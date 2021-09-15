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Авторский тур
Большая Страна
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция в Магаданскую область - это прикосновение ко многим вехам российской истории
3 сен
69 000₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Магадану»
- ББаева Светлана15 сентября 2021Тур на озеро Джека Лондона соответствует ожиданиям
- ББаева Светлана15 сентября 2021Довольна организацией тура Особенную благодарность хотела бы выразить нашему гиду Анастасии Ложкиной за высокий профессионализм, доброжелательность и отзывчивость. В походе Анастасия быстро и очень вкусно готовила, адекватно реагировала на нестандартные ситуации, всегда была готова помочь и поддержать. Спасибо тебе большое, Настя!