Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборМагаданские красоты: море, скалы, перевалы
Насладитесь уникальными пейзажами Магадана: перевалы, море и загадочные мегалиты откроют вам свои тайны. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
от 34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Познакомиться с главными достопримечательностями города на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
от 12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Полюбоваться захватывающими дух морскими пейзажами в окрестностях Магадана
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Погрузитесь в атмосферу северного края, исследуя живописные перевалы и уникальные природные объекты Магадана
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
от 34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Магадане «Мамонтёнок Дима: дело о загадочной гибели»
Провести собственное расследование и прикоснуться к доисторической и современной жизни Колымы
Начало: У Северо-Восточного комплексного научно-исследоват...
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 11 авг 2025
Великолепная экскурсия. Сергей с огромной любовью рассказывает о Магадане и крае. Столько полезной, познавательной, интересной информации. Рекомендую побывать на его экскурсиях. Спасибо Сергею!
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Е
Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где только сухие цифры и
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В
Все на высшем уровне, маршрут, локации, очень интересно и познавательно. С нами была Ольга, отдельная благодарность!
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А
Неплохая поездка к морю. Перевалы, к сожалению, были в тумане, но это природа. На озера не завозили.
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Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои пожелания и по-максимуму показать
+5
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Е
Очень понравилась экскурсия, советую!
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М
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и комфортный стиль вождения. Сергей
+1
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А
Обратились второй раз. Всё прекрасно.
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Д
Отличная небольшая экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с побережьем Охотского моря, не уезжая далеко. Сергей - хороший гид, который любит свой регион и может о нем многое рассказать. Виды открываются очень красивые, даже в хмурую погоду.
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Очень интересная, насыщенная и красивая поездка. Узнали много интересного.
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Всего 123 отзыва в Магадане
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Ответы на вопросы от путешественников по Магадану
Самые популярные экскурсии в Магадане
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Сколько стоит экскурсия по Магадану в августе 2026
Сейчас в Магадане можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 500 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии по Магадану — это возможность увидеть город глазами местных жителей, почувствовать его дух и историю. Магаданская область полна загадок и красот, и мы поможем вам их раскрыть. Бронируйте и начните своё путешествие с нами!