Что вас ожидает

Неожиданная сказка ближнего Подмосковья

Волкуша, Лыткарино, Петровское — природа щедро одарила эти места. Вы увидите синее блюдце Волкушинского карьера в окружении бело-золотистых песчаных дюн и хвойных лесов. Откроете лучшие панорамные виды озера, а в сезон сможете искупаться. Узнаете историю рукотворного карьера, а еще выясните, почему местный песок слепил глаза и как белый камень защитил Москву.

История и старинные памятники Лыткарина

Я расскажу о богатой истории города, уходящего корнями еще в середину 15 века, и раскрою, как его окрестности связаны с прошлым России. Вы узнаете, где гулял русский Джеймс Бонд, герой войны 1812 года, который обхитрил самого Наполеона. Услышите о легендарном русском разведчике, светлейшем князе А. И. Чернышеве, увидите его усадьбу и усадьбу Петровское, принадлежавшую роду Барятинских. Осмотрите церковь Петра и Павла 19 века и храм Николая Чудотворца 17 века. А еще поговорим о годах Гражданской войны и современности — космических технологиях наукограда, ЛЗОСе и Эре Шестакова.

Фитнес-прогулка на свежем воздухе

Особый вид тренировки, открытый миру финскими лыжниками, сделает путешествие вдвойне приятным. В комфортном темпе и под руководством инструктора вы пройдете по лесным тропам вокруг лазурного карьера и по улицам славного Лыткарина. Оцените эффект скандинавской ходьбы, если раньше никогда ей не занимались, или активно отдохнете в привычном формате.

И не забудьте, что экскурсию для вас проведет Любовь. А ведь все кажется красивым и прекрасным, если на это смотришь с Любовью;)

Организационные детали