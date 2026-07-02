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и не подозревала, что путешествие в Магадан, от которого меня отговаривали друзья и знакомые окажется таким захватывающим. Сама бы я не смогла посетить столько интересных мест. После экскурсии Сергей посоветовал где сделать покупки и что ещё можно посмотреть в соответствии с моими интересами.

Если сомневаетесь ехать в Магадан или нет, не сомневайтесь. И очень рекомендую экскурсию