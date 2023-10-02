Добро пожаловать в Магадан

Познакомиться с главными достопримечательностями города на автомобильной обзорной экскурсии

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Магадан — один из самых удалённых от столицы России городов. Многие жители страны уверены, что здесь нечего смотреть.

Позвольте развеять этот миф! Я покажу вам могучее Охотское море, потрясающие по красоте бухты, уютные парки и современные арт-объекты. Поделюсь местными традициями, историей и архитектурными особенностями.
Добро пожаловать в Магадан
Добро пожаловать в Магадан
Добро пожаловать в Магадан
Добро пожаловать в Магадан
Добро пожаловать в Магадан
Добро пожаловать в Магадан
Добро пожаловать в Магадан
Добро пожаловать в Магадан
Добро пожаловать в Магадан
Добро пожаловать в Магадан
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всего за 2,5 часа вы:

  • Увидите мемориал «Маска скорби», посвящённый жертвам политических репрессий
  • Погуляете по парку «Маяк» и набережной Белых ночей
  • Посетите две живописные бухты: Гертнера и Нагаева
  • Узнаете о жизни коренных народов в парке этнической культуры «Дюкча»
  • Оцените монумент «Время» — гигантскую скульптуру «императорского» мамонта

И это ещё не все!

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Тойота Камри. Транспорт включён в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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2
1
Д
2 окт 2023
Интересная экскурсия по городу, не отягощенному историческими достопримечательностями. Отличная альтернатива просиживанию в аэропорту, если между рейсами несколько часов.
О
26 сен 2023
Написал Сергею накануне приезда, но не смотря на сжатые сроки получилось договориться об экскурсии.
Интересные рассказы о легендарном и своеобразном месте. Огромное спасибо.
А
12 сен 2023
Давно мечтали приехать в Магадан, искали экскурсии по городу, так познакомились с Сергеем.
Сергей - прекрасный человек, любящий свой город, свой край, мы с упоением и огромным интересом впитывали информацию, узнали много нового, проехались по знаковым местам города, остались в полном восторге!
Давно мечтали приехать в Магадан, искали экскурсии по городу, так познакомились с Сергеем.Давно мечтали приехать в Магадан, искали экскурсии по городу, так познакомились с Сергеем.Давно мечтали приехать в Магадан, искали экскурсии по городу, так познакомились с Сергеем.Давно мечтали приехать в Магадан, искали экскурсии по городу, так познакомились с Сергеем.Давно мечтали приехать в Магадан, искали экскурсии по городу, так познакомились с Сергеем.Давно мечтали приехать в Магадан, искали экскурсии по городу, так познакомились с Сергеем.Давно мечтали приехать в Магадан, искали экскурсии по городу, так познакомились с Сергеем.Давно мечтали приехать в Магадан, искали экскурсии по городу, так познакомились с Сергеем.
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