Экскурсии по Магадану

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Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
14 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция в Магаданскую область - это прикосновение ко многим вехам российской истории
3 сен
69 000 за 1 человека

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