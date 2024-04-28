Индивидуальные экскурсии в Лыткарино с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Лыткарино, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Северные пейзажи, Велесов камень и мистическое городище - в 20 км от Москвы
Начало: В Лыткарино, перед ДК «Мир»
Завтра в 11:00
16 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Древняя история России. Загородные резиденции царей и их сподвижников
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Древняя история России. Загородные резиденции царей и их сподвижников
Начало: Лыткарино, улица Ленина, 2А (перед ДК «Мир»)
Расписание: По выходным с 08:00 до 16:00.
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
3 750 за всё до 15 чел.
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Озеро в окружении хвойников, дворянские усадьбы, старинные храмы и другие сокровища наукограда
Начало: В районе остановки «Волкуша»
Завтра в 14:00
22 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
    Ответственный внимательный гид, интересное место, красивый лес. Александр с большим удовольствием рассказывает о лыткаринских каменоломнях, водит по всем достопримечательным камням,
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    по составленной им самим карте. Рассказы о каменоломнях очень интересные, маршрут живописный и продолжительный. Завершается на Лыткаринском карьере, который действительно напоминает Карелию, как минимум на фото, так как я Карелию видела только на фото. Такие северные пейзажи. Экскурсия-поход очень понравились. Рекомендую.

  • Л
    Людмила
    14 октября 2023
    Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
    О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не спеша прошлись по шуршащим
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    осенней листвой тропинкам, делали остановки в самых необычных местах, где огромные валуны представали нашему взору. Фотографии не передают масштаба этих "камешков", вызывающего восторг размерами отдельных экземпляров, их возрастом и загадкой появления здесь, всего в 15–20 км от Москвы. Рекомендую всем, кто хочет на денёк сменить городскую столичную обстановку, отдохнуть на природе, узнать много интересного от замечательного гида Александра! Спасибо!!!

    О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы неО Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы неО Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы неО Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы неО Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не
  • А
    Аркадий
    1 октября 2023
    Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
    Добрый день! Хочу поблагодарить Александра за прекрасную прогулку по Томилинскому лесу! Замечательный гид! Много интересного рассказал о добыче камня в
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    окрестностях Лыткарина, провёл по самым красивым уголкам этого просторного зелёного оазиса рядом с Москвой. Рад, что выбрал именно эту экскурсию для своего выходного дня, сделал немало классных снимков золотого леса и огромных валунов. Спасибо огромное!

    Добрый день! Хочу поблагодарить Александра за прекрасную прогулку по Томилинскому лесу! Замечательный гид! Много интересного рассказал
  • Д
    Дмитрий
    27 февраля 2023
    Древняя история России. Загородные резиденции царей и их сподвижников
    Александр – очень интересный рассказчик, увлечённый исследователь своего края и собиратель малоизвестных фактов истории! Узнал много нового, время прошло незаметно.
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    В дальнейшем планирую для себя и друзей заказать другую экскурсию у Александра – с пешей прогулкой в Дзержинский. Рекомендую для желающих расширить свой кругозор и узнать много нового. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Лыткарино в категории «Индивидуальные»

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  1. Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
  2. Древняя история России. Загородные резиденции царей и их сподвижников
  3. Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Сколько стоит экскурсия по Лыткарино в июне 2024
Сейчас в Лыткарино в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 750 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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