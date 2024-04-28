Индивидуальная
4 часа
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Северные пейзажи, Велесов камень и мистическое городище - в 20 км от Москвы
Начало: В Лыткарино, перед ДК «Мир»
Завтра в 11:00
16 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древняя история России. Загородные резиденции царей и их сподвижников
Начало: Лыткарино, улица Ленина, 2А (перед ДК «Мир»)
Расписание: По выходным с 08:00 до 16:00.
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
3 750₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Озеро в окружении хвойников, дворянские усадьбы, старинные храмы и другие сокровища наукограда
Начало: В районе остановки «Волкуша»
Завтра в 14:00
22 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 апреля 2024Ответственный внимательный гид, интересное место, красивый лес. Александр с большим удовольствием рассказывает о лыткаринских каменоломнях, водит по всем достопримечательным камням,
- ЛЛюдмила14 октября 2023О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не спеша прошлись по шуршащим
- ААркадий1 октября 2023Добрый день! Хочу поблагодарить Александра за прекрасную прогулку по Томилинскому лесу! Замечательный гид! Много интересного рассказал о добыче камня в
- ДДмитрий27 февраля 2023Александр – очень интересный рассказчик, увлечённый исследователь своего края и собиратель малоизвестных фактов истории! Узнал много нового, время прошло незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Лыткарино в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Лыткарино в июне 2024
Сейчас в Лыткарино в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 750 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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