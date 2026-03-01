Индивидуальная
до 10 чел.
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Северные пейзажи, Велесов камень и мистическое городище - в 20 км от Москвы
Начало: В Лыткарино, на автобусной остановке «Квартал 3А»
6 мар в 08:00
7 мар в 08:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
50%
Групповая
до 15 чел.
На зооферму в Дзержинском - к северным оленям и хаски
Заглянуть в настоящую юрту и подружиться с дружелюбными четвероногими
Начало: На ферме в Дзержинском
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
6 мар в 13:30
990 ₽
1980 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Верхнее Мячково. Белокаменное прошлое Москвы
Увидеть следы каменоломни и узнать об утраченных промыслах
Начало: В селе Верхнее Мячково
6 мар в 09:00
7 мар в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
