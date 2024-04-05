1 день

Обзорная экскурсия в Листвянке

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.

По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропорту или на ж/д вокзале, после чего начнется путешествие на Байкал. На групповом трансфере вы отправитесь к самому близко расположенному от Иркутска месту, где можно увидеть озеро Байкал – в поселок Листвянку.

Дорога идет по живописному Байкальскому тракту. Листвянка – это поселок, расположенный вдоль кромки Байкала в 69 км от Иркутска, своего рода «Мекка туризма» на Байкале, отправная точка многих туристических маршрутов.

По пути вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы». «Тальцы» — архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий. Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Гид проведет экскурсию и расскажет историю экспонатов, в результате чего вы почувствуете, словно совершаете путешествие во времени!

Далее вы отправитесь в Листвянку. По пути вы увидите легендарный Шаман-Камень, расположенный в истоке единственной вытекающей из айкала реки, узнаете его таинственную и загадочную легенду. А после посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

После экскурсии вас ждет заселение в гостинице, отдых и свободное время.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, экскурсия, услуги гида, билеты в музеи.