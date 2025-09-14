Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Отправляйтесь в незабываемое путешествие вдоль Охотского моря, чтобы увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Магадана
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
от 9000 ₽ за человека
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Магадан удивит вас своим Охотским морем, живописными бухтами и культурными объектами. Погрузитесь в историю и архитектуру этого уникального города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
15 сен в 09:30
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Погрузитесь в атмосферу северного края, исследуя живописные перевалы и уникальные природные объекты Магадана
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 17:00
15 сен в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
