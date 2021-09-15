Б Баева Светлана 5

Отзыв на: Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона

Довольна организацией тура Особенную благодарность хотела бы выразить нашему гиду Анастасии Ложкиной за высокий профессионализм, доброжелательность и отзывчивость. В походе Анастасия быстро и очень вкусно готовила, адекватно реагировала на нестандартные ситуации, всегда была готова помочь и поддержать. Спасибо тебе большое, Настя!