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Экскурсии в Магадане

Найдено 5 экскурсий в Магадане, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Насладитесь уникальными пейзажами Магадана: перевалы, море и загадочные мегалиты откроют вам свои тайны. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
от 34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Магадан
На машине
3 часа
62 отзыва
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Познакомиться с главными достопримечательностями города на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
от 12 000 ₽ за человека
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
На машине
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Полюбоваться захватывающими дух морскими пейзажами в окрестностях Магадана
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за человека
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Погрузитесь в атмосферу северного края, исследуя живописные перевалы и уникальные природные объекты Магадана
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
от 34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мобильный квест в Магадане «Мамонтёнок Дима: дело о загадочной гибели»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Магадане «Мамонтёнок Дима: дело о загадочной гибели»
Провести собственное расследование и прикоснуться к доисторической и современной жизни Колымы
Начало: У Северо-Восточного комплексного научно-исследоват...
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Дата посещения: 11 авг 2025
Великолепная экскурсия. Сергей с огромной любовью рассказывает о Магадане и крае. Столько полезной, познавательной, интересной информации. Рекомендую побывать на его экскурсиях. Спасибо Сергею!
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Е
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где только сухие цифры и
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исторические справки. Важны впечатления, и здесь мы получили массу положительных эмоций.
Несмотря на то, что по времени начала экскурсиии у организатора не получалось утром, нам предложили другой вариант, а не просто отказали!

Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где
Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где
Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где
Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где
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В
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Все на высшем уровне, маршрут, локации, очень интересно и познавательно. С нами была Ольга, отдельная благодарность!
Все на высшем уровне, маршрут, локации, очень интересно и познавательно. С нами была Ольга, отдельная благодарность!
Все на высшем уровне, маршрут, локации, очень интересно и познавательно. С нами была Ольга, отдельная благодарность!
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А
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Неплохая поездка к морю. Перевалы, к сожалению, были в тумане, но это природа. На озера не завозили.
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Галина
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои пожелания и по-максимуму показать
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окрестности Магадана. Мне повезло с гидами - Наталья и Артур. Было комфортно и приятно.

Благодаря этим экскурсиям я практически влюбилась в Колыму, даже не хотелось уезжать. Очень красивая, необычная и ранимая природа. А то до этого у нас все экскурсии были минорные (ГУЛАГ, зэки, заброшки)

Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои+5
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
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Е
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Очень понравилась экскурсия, советую!
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М
Добро пожаловать в Магадан
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и комфортный стиль вождения. Сергей
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замечательный рассказчик, всего копилке много интересной информации, историй, фактов. Я и не подозревала, что путешествие в Магадан, от которого меня отговаривали друзья и знакомые окажется таким захватывающим. Сама бы я не смогла посетить столько интересных мест. После экскурсии Сергей посоветовал где сделать покупки и что ещё можно посмотреть в соответствии с моими интересами.
Если сомневаетесь ехать в Магадан или нет, не сомневайтесь. И очень рекомендую экскурсию

Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и+1
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и
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А
Добро пожаловать в Магадан
Обратились второй раз. Всё прекрасно.
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Д
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Отличная небольшая экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с побережьем Охотского моря, не уезжая далеко. Сергей - хороший гид, который любит свой регион и может о нем многое рассказать. Виды открываются очень красивые, даже в хмурую погоду.
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Елена
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Очень интересная, насыщенная и красивая поездка. Узнали много интересного.
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Всего 123 отзыва в Магадане

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Ответы на вопросы от путешественников по Магадану

Самые популярные экскурсии в Магадане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Магаданские красоты: море, скалы, перевалы;
  2. Добро пожаловать в Магадан;
  3. Путешествие по побережью Охотского моря на авто;
  4. Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта;
  5. Мобильный квест в Магадане «Мамонтёнок Дима: дело о загадочной гибели».
Сколько стоит экскурсия по Магадану в августе 2026
Сейчас в Магадане можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 500 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии по Магадану — это возможность увидеть город глазами местных жителей, почувствовать его дух и историю. Магаданская область полна загадок и красот, и мы поможем вам их раскрыть. Бронируйте и начните своё путешествие с нами!