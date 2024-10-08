Приглашаю прокатиться по побережью Охотского моря, останавливаясь в самых красивых местах! Вы побываете на мысе Нюкля, понаблюдаете за ловлей лосося и увидите, где высадилась Первая Колымская экспедиция под руководством Билибина. Заглянете в сельский рыбный магазин и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Всего за 2,5 часа вы:
- Насладитесь видами Охотского побережья
- Увидите крупнейшую нерестовую реку Тайской губы — Ола
- Подниметесь на мыс Нюкля с шикарными панорамами
- Понаблюдаете за ловлей лосося в устье реки Ола
- Посетите место высадки Первой Колымской экспедиции
- Заглянете в аутентичный сельский рыбный магазин
В пути я поделюсь с вами интересными историями о нашем регионе.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Camry.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Магадане
Провёл экскурсии для 149 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я гид в Магадане. С радостью покажу вам наш северный город на Охотском море и расскажу о нём интересные факты. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Э.
8 окт 2024
Прекрасный край!! природа, отзывчивые, открытые люди!! За 3 дня пребывания очень прониклись судьбой города и края! За 3 дня увидели яркое магаданское солнце, осенний дождь и первый снег! Удалось выяснить архивную информацию о родителях. Обязательно побывайте здесь! А Сергей был прекрасным проводником! С теплом из Казани тебе, мой Магадан!
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