Магадан — один из самых удалённых от столицы России городов. Многие жители страны уверены, что здесь нечего смотреть.
Позвольте развеять этот миф! Я покажу вам могучее Охотское море, потрясающие по красоте бухты, уютные парки и современные арт-объекты. Поделюсь местными традициями, историей и архитектурными особенностями.
Позвольте развеять этот миф! Я покажу вам могучее Охотское море, потрясающие по красоте бухты, уютные парки и современные арт-объекты. Поделюсь местными традициями, историей и архитектурными особенностями.
Описание экскурсии
Всего за 3 часа вы:
- Увидите мемориал «Маска скорби», посвящённый жертвам политических репрессий
- Погуляете по парку «Маяк» и набережной Белых ночей
- Посетите две живописные бухты: Гертнера и Нагаева
- Узнаете о жизни коренных народов в парке этнической культуры «Дюкча»
- Оцените монумент «Время» — гигантскую скульптуру «императорского» мамонта
И это ещё не все!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Тойота Камри. Транспорт включён в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Магадане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 358 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я гид в Магадане. С радостью покажу вам наш северный город на Охотском море и расскажу о нём интересные факты. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и комфортный стиль вождения. Сергей замечательный рассказчик, всего копилке много интересной информации, историй, фактов. Я
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О
Мне повезло с гидом Сергеем, очень увлекательно рассказывает, много знает, без этой экскурсии я бы Магадана не узнала, очарована природой и всеми местами, которые показал Сергей. Привезу сюда внуков, чтобы Сергей им все показал. Спасибо.
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А
Обратились второй раз. Всё прекрасно.
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Всё было очень интересно и познавательно.
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Приехать в Магадан-и влюбиться с первого взгляда, с первого вдоха. Потрясающая экскурсия по городу и природе-сталинскмй ампир проспектов, гладь бухт, парк, впечатляющее творение Эрнста Неищвестного, Высоцкий и все это под интереснейший рассказ об истории города и его современном этапе. Спасибо Сергею-незабываемо! летом обязательно экскурсия ближе к морю!)
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Очень понравилась экскурсия, приятный гид, интересно рассказывал, давал время на посмотреть, основные достопримечательности охватили
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