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Сквозь века к берегам Байкала

Приветствуем вас на берегах священного озера Байкал!

Уже через несколько часов вы окажетесь в непосредственной близости к его водам, а пока нас ждет погружение в культуру и быт жителей Прибайкалья.

По дороге до ближайшего на Байкале поселка Листвянка мы заедем в архитектурно-этнографический музей “Тальцы”, где опытные гиды в своих интереснейших рассказах поведают нам о первых людях на Байкале, их жизни и обычаях.

Музейный комплекс собрал в себя деревянные строения нескольких прошлых веков, что делает его территорию уникальной для прогулок и погружения в историю не только Сибири, но и всей России в целом.

Изучая музей, вы сможете почувствовать себя посетителем приёмной сибирского воеводы, учеником церковно-приходской школы или крестьянином, вернувшимся домой после тяжелого дня.

Особый интерес вызывают экспозиции, посвященные коренным народам – эвенкам, тофаларам и бурятам.

На обед мы зайдем в уютный ресторан, расположенный на берегу Ангары с видом на Шаман-Камень.

И, подкрепившись блюдами сибирской кухни, отправимся в дальнейший путь.

Байкальский лимнологический музей, который расположился в поселке Листвянка, это – квинтэссенция всей возможной информации о Байкале.

Здесь вы изучите Байкал от поверхности до самых тёмных глубин, познакомитесь с географией и историей формирования самого загадочного озера планеты.

А в завершении экскурсии вы посетите зал аквариумов, где можно вживую увидеть байкальских жителей: омуля, осётра, сига, бормаша и, конечно же, очаровательных байкальских нерп.

После экскурсии вас ждёт заселение в гостиницу в пос. Листвянка и ужин.

70 км, 8 часов с учетом экскурсий.