Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба

Озеро в окружении хвойников, дворянские усадьбы, старинные храмы и другие сокровища наукограда

Всего в 6 км к юго-востоку от столицы, в живописном месте на берегу Москва-реки притаился малоизведанный городок, способный удивить.

В нашей программе красивый водоем с дюнами и россыпью сосновых шишек, история русского Джеймса Бонда, княжеские владения 19 века, космические технологии.

И все это в формате сканди-прогулки в компании профессионального инструктора.
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба

Что вас ожидает

Неожиданная сказка ближнего Подмосковья

Волкуша, Лыткарино, Петровское — природа щедро одарила эти места. Вы увидите синее блюдце Волкушинского карьера в окружении бело-золотистых песчаных дюн и хвойных лесов. Откроете лучшие панорамные виды озера, а в сезон сможете искупаться. Узнаете историю рукотворного карьера, а еще выясните, почему местный песок слепил глаза и как белый камень защитил Москву.

История и старинные памятники Лыткарина

Я расскажу о богатой истории города, уходящего корнями еще в середину 15 века, и раскрою, как его окрестности связаны с прошлым России. Вы узнаете, где гулял русский Джеймс Бонд, герой войны 1812 года, который обхитрил самого Наполеона. Услышите о легендарном русском разведчике, светлейшем князе А. И. Чернышеве, увидите его усадьбу и усадьбу Петровское, принадлежавшую роду Барятинских. Осмотрите церковь Петра и Павла 19 века и храм Николая Чудотворца 17 века. А еще поговорим о годах Гражданской войны и современности — космических технологиях наукограда, ЛЗОСе и Эре Шестакова.

Фитнес-прогулка на свежем воздухе

Особый вид тренировки, открытый миру финскими лыжниками, сделает путешествие вдвойне приятным. В комфортном темпе и под руководством инструктора вы пройдете по лесным тропам вокруг лазурного карьера и по улицам славного Лыткарина. Оцените эффект скандинавской ходьбы, если раньше никогда ей не занимались, или активно отдохнете в привычном формате.

И не забудьте, что экскурсию для вас проведет Любовь. А ведь все кажется красивым и прекрасным, если на это смотришь с Любовью;)

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Лыткарине, куда вам нужно будет добраться самостоятельно
  • Если вы хотите отправиться на прогулку без инструктора, стоимость составит 6000 за 1-6 человек, или по 1000 руб. за каждого, если вас будет больше
  • Продолжительность программы 3-4 часа, за это время вы пройдете 5-6 км
  • В теплое время года можно устроить пикник в красивом месте и купание. С собой нужно будет взять все необходимое для активного отдыха.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе остановки «Волкуша»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Любовь
Любовь
Меня зовут Любовь. Я закончила замечательные курсы «Гидов и экскурсоводов» при Правительстве Москвы. С удовольствием поделюсь своими знаниями и по-новому раскрою вам наш удивительный город!
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