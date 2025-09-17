Мои заказы

Маска скорби – экскурсии в Магадане

Найдено 3 экскурсии в категории «Маска скорби» в Магадане, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Погрузитесь в атмосферу северного края, исследуя живописные перевалы и уникальные природные объекты Магадана
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 12:00
11 дек в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
На машине
2.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Отправляйтесь в незабываемое путешествие вдоль Охотского моря, чтобы увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Магадана
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Добро пожаловать в Магадан
На машине
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Магадан удивит вас своим Охотским морем, живописными бухтами и культурными объектами. Погрузитесь в историю и архитектуру этого уникального города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
от 10 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    17 сентября 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    СПАСИБО большое Сергею за замечательную экскурсию по знаковым местам Магадана! Сергей великолепный рассказчик, очень интересно было узнать чуть больше об истории такого маленького, но очень значимого города в истории нашей страны, хоть и с большой ноткой печали.
  • Н
    Нина
    9 августа 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Спасибо Сергею от второй группы туристов. Нас было 5 человек и Сергей проводил экскурсию сначала для двух человек, а потом для трех. Обе группы остались очень довольны.
  • Н
    Нина
    9 августа 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Экскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсии пролетело незаметно, посетили все знаковые места Магадана, куда самостоятельно добраться сложно, услышали интересный рассказ об истории Магадана, полюбовались видами на Магадан. Спасибо Сергею!
    Экскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсииЭкскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсииЭкскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсииЭкскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсииЭкскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсииЭкскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсииЭкскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсииЭкскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсииЭкскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсииЭкскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсии
  • М
    Мурай
    28 июля 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Были с мужем в Магадане первый раз, знакомство с этим чудесным краем решили начать с экскурсии погороду. Нашим гидом был
    читать дальше

    Сергей. Продолжительность экскурсии 2.5ч, за увлекательным рассказом Сергея, время пролетело незаметно. Перемещались по городу на машине, посетили все достопримечательности, узнали много интересного. Экскурсией остались оч. довольны. Рекомендую Сергея, как отличного гида.

    Были с мужем в Магадане первый раз, знакомство с этим чудесным краем решили начать с экскурсииБыли с мужем в Магадане первый раз, знакомство с этим чудесным краем решили начать с экскурсииБыли с мужем в Магадане первый раз, знакомство с этим чудесным краем решили начать с экскурсииБыли с мужем в Магадане первый раз, знакомство с этим чудесным краем решили начать с экскурсииБыли с мужем в Магадане первый раз, знакомство с этим чудесным краем решили начать с экскурсии
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Сергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплой и дружеской атмосфере. Сергей подсказал места к посещению в Магадане и ответил на все вопросы. Однозначно рекомендую.
    Сергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплойСергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплойСергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплойСергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплойСергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплойСергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплой
  • И
    Ирина
    28 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!!
    Грамотно построенный маршрут, интересный и познавательный рассказ!!!
    Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!!Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!!Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!!Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!!Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!!
  • А
    Алексей
    22 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Рекомендую к обязательному посещению!
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Рекомендую к обязательному посещению!
  • Ю
    Юлия
    20 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Здесь стоит побывать хотя бы раз
    Здесь стоит побывать хотя бы раз
  • В
    Виктория
    20 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Спасибо Сергею за знакомство с городом. Проехали по всем достопримечательным местам с интересными рассказами
    Спасибо Сергею за знакомство с городом. Проехали по всем достопримечательным местам с интересными рассказамиСпасибо Сергею за знакомство с городом. Проехали по всем достопримечательным местам с интересными рассказамиСпасибо Сергею за знакомство с городом. Проехали по всем достопримечательным местам с интересными рассказамиСпасибо Сергею за знакомство с городом. Проехали по всем достопримечательным местам с интересными рассказамиСпасибо Сергею за знакомство с городом. Проехали по всем достопримечательным местам с интересными рассказами
  • М
    Марина
    16 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Познавательная экскурсия для тех кто хочет посмотреть достопримечательности города за один день и с комфортом. Сергей очень пунктуальный человек, приятный
    читать дальше

    собеседник, знающий гид и аккуратный водитель. Ритм экскурсии подбирается под желания и возможности гостей, что очень приятно. Очень приятно провели время.

  • А
    Александра
    13 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Рекомендую эту экскурсию, если у вас есть пара-тройка часов в городе, вы узнаете почти что все о Магадане) Сергей вам
    читать дальше

    расскажет все основные моменты и покажет все знаковые места, мы остались очень довольны, еще и ходить почти не нужно, все на хорошей машине))

  • Ю
    Юрий
    11 мая 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Люблю экскурсии, которые проводят гиды, знающие и любящие свой город. Сергей - один из них. Прекрасно организованная экскурсия, понятный и
    читать дальше

    интересный материал, ответы на все дополнительные вопросы. А ещё Сергей - источник ответов на все вопросы по городу: что ещё посмотреть, где поесть, где погулять. Магадан предстаёт совсем другим, чем думал о городе до экскурсии. Надо брать!

  • Л
    Лариса
    6 мая 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Всем доброго времени суток! Были с мамой на экскурсии по Магадану, которую провёл Сергей. Не смотря на холодную, ветреную погоду,
    читать дальше

    остались очень довольны. Сергей очень подробно и интересно рассказал об истории города и края, о недалёком прошлом и современных реалиях. Побывали в бухтах, посмотрели на город с высоты, посетили парки.
    Всё было очень комфортно, даже учитывая возраст (маме 88 лет).
    Хочу ещё раз поблагодарить Сергея за отличную экскурсию.

  • В
    Владимир
    14 апреля 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Получили огромное наслаждение от поездки по всем значимым и интересным местам Магадана и окрестностей. Сергей - отличный рассказчик и гид,
    читать дальше

    обладающий огромным багажом знаний о своем суровом регионе. Очень многое узнали об истории края, от событий зарождения Магадана, освоения Колымы, до наших дней. Увидели красивейшие бухты в окрестностях Магадана. Солнечная и теплая погода приумножила впечатления от увиденного.
    Настоятельно рекомендую воспользоваться услугами Сергея всем туристам, желающим познакомиться с Магаданом и его окрестностями.

  • А
    Анастасия
    25 декабря 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Большое спасибо Сергею за интересную душевную экскурсию. Получилось прекрасное знакомство с городом. Сергей рассказывает о своем городе с теплом и
    читать дальше

    любовью. Приятно общаться с человеком, который так любит свою малую Родину. Город хоть и суровый, но душевный. Спасибо, экскурсию рекомендую 👍

  • А
    Алексей
    5 декабря 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Отличная экскурсия!
  • В
    Владимир
    29 ноября 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Отличная экскурсия, Сергей показал нам весь Магадан и его лучшие виды. Спасибо за проведенное время!
  • А
    Алексей
    22 ноября 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    За 3 часа посетили бОльшую часть достопремичательностей Магадана, экскурс в историю, географию. Комфортное передвижение. Всё отлично, Сергею огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    12 октября 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Большое спасибо Сергею за экскурсию по побережью и бухтам.
  • Э
    Э.
    6 октября 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Отличная экскурсия. Спасибо Вам - Сергей за гостеприимство!

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Маска скорби»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Магадане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
  2. Путешествие по побережью Охотского моря на авто
  3. Добро пожаловать в Магадан
Какие места ещё посмотреть в Магадане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Магадану в декабре 2025
Сейчас в Магадане в категории "Маска скорби" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Магадане на 2025 год по теме «Маска скорби», 94 ⭐ отзыва, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль