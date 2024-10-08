Э Э.

Прекрасный край!! природа, отзывчивые, открытые люди!! За 3 дня пребывания очень прониклись судьбой города и края! За 3 дня увидели яркое магаданское солнце, осенний дождь и первый снег! Удалось выяснить архивную информацию о родителях. Обязательно побывайте здесь! А Сергей был прекрасным проводником! С теплом из Казани тебе, мой Магадан!