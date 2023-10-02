Познакомиться с главными достопримечательностями города на автомобильной обзорной экскурсии
Магадан — один из самых удалённых от столицы России городов. Многие жители страны уверены, что здесь нечего смотреть.
Позвольте развеять этот миф! Я покажу вам могучее Охотское море, потрясающие по красоте бухты, уютные парки и современные арт-объекты. Поделюсь местными традициями, историей и архитектурными особенностями.
Позвольте развеять этот миф! Я покажу вам могучее Охотское море, потрясающие по красоте бухты, уютные парки и современные арт-объекты. Поделюсь местными традициями, историей и архитектурными особенностями.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Всего за 2,5 часа вы:
- Увидите мемориал «Маска скорби», посвящённый жертвам политических репрессий
- Погуляете по парку «Маяк» и набережной Белых ночей
- Посетите две живописные бухты: Гертнера и Нагаева
- Узнаете о жизни коренных народов в парке этнической культуры «Дюкча»
- Оцените монумент «Время» — гигантскую скульптуру «императорского» мамонта
И это ещё не все!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Тойота Камри. Транспорт включён в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Магадане
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я гид в Магадане. С радостью покажу вам наш северный город на Охотском море и расскажу о нём интересные факты. С нетерпением жду нашей встречи.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
2 окт 2023
Интересная экскурсия по городу, не отягощенному историческими достопримечательностями. Отличная альтернатива просиживанию в аэропорту, если между рейсами несколько часов.
О
Олег
26 сен 2023
Написал Сергею накануне приезда, но не смотря на сжатые сроки получилось договориться об экскурсии.
Интересные рассказы о легендарном и своеобразном месте. Огромное спасибо.
Интересные рассказы о легендарном и своеобразном месте. Огромное спасибо.
А
Андрей
12 сен 2023
Давно мечтали приехать в Магадан, искали экскурсии по городу, так познакомились с Сергеем.
Сергей - прекрасный человек, любящий свой город, свой край, мы с упоением и огромным интересом впитывали информацию, узнали много нового, проехались по знаковым местам города, остались в полном восторге!
Сергей - прекрасный человек, любящий свой город, свой край, мы с упоением и огромным интересом впитывали информацию, узнали много нового, проехались по знаковым местам города, остались в полном восторге!
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