преодолеем горный перевал с извилистыми поворотами и окажемся на противоположном от Листвянки берегу Байкала.
Далее наш путь будет лежать на юг, в сторону Монголии.
Тункинская долина – это край потухших вулканов, горных рек, альпийских лугов и невероятных просторов степи.
Когда-то в этом месте проходил путь из Монголии, проносились воины Чингисхана, завоевывая новые земли, а сейчас спокойный, уединенный бурятский край.
Поселок Аршан, который станет конечной точкой нашего пути сегодня, расположен в предгорьях Восточного Саяна.
Он по праву заслужил звание одной из байкальских здравниц благодаря уникальному целебному климату и огромному количеству минеральных источников, бьющих из-под земли.
На территории поселка работает два курорта.
Прогулявшись по Аршану и заехав в "Жемчуг", мы отправимся в обратный путь до Иркутска, где нас будет ждать ужин в гостинице и уютный номер для отдыха перед завтрашней дорогой на Ольхон.
500 км, 12-14 часов с учетом экскурсий.
Ольхон - сердце Байкала
Ваше путешествие сегодня продолжится на рейсовом автобусе, что добавляет приключенческих красок, правда?
Преодолев около 300 км по дорогам Прибайкалья, вы окажетесь у самого сердца Байкала – острова Ольхон.
Переправа на остров осуществляется на пароме через пролив Ольхонские Ворота.
Далее еще около 30 км по острову, и вы в Хужире – самом крупном населенном пункте на острове.
Здесь вас ждет заселение в отеле и встреча заката на мысе Бурхан с шикарным видом на скалу Шаманку и 13 столбов сэргэ.
Прогулка по Сарайскому пляжу запомниться его белоснежным мелким песком и вековыми соснами – природными памятниками Прибайкалья.
Ужин в отеле и крепкий здоровый сон – вот, что будет необходимо после насыщенного дня.
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Север Ольхона
Сегодняшний день обещает быть незабываемым!
С самого утра, после завтрака, вы отправляетесь на автомобильную экскурсию по северной части острова Ольхон.
Здесь вы встретите не только уникальное сочетание природного ландшафта, но и ощутите полное единение с масштабами озера Байкал.
Виды, которые открываются со смотровых площадок на мысах Ольхона поразят вас своими красотами.
Мыс Сагаан-Хушун, Мыс Хобой, Мыс Шунтэ Левый – каждый из них уникальный и неповторимый, собравший в себя таинственные смыслы бурятских легенд и природную мощь.
Обед, приготовленный на свежем воздухе, станет “вишенкой на торте” вашего путешествия.
Ближе к вечеру вы вернетесь в Хужир, где у вас останется время на то, чтобы прогуляться по сувенирным лавкам и выбрать самые лучшие подарки с Байкала для своих близких.
80 км, 6 часов с остановками, а/м УАЗ.
Дорога домой
После завтрака вы отправляетесь в обратный путь и покидаете остров Ольхон.
Вы сможете наблюдать из окна уже знакомые пейзажи, которые в этот раз покажутся чуть более родными.
На обед, как и в прошлый раз, мы остановимся в одном из придорожных кафе.
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|64 000
|72 000
|Одноместное
|78 000
|85 000
- Стандарт: благоустроенные номера 3* в пос. Листвянка, Иркутске, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне;
- Комфорт: благоустроенные номера 4* в пос. Листвянка, Иркутске, благоустроенный номер 2* на Ольхоне.
Подселение не предусматривается.
В туре предоставляются скидки:
- 10% дети до 12 включительно;
- дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- пенсионеры 5%.
Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|58 900 (скидка 5 100)
|66 200 (скидка 5 800)
|Одноместное
|71 800 (скидка 6 200)
|78 200 (скидка 6 800)
Варианты проживания
Гостевой дом «Конкордия»
Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.
Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.
На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.
Гостевой дом «Адмирал»
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
База отдыха «Набаймар»
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Отель «Усадьба Бенчарова»
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье. Для гостей сервируют завтрак «шведский стол». На территории отеля можно поиграть в настольный теннис, а поблизости популярны пешие прогулки.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах
- Питание по программе (завтраки 2-5 день, обеды 1, 3 день, ужины 1, 3, 4 день)
- Экскурсии по программе
- Услуги гида на экскурсиях
- Все трансферы на маршруте
- Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Улучшенное размещение
- Сопровождение гидом на трансфере Иркутск - Ольхон - Иркутск
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Купание в горячем источнике в пос. Жемчуг
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно! Паспорт и полис ОМС;
- кепка или бандана + шапка;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
В зависимости от размера группы рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter/Hyundai County/Toyota Hiace (19/22/10-13 посадочных мест). Кондиционер – опционально.
Экскурсии Листвянка/Аршан – в зависимости от размера группы: Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).
На Ольхоне на экскурсиях – УАЗ СГР (8 мест).
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- пенсионеры 5%.
Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|58 900 (скидка 5 100)
|66 200 (скидка 5 800)
|Одноместное
|71 800 (скидка 6 200)
|78 200 (скидка 6 800)
Как подобрать билеты?
В первый день тура нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.
Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.