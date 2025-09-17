Е Евгения Добро пожаловать в Магадан СПАСИБО большое Сергею за замечательную экскурсию по знаковым местам Магадана! Сергей великолепный рассказчик, очень интересно было узнать чуть больше об истории такого маленького, но очень значимого города в истории нашей страны, хоть и с большой ноткой печали.

Н Нина Добро пожаловать в Магадан Спасибо Сергею от второй группы туристов. Нас было 5 человек и Сергей проводил экскурсию сначала для двух человек, а потом для трех. Обе группы остались очень довольны.

Н Нина Добро пожаловать в Магадан Экскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсии пролетело незаметно, посетили все знаковые места Магадана, куда самостоятельно добраться сложно, услышали интересный рассказ об истории Магадана, полюбовались видами на Магадан. Спасибо Сергею!

М Мурай Добро пожаловать в Магадан читать дальше Сергей. Продолжительность экскурсии 2.5ч, за увлекательным рассказом Сергея, время пролетело незаметно. Перемещались по городу на машине, посетили все достопримечательности, узнали много интересного. Экскурсией остались оч. довольны. Рекомендую Сергея, как отличного гида. Были с мужем в Магадане первый раз, знакомство с этим чудесным краем решили начать с экскурсии погороду. Нашим гидом был

Е Екатерина Добро пожаловать в Магадан Сергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплой и дружеской атмосфере. Сергей подсказал места к посещению в Магадане и ответил на все вопросы. Однозначно рекомендую.

И Ирина Добро пожаловать в Магадан Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!!

Грамотно построенный маршрут, интересный и познавательный рассказ!!!

А Алексей Добро пожаловать в Магадан Экскурсия очень интересная и познавательная. Рекомендую к обязательному посещению!

Ю Юлия Добро пожаловать в Магадан Здесь стоит побывать хотя бы раз

В Виктория Добро пожаловать в Магадан Спасибо Сергею за знакомство с городом. Проехали по всем достопримечательным местам с интересными рассказами

М Марина Добро пожаловать в Магадан читать дальше собеседник, знающий гид и аккуратный водитель. Ритм экскурсии подбирается под желания и возможности гостей, что очень приятно. Очень приятно провели время. Познавательная экскурсия для тех кто хочет посмотреть достопримечательности города за один день и с комфортом. Сергей очень пунктуальный человек, приятный

А Александра Добро пожаловать в Магадан читать дальше расскажет все основные моменты и покажет все знаковые места, мы остались очень довольны, еще и ходить почти не нужно, все на хорошей машине)) Рекомендую эту экскурсию, если у вас есть пара-тройка часов в городе, вы узнаете почти что все о Магадане) Сергей вам

Ю Юрий Добро пожаловать в Магадан читать дальше интересный материал, ответы на все дополнительные вопросы. А ещё Сергей - источник ответов на все вопросы по городу: что ещё посмотреть, где поесть, где погулять. Магадан предстаёт совсем другим, чем думал о городе до экскурсии. Надо брать! Люблю экскурсии, которые проводят гиды, знающие и любящие свой город. Сергей - один из них. Прекрасно организованная экскурсия, понятный и

Л Лариса Добро пожаловать в Магадан читать дальше остались очень довольны. Сергей очень подробно и интересно рассказал об истории города и края, о недалёком прошлом и современных реалиях. Побывали в бухтах, посмотрели на город с высоты, посетили парки.

Всё было очень комфортно, даже учитывая возраст (маме 88 лет).

Хочу ещё раз поблагодарить Сергея за отличную экскурсию. Всем доброго времени суток! Были с мамой на экскурсии по Магадану, которую провёл Сергей. Не смотря на холодную, ветреную погоду,

В Владимир Добро пожаловать в Магадан читать дальше обладающий огромным багажом знаний о своем суровом регионе. Очень многое узнали об истории края, от событий зарождения Магадана, освоения Колымы, до наших дней. Увидели красивейшие бухты в окрестностях Магадана. Солнечная и теплая погода приумножила впечатления от увиденного.

Настоятельно рекомендую воспользоваться услугами Сергея всем туристам, желающим познакомиться с Магаданом и его окрестностями. Получили огромное наслаждение от поездки по всем значимым и интересным местам Магадана и окрестностей. Сергей - отличный рассказчик и гид,

А Анастасия Добро пожаловать в Магадан читать дальше любовью. Приятно общаться с человеком, который так любит свою малую Родину. Город хоть и суровый, но душевный. Спасибо, экскурсию рекомендую 👍 Большое спасибо Сергею за интересную душевную экскурсию. Получилось прекрасное знакомство с городом. Сергей рассказывает о своем городе с теплом и

А Алексей Добро пожаловать в Магадан Отличная экскурсия!

В Владимир Добро пожаловать в Магадан Отличная экскурсия, Сергей показал нам весь Магадан и его лучшие виды. Спасибо за проведенное время!

А Алексей Добро пожаловать в Магадан За 3 часа посетили бОльшую часть достопремичательностей Магадана, экскурс в историю, географию. Комфортное передвижение. Всё отлично, Сергею огромное спасибо!

О Ольга Добро пожаловать в Магадан Большое спасибо Сергею за экскурсию по побережью и бухтам.