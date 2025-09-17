Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Погрузитесь в атмосферу северного края, исследуя живописные перевалы и уникальные природные объекты Магадана
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 12:00
11 дек в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Отправляйтесь в незабываемое путешествие вдоль Охотского моря, чтобы увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Магадана
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Магадан удивит вас своим Охотским морем, живописными бухтами и культурными объектами. Погрузитесь в историю и архитектуру этого уникального города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
от 10 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения17 сентября 2025СПАСИБО большое Сергею за замечательную экскурсию по знаковым местам Магадана! Сергей великолепный рассказчик, очень интересно было узнать чуть больше об истории такого маленького, но очень значимого города в истории нашей страны, хоть и с большой ноткой печали.
- ННина9 августа 2025Спасибо Сергею от второй группы туристов. Нас было 5 человек и Сергей проводил экскурсию сначала для двух человек, а потом для трех. Обе группы остались очень довольны.
- ННина9 августа 2025Экскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсии пролетело незаметно, посетили все знаковые места Магадана, куда самостоятельно добраться сложно, услышали интересный рассказ об истории Магадана, полюбовались видами на Магадан. Спасибо Сергею!
- ММурай28 июля 2025Были с мужем в Магадане первый раз, знакомство с этим чудесным краем решили начать с экскурсии погороду. Нашим гидом был
- ЕЕкатерина10 июля 2025Сергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплой и дружеской атмосфере. Сергей подсказал места к посещению в Магадане и ответил на все вопросы. Однозначно рекомендую.
- ИИрина28 июня 2025Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!!
Грамотно построенный маршрут, интересный и познавательный рассказ!!!
- ААлексей22 июня 2025Экскурсия очень интересная и познавательная. Рекомендую к обязательному посещению!
- ЮЮлия20 июня 2025Здесь стоит побывать хотя бы раз
- ВВиктория20 июня 2025Спасибо Сергею за знакомство с городом. Проехали по всем достопримечательным местам с интересными рассказами
- ММарина16 июня 2025Познавательная экскурсия для тех кто хочет посмотреть достопримечательности города за один день и с комфортом. Сергей очень пунктуальный человек, приятный
- ААлександра13 июня 2025Рекомендую эту экскурсию, если у вас есть пара-тройка часов в городе, вы узнаете почти что все о Магадане) Сергей вам
- ЮЮрий11 мая 2025Люблю экскурсии, которые проводят гиды, знающие и любящие свой город. Сергей - один из них. Прекрасно организованная экскурсия, понятный и
- ЛЛариса6 мая 2025Всем доброго времени суток! Были с мамой на экскурсии по Магадану, которую провёл Сергей. Не смотря на холодную, ветреную погоду,
- ВВладимир14 апреля 2025Получили огромное наслаждение от поездки по всем значимым и интересным местам Магадана и окрестностей. Сергей - отличный рассказчик и гид,
- ААнастасия25 декабря 2024Большое спасибо Сергею за интересную душевную экскурсию. Получилось прекрасное знакомство с городом. Сергей рассказывает о своем городе с теплом и
- ААлексей5 декабря 2024Отличная экскурсия!
- ВВладимир29 ноября 2024Отличная экскурсия, Сергей показал нам весь Магадан и его лучшие виды. Спасибо за проведенное время!
- ААлексей22 ноября 2024За 3 часа посетили бОльшую часть достопремичательностей Магадана, экскурс в историю, географию. Комфортное передвижение. Всё отлично, Сергею огромное спасибо!
- ООльга12 октября 2024Большое спасибо Сергею за экскурсию по побережью и бухтам.
- ЭЭ.6 октября 2024Отличная экскурсия. Спасибо Вам - Сергей за гостеприимство!
